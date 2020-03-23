Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъГенсек ООН призвал G20 снять санкции для борьбы с коронавирусом

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал лидеров G20 в условиях пандемии коронавируса COVID-19 снять действующие в отношении ряда стран санкции.
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ООН призвала G20 к отмене санкций, ухудшающих ситуацию с коронавирусом

РИА Новости13:17

Захарова предложила наказать страны, которые не отменят санкции по призыву генсека ООН

ТАСС13:34

Генсек ООН призвал G20 отменить санкции, мешающие борьбе с COVID-19

Интерфакс12:56

Генсек ООН призвал лидеров G20 снять международные санкции

Известия14:24

Генсек ООН попросил страны G20 отказаться от санкций для борьбы с вирусом

РБК13:35

Генсек ООН призвал G20 отменить санкции для борьбы с пандемией коронавируса

Эхо Москвы12:28

Гутерреш призвал G20 создать механизм реагирования в связи с COVID-19

RT на русском12:54
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Футбол

Чемпионат Белоруссии отказались прерывать из-за коронавируса

В Белорусской федерации футбола (АБФФ) заявили, что ситуация с пандемией коронавируса в стране позволяет проводить матчи чемпионата по футболу, в том числе со зрителями на трибунах.
Матч ТВ 09:35
Общество

Рошаль назвал коронавирус репетицией биологической войны

Президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата», доктор Леонид Рошаль сравнил пандемию коронавируса в мире с репетицией биологической войны.
ИА Новороссия вчера в 13:14
Политика

Путин посетил больницу в Коммунарке

Коммерсантъ 09:44
Экономика

В январе 2020 года средняя зарплата в Коми составила 52,9 тыс. рублей

В январе 2020 года средняя начисленная заработная плата на одного работника в организациях республики, за исключением индивидуального предпринимательства, составила 52,9 тысячи рублей.
Комиинформ 09:30
Авто

Toyota Land Cruiser 300 дебютирует летом 2021 года

Базовый мотор новый Land Cruiser 300 разделит с флагманским премиум-седаном Lexus LS – им станет битурбированная бензиновая «шестерка» объемом 3,4 литра, развивающая 421 л.с. и 600 Нм в диапазоне 1600—4800 оборотов в минуту.
Автоновости дня вчера в 01:17
Транспорт

РЖД запустят спецпоезд на Украину

Спецпоезд вывезет россиян с Украины и украинцев из России.
BFM.ru 13:08
Футбол

Арбитр Федотов об уходе с «Матч ТВ» после игры «Зенита» и ЦСКА: «Азмун нанес травму. У Облякова три дырки в ноге от шипов»

После первого тайма идет включение. Я говорю: «Мое мнение, что Азмуну по правилам нужно было давать красную карточку».
Sports.ru 10:59
Происшествия

Москвичка в Коммунарке умерла не от коронавируса, а от рака

Причиной смерти 69-летней москвички в больнице в Коммунарке, где находятся заболевшие коронавирусом, стала онкология.
Вести.Ru 06:07
Общество

Коронавирус в Италии: за сутки умерли 743 человека

Рим, 24 марта 2020, 20:31 — REGNUM От коронавируса в Италии по данным на вечер вторника, 24 марта, скончались 6820 человек, за последние сутки этот показатель увеличился на 743, то есть на 12%, сообщил журналистам глава службы гражданской обороны комиссар Анджело Боррелли.
REGNUM 13:31
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Касатонов»продолжил отложенные из-за шторма испытания

Первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" вернулся к выполнению программы испытаний, которая ранее была временно прекращена из-за шторма.
РЕН ТВ 10:20
Путешествия

Более тысячи российских туристов не могут вылететь на родину из Дубая

Более одной тысячи российских туристов остаются в аэропорту Дубая и не могут вылететь на родину из-за того, что четыре запланированных для вывоза российских граждан рейса авиакомпании FlyDubai отменены, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.
РИА Новости 14:01
Общество

Моди продлил общенациональный карантин в Индии из-за коронавируса

Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о продлении общенационального карантина на 21 день из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 12:49
Общество

В Польше введены ограничения на передвижение

«Необходимо ввести дополнительные ограничения в Польше, чтобы ограничить распространение коронавируса», — заявил он на пресс-конференции.
RT на русском 14:22
Политика

Посол РФ в США призвал Human Rights Watch не лгать о борьбе с COVID-19

Посол России в США Анатолий Антонов призвал правозащитную организацию Human Rights Watch не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
Известия 00:55
Общество

Впервые мусорный оператор в регионе приостановил работу из-за неплатежей

Региональный оператор по вывозу отходов в Туве «СТ-ТБО», работающий в регионе с августа 2018 года, 17 марта приостановил вывоз отходов из многоквартирных домов региона из-за убытков и недополученных доходов за 2018–2019 годы, уведомив об этом местные власти.
РБК 12:07
Общество

Лев Лещенко лег в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус

Интерфакс 09:10
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском 04:09
Хоккей

«Сибирь» вернется к тренировкам 30 марта

Новосибирский клуб «Сибирь» планирует закончить паузу 29 марта и начать подготовку к возобновлению плей-офф КХЛ.
Спорт день за днем 13:32
Общество

В России за сутки выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки зарегистрировали 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 09:27
Общество

В российских регионах закроют ночные клубы и кинотеатры

Правительство поручило регионам из-за вспышки коронавируса временно закрыть ночные клубы, кинотеатры и другие развлекательные заведения.
РИА Новости 11:49
Происшествия

В Карелии суд освободил экс-директора музея, осужденного за педофилию

Daily 06:04
Авто

Volkswagen приостанавливает производство в России

Сборку автомобилей Volkswagen на заводах в Калуге и Нижнем Новгороде приостановят на две недели – с 30 марта по 10 апреля 2020 года.
110km.ru 07:00
Общество

В Исландии пациент заразился двумя штаммами коронавируса

Один из пациентов в Исландии заразился сразу двумя штаммами нового коронавируса, сообщает журнал Reykjavík Grapevine со ссылкой на главу биофармацевтической компании deCODE genetics Кари Стефанссона.
РИА Новости 13:23
Общество

В ВОЗ назвали два главных симптома коронавирусной инфекции

Два главных симптома помогут гражданам определить у них возможное наличие коронавируса.
Lenta.ru 13:54
Общество

Общенациональный карантин введен в Великобритании

Трехнедельный общенациональный карантин введен в Великобритании. С таким заявлением выступил премьер-министр Борис Джонсон.
Countryscanner 02:41
Общество

Доктор Комаровский назвал необходимые лекарства на время пандемии

Среди лекарств, необходимых в период эпидемий, Комаровский назвал жаропонижающие препараты, в частности парацетамол.
РИА Новости 09:06
Шоу-бизнес

Муцениеце рассказала о причинах развода с Прилучным

Актриса Агата Муцениеце подтвердила своё намерение развестись с Павлом Прилучным, с которым прожила девять лет.
News.ru 11:12
Общество

Грета Тунберг заподозрила, что заразилась коронавирусом

Юная шведская экоактивистка Грета Тунберг заподозрила, что она вместе с отцом, актером Сванте Тунбергом, заразилась новым коронавирусом после поездки в Европу, об этом 17-летняя девушка заявила в интервью научно-популярному журналу New Scientist.
Интерфакс 12:39
Происшествия

Против главного инфекциониста Ставрополья возбудили уголовное дело

В Ставропольском крае за нарушение коронавирусного карантина в отношении главного внештатного инфекциониста возбуждено уголовное дело.
BFM.ru вчера в 09:49
Музыка

Евровидение-2020 могут провести онлайн

"Европейский вещательный союз рассматривает возможность провести Евровидение-2020 онлайн, но не в виде конкурса, а как шоу - чтобы поднять дух европейцев в непростое время и отдать честь артистам, которые прошли отбор на конкурс в 2020 году", - говорится на официальном аккаунте песенного конкурса в Twitter.
Интерфакс вчера в 06:23
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