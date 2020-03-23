Коронавирус
КоммерсантъГенсек ООН призвал G20 снять санкции для борьбы с коронавирусом
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал лидеров G20 в условиях пандемии коронавируса COVID-19 снять действующие в отношении ряда стран санкции.
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Футбол
Чемпионат Белоруссии отказались прерывать из-за коронавируса
В Белорусской федерации футбола (АБФФ) заявили, что ситуация с пандемией коронавируса в стране позволяет проводить матчи чемпионата по футболу, в том числе со зрителями на трибунах.
Общество
Рошаль назвал коронавирус репетицией биологической войны
Президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата», доктор Леонид Рошаль сравнил пандемию коронавируса в мире с репетицией биологической войны.
Политика
Путин посетил больницу в Коммунарке
Экономика
В январе 2020 года средняя зарплата в Коми составила 52,9 тыс. рублей
В январе 2020 года средняя начисленная заработная плата на одного работника в организациях республики, за исключением индивидуального предпринимательства, составила 52,9 тысячи рублей.
Авто
Toyota Land Cruiser 300 дебютирует летом 2021 года
Базовый мотор новый Land Cruiser 300 разделит с флагманским премиум-седаном Lexus LS – им станет битурбированная бензиновая «шестерка» объемом 3,4 литра, развивающая 421 л.с. и 600 Нм в диапазоне 1600—4800 оборотов в минуту.
Транспорт
РЖД запустят спецпоезд на Украину
Спецпоезд вывезет россиян с Украины и украинцев из России.
Футбол
Арбитр Федотов об уходе с «Матч ТВ» после игры «Зенита» и ЦСКА: «Азмун нанес травму. У Облякова три дырки в ноге от шипов»
После первого тайма идет включение. Я говорю: «Мое мнение, что Азмуну по правилам нужно было давать красную карточку».
Происшествия
Москвичка в Коммунарке умерла не от коронавируса, а от рака
Причиной смерти 69-летней москвички в больнице в Коммунарке, где находятся заболевшие коронавирусом, стала онкология.
Общество
Коронавирус в Италии: за сутки умерли 743 человека
Рим, 24 марта 2020, 20:31 — REGNUM От коронавируса в Италии по данным на вечер вторника, 24 марта, скончались 6820 человек, за последние сутки этот показатель увеличился на 743, то есть на 12%, сообщил журналистам глава службы гражданской обороны комиссар Анджело Боррелли.
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Касатонов»продолжил отложенные из-за шторма испытания
Первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" вернулся к выполнению программы испытаний, которая ранее была временно прекращена из-за шторма.
Путешествия
Более тысячи российских туристов не могут вылететь на родину из Дубая
Более одной тысячи российских туристов остаются в аэропорту Дубая и не могут вылететь на родину из-за того, что четыре запланированных для вывоза российских граждан рейса авиакомпании FlyDubai отменены, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.
Общество
Моди продлил общенациональный карантин в Индии из-за коронавируса
Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о продлении общенационального карантина на 21 день из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
В Польше введены ограничения на передвижение
«Необходимо ввести дополнительные ограничения в Польше, чтобы ограничить распространение коронавируса», — заявил он на пресс-конференции.
Политика
Посол РФ в США призвал Human Rights Watch не лгать о борьбе с COVID-19
Посол России в США Анатолий Антонов призвал правозащитную организацию Human Rights Watch не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
Общество
Впервые мусорный оператор в регионе приостановил работу из-за неплатежей
Региональный оператор по вывозу отходов в Туве «СТ-ТБО», работающий в регионе с августа 2018 года, 17 марта приостановил вывоз отходов из многоквартирных домов региона из-за убытков и недополученных доходов за 2018–2019 годы, уведомив об этом местные власти.
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Хоккей
«Сибирь» вернется к тренировкам 30 марта
Новосибирский клуб «Сибирь» планирует закончить паузу 29 марта и начать подготовку к возобновлению плей-офф КХЛ.
Общество
В России за сутки выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки зарегистрировали 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Общество
В российских регионах закроют ночные клубы и кинотеатры
Правительство поручило регионам из-за вспышки коронавируса временно закрыть ночные клубы, кинотеатры и другие развлекательные заведения.
Авто
Volkswagen приостанавливает производство в России
Сборку автомобилей Volkswagen на заводах в Калуге и Нижнем Новгороде приостановят на две недели – с 30 марта по 10 апреля 2020 года.
Общество
В Исландии пациент заразился двумя штаммами коронавируса
Один из пациентов в Исландии заразился сразу двумя штаммами нового коронавируса, сообщает журнал Reykjavík Grapevine со ссылкой на главу биофармацевтической компании deCODE genetics Кари Стефанссона.
Общество
В ВОЗ назвали два главных симптома коронавирусной инфекции
Два главных симптома помогут гражданам определить у них возможное наличие коронавируса.
Общество
Общенациональный карантин введен в Великобритании
Трехнедельный общенациональный карантин введен в Великобритании. С таким заявлением выступил премьер-министр Борис Джонсон.
Общество
Доктор Комаровский назвал необходимые лекарства на время пандемии
Среди лекарств, необходимых в период эпидемий, Комаровский назвал жаропонижающие препараты, в частности парацетамол.
Шоу-бизнес
Муцениеце рассказала о причинах развода с Прилучным
Актриса Агата Муцениеце подтвердила своё намерение развестись с Павлом Прилучным, с которым прожила девять лет.
Общество
Грета Тунберг заподозрила, что заразилась коронавирусом
Юная шведская экоактивистка Грета Тунберг заподозрила, что она вместе с отцом, актером Сванте Тунбергом, заразилась новым коронавирусом после поездки в Европу, об этом 17-летняя девушка заявила в интервью научно-популярному журналу New Scientist.
Происшествия
Против главного инфекциониста Ставрополья возбудили уголовное дело
В Ставропольском крае за нарушение коронавирусного карантина в отношении главного внештатного инфекциониста возбуждено уголовное дело.
Музыка
Евровидение-2020 могут провести онлайн
"Европейский вещательный союз рассматривает возможность провести Евровидение-2020 онлайн, но не в виде конкурса, а как шоу - чтобы поднять дух европейцев в непростое время и отдать честь артистам, которые прошли отбор на конкурс в 2020 году", - говорится на официальном аккаунте песенного конкурса в Twitter.