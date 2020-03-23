Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал лидеров G20 в условиях пандемии коронавируса COVID-19 снять действующие в отношении ряда стран санкции.

Генсек ООН призвал G20 снять санкции для борьбы с коронавирусом

Футбол Чемпионат Белоруссии отказались прерывать из-за коронавируса В Белорусской федерации футбола (АБФФ) заявили, что ситуация с пандемией коронавируса в стране позволяет проводить матчи чемпионата по футболу, в том числе со зрителями на трибунах.

Общество Рошаль назвал коронавирус репетицией биологической войны Президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата», доктор Леонид Рошаль сравнил пандемию коронавируса в мире с репетицией биологической войны.

Авто Toyota Land Cruiser 300 дебютирует летом 2021 года Базовый мотор новый Land Cruiser 300 разделит с флагманским премиум-седаном Lexus LS – им станет битурбированная бензиновая «шестерка» объемом 3,4 литра, развивающая 421 л.с. и 600 Нм в диапазоне 1600—4800 оборотов в минуту.

Общество Коронавирус в Италии: за сутки умерли 743 человека Рим, 24 марта 2020, 20:31 — REGNUM От коронавируса в Италии по данным на вечер вторника, 24 марта, скончались 6820 человек, за последние сутки этот показатель увеличился на 743, то есть на 12%, сообщил журналистам глава службы гражданской обороны комиссар Анджело Боррелли.

Путешествия Более тысячи российских туристов не могут вылететь на родину из Дубая Более одной тысячи российских туристов остаются в аэропорту Дубая и не могут вылететь на родину из-за того, что четыре запланированных для вывоза российских граждан рейса авиакомпании FlyDubai отменены, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Общество Впервые мусорный оператор в регионе приостановил работу из-за неплатежей Региональный оператор по вывозу отходов в Туве «СТ-ТБО», работающий в регионе с августа 2018 года, 17 марта приостановил вывоз отходов из многоквартирных домов региона из-за убытков и недополученных доходов за 2018–2019 годы, уведомив об этом местные власти.

Авто Volkswagen приостанавливает производство в России Сборку автомобилей Volkswagen на заводах в Калуге и Нижнем Новгороде приостановят на две недели – с 30 марта по 10 апреля 2020 года.

Общество В Исландии пациент заразился двумя штаммами коронавируса Один из пациентов в Исландии заразился сразу двумя штаммами нового коронавируса, сообщает журнал Reykjavík Grapevine со ссылкой на главу биофармацевтической компании deCODE genetics Кари Стефанссона.

Общество Общенациональный карантин введен в Великобритании Трехнедельный общенациональный карантин введен в Великобритании. С таким заявлением выступил премьер-министр Борис Джонсон.

Общество Грета Тунберг заподозрила, что заразилась коронавирусом Юная шведская экоактивистка Грета Тунберг заподозрила, что она вместе с отцом, актером Сванте Тунбергом, заразилась новым коронавирусом после поездки в Европу, об этом 17-летняя девушка заявила в интервью научно-популярному журналу New Scientist.

Происшествия Против главного инфекциониста Ставрополья возбудили уголовное дело В Ставропольском крае за нарушение коронавирусного карантина в отношении главного внештатного инфекциониста возбуждено уголовное дело.