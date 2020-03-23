Коронавирус

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал лидеров G20 в связи с распространением коронавируса отменить санкции, которые мешают доставке в различные страны медикаментов, продовольствия и предметов первой необходимости.
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Генсек ООН призвал лидеров G20 снять международные санкции

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