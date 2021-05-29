Генсек ООН призвал отказаться от инвестиций в уголь
Страны должны перенести свои инвестиции из угольной промышленности в возобновляемые источники энергии.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время выступления на Международном финансовом форуме в Пекине призвал мировых лидеров отказаться от инвестиций в угольную промышленность, сообщает Bloomberg.
В апреле Южная Корея сообщила, что прекратит финансирование угольных электростанций за рубежом, напомнил Гутерриш.
На прошлой неделе на встрече министров экологии, климата и окружающей среды стран «Большой семерки» заявили о готовности перестать использовать уголь в соответствии с задачами, которые указаны в Парижском соглашении по климату 2015 года.