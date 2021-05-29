Лучший косплей по Overwatch. Спецвыпуск к 5-летию игры

24 мая свой первый юбилей отметила Overwatch — главный хит Blizzard последних лет, который в год выхода заработал своим создателям больше, чем любая другая ПК-игра на рынке, а к началу мая 2021-го набрал совокупную аудиторию в 60 млн игроков.