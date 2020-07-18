Коронавирус
ВедомостиГенсек ООН призвал реформировать крупнейшие международные организации
Государства, которые лидировали более 70 лет назад, отказываются рассматривать изменения, необходимые для смены баланса сил в международных объединениях, в частности в Организации Объединенных Наций (ООН) и организациях Бреттон-Вудской системы, передает Reuters слова генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 17:39, Ашберн
Экономика
Счетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков
Аудитор Счетной палаты Светлана Орлова заявила, что с учетом снижения покупательной способности среди населения, а также участившихся случаев банкротства небольших и средних застройщиков, существуют риски дальнейшего увеличения количества проблемных объектов и числа обманутых дольщиков.
Известия 15 июля в 22:49
Общество
В Москве за сутки умерли 14 человек с коронавирусом
В Москве умерли еще 14 пациентов с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 в столице.
Коммерсантъ 16:43
Фигурное катание
Погибшая фигуристка Александровская с января лечилась от эпилепсии
Чемпионка мира среди юниоров в парном катании Александровская погибла в Москве. Тело девушки было обнаружено возле дома на улице 1905 года.
Спорт-Экспресс 10:28
Кино
В сериале «Оби-Ван Кеноби» появится Энакин Скайуокер
Предстоящий сериал будет всецело посвящен истории Оби-Ван Кеноби, а именно его жизни после изгнания на Татуин, где он осмысливает свою роль в падении Республики.
Российская газета вчера в 04:47
Футбол
«Бернли» обыграл «Норвич» в матче АПЛ
«Бернли» одержал победу над «Норвич Сити» в матче 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
RT на русском 15:13
Футбол
Санчо не уверен, что останется в «Боруссии»
Матч ТВ 12:29
Здоровье
Потребление растительного белка увеличивает продолжительность жизни
UfacityNews.ru 16 июля в 04:19
Общество
Генсек ООН обеспокоен сосредоточением богатств только у 26 человек
Генсек ООН заявил о растущем неравенстве на планете.
BFM.ru 14:52
Культура
Василий Ливанов отметит 85-летие
Советский и российский актер Василий Ливанов, который воплотил на экране образ английского сыщика Шерлока Холмса, встретит 85-летие в кругу семьи.
ТАСС 17:06
Общество
Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала
RT на русском 04:49
Шоу-бизнес
Экстрасенс Амбарцумян перед смертью жаловалась на угрозы коллекторов
Московский Комсомолец 13:28
Происшествия
Девять лет расследования оценили в 30 тысяч рублей
Оценивая доводы ответчиков, Михаил Будынин заявил в суде, что каких-либо обоснованных возражений ни СКР, ни Минфин на его исковое заявление не представили.
Коммерсантъ вчера в 08:48
Общество
Пенсионеры имеют право на ряд неочевидных налоговых льгот в России
Помимо бесплатной диспансеризации и дополнительного оплачиваемого отпуска, пожилые люди имеют право на ряд налоговых послаблений.
Экономика сегодня 14:44
Киберспорт
В «Лабиринт Аганима» добавят новых героев
Valve может добавить более двадцати героев в режим «Лабиринт Аганима». Об этом рассказал датамайнер с ником Flam3ss на Reddit.
Dota2.ru 15:48
Общество
В Москве и Петербурге задержали пикетирующих против проекта Мизулиной
В Москве начались задержания участников одиночных пикетов против нового законопроекта об изменении Семейного кодекса, разработанного группой сенаторов во главе с Еленой Мизулиной.
РБК 08:13
Футбол
Гол Головина помог «Монако» победить в товарищеском матче
Встреча состоялась в Брюгге на стадионе «Ян Брейдель» и закончилась победой французского клуба со счетом 2:0.«Монако» открыл счет в матче на 5-й минуте.
Vprognoze.ru вчера в 16:18
Общество
В Новосибирском зоопарке родились 16 голубоглазых детенышей манула
В Новосибирском зоопарке сразу три самки манулов принесли потомство - в общей сложности появились на свет 16 голубоглазых и непоседливых детенышей.
Online47.ru 16:35
Футбол
«Арсенал» установил рекорд по выходам в финал Кубка Англии
Лондонский "Арсенал" установил рекорд по выходам в финал Кубка Англии.
Газета.Ru 17:05
Автоспорт
Россиянин Шварцман выиграл первую гонку этапа «Формулы-2» в Венгрии
Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман (команда Prema) выиграл первую гонку "Формулы-2" в Венгрии в субботу, 18 июля.
Известия 15:47
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
Политика
Штабы трех кандидатов в президенты Белоруссии сообщили об объединении
Тихановская, Бабарико и Цепкало сформулировали пять основных принципов кампании, в том числе призыв граждан участвовать в выборах, становиться наблюдателями, использовать механизмы для фиксации голоса, а также требование к властям страны освободить всех «политических и экономических заключенных».
ФАН 16 июля в 14:59
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского извинений
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от президента Украины Владимира Зеленского подтвердить принесенные им ранее извинения.
РИА Новости 15:58
Политика
В Конгресс США внесен закон о санкциях против Турции за С-400
Газета.Ru вчера в 15:32
Армия и оружие
WSJ узнала о слежке из США за сотовыми на военных объектах в России
Группа американских исследователей из Университета штата Миссисипи, работая в рамках спонсируемого Пентагоном проекта, в 2019 году отслеживала сигналы мобильных телефонов на российских военных объектах, в том числе в районе полигона в Неноксе.
РБК 16:22
Авто
Новый кроссовер Toyota Harrier бьет рекорды продаж в Японии
Среднеразмерный кроссовер Toyota Harrier нового поколения, продажи которого начались в Японии 17 июня, пользуется ажиотажным спросом.
32CARS.ru 02:58
Наука
В Германии создано самое тонкое оптическое зеркало в мире
В субботу, 18 июля, стало известно о том, что в Германии создано самое тонкое оптическое зеркало в мире.
Piter.tv 08:00