Политика
РИА НовостиГенсек ООН раскритиковал решение Трампа прекратить финансирование ВОЗ
Генсек ООН Антониу Гутерреш раскритиковал решение президента США Дональда Трампа приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Во вторник президент США Дональд Трамп заявил о прекращении финансирования Всемирной организации здравоохранения.
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Происшествия
Бывшего замглавы МВД уволили по отрицательным мотивам
Господин Романов уволен по отрицательным мотивам: в вину ему поставили недостаточный контроль над собственными заместителями, которые сейчас находятся под арестом по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями.
Коммерсантъ вчера в 12:58
Политика
Кадыров ответил на критику «Новой газеты»
Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на критику «Новой газеты» в статье «Смерть от коронавируса – меньшее зло».
Lenta.ru вчера в 20:29
Шоу-бизнес
Анна Седокова назвала Меладзе манипулятором
Pravda.Ru 07:11
Общество
В США за сутки умерло рекордное число людей от коронавируса
В США умерло рекордное число людей от коронавируса за сутки — 2 228. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса.
Lenta.ru 21:47
Происшествия
В Египте ликвидировали террористов, планировавших теракты на Пасху
Каир, 15 апреля 2020, 01:28 — REGNUM Полиция Египта уничтожила семь боевиков из террористической ячейки, которые готовились совершить в Каире атаки 19 апреля в праздник Пасхи, сообщается на сайте египетского министерства внутренних дел.
REGNUM 18:28
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости 14:36
Общество
В Москве от коронавируса умер физик РАН
В Москве умер заразившийся коронавирусом научный сотрудник Института ядерных исследований (ИЯИ) РАН кандидат физико-математических наук Данила Тлисов.
РБК 11:32
Происшествия
В Иркутской области выявили 40 случаев заражения коронавирусом
Иркутск, 14 апреля 2020, 06:27 — REGNUM По состоянию на утро 14 апреля в Приангарье, по данным регионального оперативного штаба, выявили уже 40 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM вчера в 23:27
Экономика
Путин заявил о падении объёма розничной торговли в России на 35%
Владимир Путин заявил о резком снижении спроса и падении розничной торговли в России более чем на 35% в результате последствий коронавируса.
RT на русском 15:10
Экономика
Минэнерго спрогнозировало сокращение энергопотребления из-за пандемии
Энергопотребление в России на фоне всеобщего режима самоизоляции может сократиться на 3,6% — 10,1% в 2020 году, объем сокращения будет зависеть от сценария развития ситуации с пандемией.
Известия 21:26
Здоровье
Новый случай коронавируса выявлен в Алтайском крае
Во вторник, 14 апреля, в Алтайском крае подтвердился еще один случай заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19.Новый заболевший является жителем Барнаула, сообщили в Оперативном штабе Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса.
Алтайская правда 00:59
Энергетика
Цена Brent опустилась ниже $30 за баррель
Цена нефти марки Brent в 18.42 мск опустилась ниже показателя в $30/баррель, свидетельствуют данные Лондонской межконтинентальной биржи (ICE).
Ведомости 12:36
Происшествия
В Бурятии полицейские присвоили 14 мешков омуля
Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в октябре 2018 года двое полицейских в районе станции «Култушная» обнаружили 14 мешков незаконно добытого нерестового омуля.
Номер один 19:45
Политика
Трамп сообщил, что обсуждал с Путиным вопрос вооружений
РИА Новости вчера в 19:43
Транспорт
ТАСС: водителей без пропусков не станут штрафовать за каждый проезд под камерой
Ранее газета "Коммерсантъ" писала, что московских водителей без пропусков со среды, 15 апреля, начнут штрафовать за каждый проезд под дорожной камерой видеонаблюдения.
Газета.Ru 16:38
Политика
Госдума приняла закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
«Формулировка «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» символизирует переход от состояния войны к миру, поиску путей примирения и сотрудничества», — говорится в документе.
RT на русском 16:59
Общество
Правительство временно сняло ограничения на продажу медицинских масок
Правительство приостановило действие своего постановления об ограничениях на торговлю медицинскими масками и о введении единого поставщика масок в лице структуры «Ростеха».
Ведомости 06:29
Армия и оружие
В Черное море вошел эсминец ВМС США
Американский эсминец "Портер" вошел в акваторию Черного моря. Об этом сообщил российский Национальный центр управления обороной.
Piter.tv вчера в 15:54
Общество
Власти Москвы отказали в выдаче почти миллиона цифровых пропусков
Власти Москвы за сутки отказали в оформлении 900 тыс. цифровых пропусков из-за неверных сведений, поданных заявителями.
РБК 06:19
Экономика
В России призвали вернуть продуктовые карточки
Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны вернуться к практике раздачи продуктовых карточек наименее обеспеченным россиянам, пишет РБК.
РИА Новости 13:36
Наука
В Канаде подтвердили эффективность блокирующего коронавирус лекарства
Оттава, 15 апреля 2020, 04:39 — REGNUM Вирусологи из Канады подтвердили эффективность препарата ремдесивир в борьбе с коронавирусом, говорится публикации журнала Journal of Biological Chemistry.
REGNUM 21:39
Общество
В Китае за сутки выявили 99 случаев заражения коронавирусом
99 случаев заражения коронавирусом выявили за последние сутки на территории Китая, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 11 апреля в 22:36
Экономика
Forbes сообщил об антикризисном пакете правительства в триллион рублей
Правительство намерено выделить около триллиона рублей для поддержки экономики в условиях ограничительных мер по сдерживанию распространения коронавируса.
РИА Новости 16:07
Наука
Физические упражнения помогают предотвратить рак печени
Rusargument 11:58
Космос
Свердловчане смогут увидеть Луну, Юпитер, Сатурн и Марс
ТагилСити.ру 12 апреля в 01:54
Экономика
Букмекерские конторы исключили из системообразующих предприятий
Ранее Генпрокуратура поручила ведомству проверить, как букмекерские конторы попали в список из 646 системообразующих для российской экономики предприятий.
Коммерсантъ 14:15
Здоровье
Названа доля бессимптомных переносчиков коронавируса
Названа доля бессимптомных переносчиков коронавируса. Об этом рассказали журналисты из The Straits Times со ссылкой на ученых из Сингапура.
Piter.tv 05:43
Авто
Фирма BMW запатентовала новый кроссовер
Баварский авто-мотопроизводитель запатентовал в Германии свой новый кроссовер BMW X8 M. Это будет купеобразная версия уже выпускающегося паркетника BMW X7, отличающаяся таже более мощным мотором.
UsedCars.ru 13:50
Спорт
Total War: Shogun 2 скоро станет бесплатной в Steam
Лондон, 13 апреля 2020, 09:20 — REGNUM В апреле пользователи Steam смогут бесплатно получить игру Total War: Shogun 2. Об этом 13 апреля сообщает портал PCGamer.
REGNUM вчера в 02:20