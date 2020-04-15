Генсек ООН Антониу Гутерреш раскритиковал решение президента США Дональда Трампа приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Во вторник президент США Дональд Трамп заявил о прекращении финансирования Всемирной организации здравоохранения.

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Происшествия В Египте ликвидировали террористов, планировавших теракты на Пасху Каир, 15 апреля 2020, 01:28 — REGNUM Полиция Египта уничтожила семь боевиков из террористической ячейки, которые готовились совершить в Каире атаки 19 апреля в праздник Пасхи, сообщается на сайте египетского министерства внутренних дел.

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Происшествия В Иркутской области выявили 40 случаев заражения коронавирусом Иркутск, 14 апреля 2020, 06:27 — REGNUM По состоянию на утро 14 апреля в Приангарье, по данным регионального оперативного штаба, выявили уже 40 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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