Коронавирус
RT на русскомГенсек ООН рассказал о негативных последствиях пандемии
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что из-за пандемии коронавируса мир столкнулся с самой глубокой глобальной рецессией со времён Второй мировой войны и самым серьёзным падением доходов с 1870 года. Об этом Гутерреш заявил в ходе лекции, посвящённой памяти Нельсона Манделы.
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В ООН сообщили о самой глобальной рецессии со времён Второй мировой из-за коронавируса
Комсомольская правда10:03
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Общество
Генсек ООН: половину богатств мира поделили между собой 26 человек
Нью-Йорк, США, 18 июля 2020, 18:16 — REGNUM Половину всех богатств мира присвоили себе 26 человек, сообщил 18 июля генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе публичной лекции.
REGNUM 11:16
Происшествия
В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян
Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы.
РБК 08:57
Энергетика
Газ для населения России подорожает на 3% с 1 августа
Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы.
REGNUM вчера в 01:27
Автоспорт
Квят оценил свой результат на квалификации Гран-при Венгрии
Российский гонщик Alpha Tauri Даниил Квят прокомментировал своё выступление в квалификации третьего в сезоне этапа «Формулы-1» — Гран-при Венгрии.
RT на русском 13:47
Фигурное катание
Погибшая фигуристка Александровская с января лечилась от эпилепсии
Чемпионка мира среди юниоров в парном катании Александровская погибла в Москве. Тело девушки было обнаружено возле дома на улице 1905 года.
Спорт-Экспресс 10:28
Шоу-бизнес
Алла Пугачева раскрыла секрет семейного счастья
«Первое правило семейного счастья: не смотри налево, смотри направо и вперед», — иронично призналась артистка подписчикам.
StarHit.ru 12:05
Происшествия
В Петербурге задержаны трое интернет-мошенников
Оперативниками отдела по борьбе с преступлениями в сфере компьютерных технологий ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержано трое граждан, подозреваемых в кражах денежных средств с банковских карт граждан.
Российская газета 07:11
Общество
Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала
В Хабаровске прошли несанкционированные митинг и шествие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
RT на русском 04:49
Политика
Лидеры ЕС не достигли договоренности по антикризисному бюджету
Лидеры стран Евросоюза не смогли в пятницу, 17 июля, договориться o формировании семилетнего бюджетного плана в первый день саммита в Брюсселе.
Известия вчера в 23:11
Гаджеты
Инсайдер Эван Бласс показал дизайн Samsung Galaxy Note 20
Evo-rus.com 13:08
Общество
Британия остановила публикацию данных по смертям от коронавируса
Великобритания временно остановила публикацию ежедневных статистических данных о количестве умерших от коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 09:04
Армия и оружие
Минобороны РФ сообщило о сроках завершения внезапной проверки войск
Начатая в российских войсках внезапная проверка боеготовности завершится 21 июля, сообщили в Министерстве обороны России.
Народные новости вчера в 07:58
Шоу-бизнес
Бузова снялась для обложки Playboy в четвертый раз
Поклонники гадают, увеличивала ли певица грудь Бывшая участница, а ныне ведущая реалити-шоу "Дом − 2" Ольга Бузова снова снялась для обложки нового выпуска популярного мужского журнала Playboy.
WomanHit.ru вчера в 10:15
Авто
АвтоВАЗ сменил поставщика сидений для автомобилей Lada
Отечественный автопроизводитель АвтоВАЗ сменил поставщика сидений для моделей LADA.
Informus.ru 14:01
Политика
МИД Армении прокомментировал роль России в деэскалации ситуации на границе
Сопредседатель Минской группы от России Игорь Попов задействован в процессе по снижению эскалации на границе с Азербайджаном, сказала пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян в субботу на брифинге, отвечая на вопрос Sputnik Армения о посреднической роли Москвы.
Sputnik Армения 13:55
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Порошина впервые показала отца своего пятого ребенка
46-летняя многодетная мать Мария Порошина впервые показала отца своего пятого ребенка.
Телепрограмма 10:01
Экономика
Силуанов: меры G20 позволили не допустить худшего сценария
Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что меры G20 не позволили допустить худшего сценария в мировой экономике в условиях пандемии COVID-19.
RT на русском 13:58
Здоровье
В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России
Осенью в России ожидается обычный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом.
РБК 04:22
Политика
Глава МИД КНР осудил политику США в беседе с Лавровым
Глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что США утратили разум, мораль и авторитет на международной арене, действуя эгоистично и враждебно.
Газета.Ru 03:40
Политика
Жириновский анонсировал указ Путина о новом хабаровском губернаторе
Кто займет кресло губернатора Хабаровского края — станет известно уже в понедельник.
BFM.ru 11:22
Футбол
«Зенит» хочет приобрести игрока «Портимоненсе»
Петербургский "Зенит" хочет приобрести игрока португальского "Портимоненсе" Виллиана, сообщает O Jogo.
Газета.Ru 14:31
Космос
NASA опубликовало снимки Солнца с рекордно близкого расстояния
Благодаря полученной информации, как сообщает Европейское космическое агентство, учёные смогли увидеть многочисленные микровспышки на звезде.
Говорит Москва вчера в 10:26
Общество
Белорусская команда КВН отказалась выступать в Крыму
Команда КВН из Белоруссии «Дети Тьюринга» записала видеообращение, в котором объявила, что отказывается выступать в российской Высшей лиге 2020 года.
Московский Комсомолец 02:48
Экономика
Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%
Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости вчера в 13:30
Общество
Посол сообщил о запрете на торговлю армянскими товарами в «Фуд Сити»
Посольство России в Армении начало получать сообщения от экспортеров армянских товаров о том, что им запрещают торговать на рынке «Фуд Сити» у Калужского шоссе в Москве.
РБК 10:12
Политика
СБУ изъяла у ветеранов в Харькове 50 медалей «75 лет Великой Победы»
Служба безопасности Украины (СБУ) в ночь с 12 на 13 июля задержала на границе Украины и России 90-летнего ветерана отряда спецназа КГБ СССР "Каскад" и участника войны в Афганистане Михаила Исаева.
Газета.Ru вчера в 10:02
Экономика
Жителям России хотят предложить инвестиции в трассу Москва-Казань
Вести.Ru вчера в 05:24
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31