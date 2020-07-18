Коронавирус
Life.ruГенсек ООН заявил, что коронавирус поставил человечество на колени
Пандемия коронавируса поставила человечество на колени и показала хрупкость этого мира. Об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он выступил с лекцией в память о Нельсоне Манделе, который родился 102 года назад.
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с чего всё началось
Эпидемия коронавируса поставила человечество на колени, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.РИА Новости09:43
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В ООН сообщили о самой глобальной рецессии со времён Второй мировой из-за коронавируса
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МВФ предложил заморозить долги бедных стран
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В Нью-Йорке задержали выливших краску на надпись Black Lives Matter
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Число умерших от коронавируса в мире достигло 600 тыс. человек, следует из сводной статистики Университета Джонса Хопкинса.
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Футбол
Адольфо Гайч подтвердил подписание контракта с ЦСКА
Аргентинский нападающий Адольфо Гайч, являющийся игроком аргентинского «Сан-Лоренсо», подтвердил информацию о переходе в ЦСКА.
Metaratings вчера в 04:10
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«МиГ» и «Сухой» совместно разработают истребитель шестого поколения
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что нового врио губернатора Хабаровского края могут объявить в понедельник, 20 июля.
RT на русском 15:26
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«Роскосмос» создаст аналог спутниковой системы Starlink Илона Маска
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Секрет фирмы 11:12
Экономика
Для россиян подготовили новые выплаты с 15 июля
Средства направлены на поддержку граждан в период пандемии Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о новых мерах финансовой поддержки.
Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов 16 июля в 12:01
Происшествия
Погиб руководитель ООО «ЭкоТек» Андрей Функ
Информацию о гибели в результате бытовой травмы (удар электротоком) подтвердили близкие Андрея Ивановича.
КузПресс 12:03
Игры
Геймпад DualSense для PlayStation 5 показали на видео
В субботу, 18 июля, стало известно о том, что учредитель The Game Awards Джефф Кили сравнил геймпад DualSense для PlayStation 5 с предыдущим.
Piter.tv 03:43
Наука
Археологи нашли древнейшую стоянку первых аборигенов на юге Австралии
Как сообщает ToDay News Ufa, теперь австралийские ученые под руководством Джонатана Бенджамина из Университета Флиндерса описали рукотворные артефакты, которые удалось извлечь с затопленных стоянок древних аборигенов.
ToDay News Ufa 09:59
Интернет
Microsoft признала ошибку Windows, из-за которой «пропадает» интернет
Компания Microsoft признала ещё одну неприятную ошибку в новой версии Windows 10 (2004 или May 2020 Update).
iXBT.com 11:08
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
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Китайская компания ByteDance, которой принадлежит приложение TikTok, приостановила переговоры с британскими властями о создании глобальной штаб-квартиры социальной сети.
Газета.Ru 21:57
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Посол рассказал о запрете на торговлю армянам в московском «Фуд Сити»
Посольство Армении в России начало получать сообщения от экспортеров армянских товаров о том, что им запрещают торговать на московском рынке «Фуд Сити».
Lenta.ru 22:46
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Эта зараза 10 лет тянется с Украины: Клинтон, Меркель, Медведев, Путин - все под подозрением
Как отмечает Гундаров, вслед за Ющенко симптомы заболевания проявились у его соратницы - лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.
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Что делать чтобы восстановить нормальный сон рассказала в интервью радио Sputnik в воскресенье, 19 июля, руководитель сомнологической службы «Унисон», невролог-сомнолог Елена Царева.
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Бывший депутат Рады рассказал об «отказе» Украины от Крыма и Донбасса
Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Киев уже "отказался" от Донбасса и притязаний на Крым.
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Сатановский объяснил внезапные учения в России «началом большой войны»
Чтобы сдержать стороны от необдуманного шага президент РФ Владимир Путин в пятницу, 17 июля, объявил внезапную проверку боеготовности войск в Западном военном округе и Южном военном округе.
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В столичном СИЗО обнаружили call-центр мошенников
В московском СИЗО «Матросская тишина» обнаружили call-центр мошенников.
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Биатлонист Малышко рассматривает вариант завершения карьеры
Российский биатлонист Дмитрий Малышко рассматривает возможность завершения профессиональной спортивной карьеры.
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Haval презентовал обновленный логотип бренда
Бренд Haval презентовал свой новый логотип, который сменился в очередной раз.
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Керимов вернулся в топ-10 богатейших россиян по версии Forbes
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Великобритания попросила Японию помочь построить сеть 5G
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