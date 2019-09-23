Политика

Вести.RuВести.RuГенсек ООН сообщил о создании сирийского Конституционного комитета

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о создании сирийского Конституционного комитета, а также выразил признательность России, Турции и Ирану за работу на этом направлении.
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