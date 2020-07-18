Коронавирус
Life.ruГенсек ООН заявил, что коронавирус поставил человечество на колени
Пандемия коронавируса поставила человечество на колени и показала хрупкость этого мира. Об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он выступил с лекцией в память о Нельсоне Манделе, который родился 102 года назад.
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с чего всё началось
Эпидемия коронавируса поставила человечество на колени, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.РИА Новости09:43
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В ООН сообщили о самой глобальной рецессии со времён Второй мировой из-за коронавируса
Комсомольская правда10:03
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Квят оценил свой результат на квалификации Гран-при Венгрии
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Посол сообщил о запрете на торговлю армянскими товарами в «Фуд Сити»
Посольство России в Армении начало получать сообщения от экспортеров армянских товаров о том, что им запрещают торговать на рынке «Фуд Сити» у Калужского шоссе в Москве.
РБК 10:12
Общество
Южная Осетия обвинила Грузию в краже летучих мышей
Грузия интересуется летучими мышами с территории Южной Осетии и пытается их отлавливать для исследований в грузино-американской лаборатории, известной как «Исследовательский центр общественного здоровья имени Ричарда Лугара».
Lenta.ru 08:03
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Посол Азербайджана обвинил Армению в желании вовлечь Россию в конфликт
В чем Баку видит причину эскалации Армения пытается вовлечь в конфликт с Азербайджаном страны ОДКБ, заявил в разговоре с РБК посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы.
РБК 03:01
Общество
Генсек ООН обеспокоен сосредоточением богатств только у 26 человек
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Глава Пентагона призвал укреплять НАТО для сдерживания России и Китая
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ТАСС: дело о ДТП с Ефремовым передано в прокуратуру
Коммерсантъ вчера в 09:36
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Хакеры научились поджигать зарядные устройства смартфонов удаленно, но в первую очередь злоумышленники могут добраться до смартфонов, которые поддерживают беспроводную зарядку.
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Меган Маркл планирует принять участие в выборах президента США
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