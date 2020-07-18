с чего всё началось

Пандемия коронавируса поставила человечество на колени и показала хрупкость этого мира. Об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он выступил с лекцией в память о Нельсоне Манделе, который родился 102 года назад.

Генсек ООН заявил, что коронавирус поставил человечество на колени

Футбол Гол Головина помог «Монако» победить в товарищеском матче Встреча состоялась в Брюгге на стадионе «Ян Брейдель» и закончилась победой французского клуба со счетом 2:0.«Монако» открыл счет в матче на 5-й минуте.

Здоровье Доктор Мясников отверг заблуждения о вреде кофе По словам Мясникова, в кофе содержатся несколько сотен полезных полифенолов и других веществ, которые снижают проявление мерцательной аритмии. 34

Фигурное катание Президент ISU назвал погибшую Александровскую талантливой фигуристкой Президент Международного союза конькобежцев (ISU) Ян Дейкема выразил соболезнования в связи с гибелью чемпионки мира среди юниоров по фигурному катанию Екатерины Александровской.

Шоу-бизнес Бузова снялась для обложки Playboy в четвертый раз Поклонники гадают, увеличивала ли певица грудь Бывшая участница, а ныне ведущая реалити-шоу "Дом − 2" Ольга Бузова снова снялась для обложки нового выпуска популярного мужского журнала Playboy. 70

Политика Маргарита Симоньян раскритиковала армянскую власть Обращение к армянской власти по поводу процессов, происходящих в стране, опубликовала известная российская журналистка, главный редактор телеканала Russia Today и информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян 18 июля в своем официальном Telegram-канале. 384

Общество Южная Осетия обвинила Грузию в краже летучих мышей Грузия интересуется летучими мышами с территории Южной Осетии и пытается их отлавливать для исследований в грузино-американской лаборатории, известной как «Исследовательский центр общественного здоровья имени Ричарда Лугара». 25

Политика Посол Азербайджана обвинил Армению в желании вовлечь Россию в конфликт В чем Баку видит причину эскалации Армения пытается вовлечь в конфликт с Азербайджаном страны ОДКБ, заявил в разговоре с РБК посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы. 22

Гаджеты Хакеры научились поджигать зарядные устройства смартфонов удаленно Хакеры научились поджигать зарядные устройства смартфонов удаленно, но в первую очередь злоумышленники могут добраться до смартфонов, которые поддерживают беспроводную зарядку. 34

Технологии Эксперт рассказал, когда в РФ заработают eSIM карты Замена обычных сим-карт на виртуальные eSIM приобретёт в России массовый характер лишь тогда, когда государство найдёт способ обеспечить идентификацию пользователей и контроль за их действиями.

Политика Конте заявил о тупике на переговорах по выходу ЕС из кризиса Переговоры на саммите Евросоюза в Брюсселе идут сложнее, чем предполагалось, и зашли в тупик.

Шоу-бизнес Стас Пьеха поразил фанатов сменой имиджа Стас Пьеха опубликовал в Instagram весьма смелую фотографию, на которой у певца кардинально изменен имидж. 13