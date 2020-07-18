Коронавирус

Life.ruLife.ruГенсек ООН заявил, что коронавирус поставил человечество на колени

Пандемия коронавируса поставила человечество на колени и показала хрупкость этого мира. Об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он выступил с лекцией в память о Нельсоне Манделе, который родился 102 года назад.
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с чего всё началось

Генсек ООН рассказал о «высвеченных» коронавирусом заблуждениях

Эпидемия коронавируса поставила человечество на колени, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.
РИА Новости09:43

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Генсек ООН рассказал о негативных последствиях пандемии

RT на русском10:04

Генсек ООН: пандемия поставила человечество на колени

Газета.Ru10:36

Генсек ООН заявил о «поставленном на колени» человечестве из-за COVID-19

Известия10:32

Коронавирус и BLM показали хрупкость и усталость мира, считает генсек ООН

Вести.Ru10:48

В ООН сообщили о самой глобальной рецессии со времён Второй мировой из-за коронавируса

Комсомольская правда10:03

Генсек ООН предрек голод исторических масштабов из-за коронавируса

Московский Комсомолец09:57

Генсек ООН рассказал о «высвеченных» коронавирусом заблуждениях

РИА Новости09:43
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Футбол

Гол Головина помог «Монако» победить в товарищеском матче

Встреча состоялась в Брюгге на стадионе «Ян Брейдель» и закончилась победой французского клуба со счетом 2:0.«Монако» открыл счет в матче на 5-й минуте.
Vprognoze.ru вчера в 16:18
Здоровье

Доктор Мясников отверг заблуждения о вреде кофе

По словам Мясникова, в кофе содержатся несколько сотен полезных полифенолов и других веществ, которые снижают проявление мерцательной аритмии.
РБК 15:02
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Фигурное катание

Президент ISU назвал погибшую Александровскую талантливой фигуристкой

Президент Международного союза конькобежцев (ISU) Ян Дейкема выразил соболезнования в связи с гибелью чемпионки мира среди юниоров по фигурному катанию Екатерины Александровской.
Sport.rbc.ru 13:44
Шоу-бизнес

Бузова снялась для обложки Playboy в четвертый раз

Поклонники гадают, увеличивала ли певица грудь Бывшая участница, а ныне ведущая реалити-шоу "Дом − 2" Ольга Бузова снова снялась для обложки нового выпуска популярного мужского журнала Playboy.
WomanHit.ru вчера в 10:15
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Футбол

Роналду не вошел в топ-3 рейтинга лучших футболистов за всю историю

Топ-10 лучших футболистов всех времен по версии посетителей TheTopTens: 1. Диего Марадона.
Матч ТВ 20:27
Общество

В ВОЗ зафиксировали рекордный прирост случаев коронавируса в мире

РИА Новости 15:20
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Политика

Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения

РБК 18:46
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Футбол

Экс-судья раскритиковал работу арбитров на матче «Локомотива» с ЦСКА

Бывший судья Игорь Федотов раскритиковал работу арбитров на матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) "Локомотива" с ЦСКА, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 19:50
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Общество

В Испании медики выявили самый ранний симптом COVID-19

REGNUM 00:47
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Происшествия

В Нью-Йорке задержали выливших краску на надпись Black Lives Matter

Российская газета вчера в 23:05
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Общество

Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала

В Хабаровске прошли несанкционированные митинг и шествие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
RT на русском 04:49
5K
Политика

Маргарита Симоньян раскритиковала армянскую власть

Обращение к армянской власти по поводу процессов, происходящих в стране, опубликовала известная российская журналистка, главный редактор телеканала Russia Today и информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян 18 июля в своем официальном Telegram-канале.
ИА Красная Весна 11:22
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Общество

В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога

Автовладельцев следует освобождать от уплаты транспортного налога в случае простоя автомобиля более шести месяцев.
РБК 05:32
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Автоспорт

Квят оценил свой результат на квалификации Гран-при Венгрии

RT на русском 13:47
Общество

Посол сообщил о запрете на торговлю армянскими товарами в «Фуд Сити»

Посольство России в Армении начало получать сообщения от экспортеров армянских товаров о том, что им запрещают торговать на рынке «Фуд Сити» у Калужского шоссе в Москве.
РБК 10:12
1K
Общество

Южная Осетия обвинила Грузию в краже летучих мышей

Грузия интересуется летучими мышами с территории Южной Осетии и пытается их отлавливать для исследований в грузино-американской лаборатории, известной как «Исследовательский центр общественного здоровья имени Ричарда Лугара».
Lenta.ru 08:03
25
Политика

Посол Азербайджана обвинил Армению в желании вовлечь Россию в конфликт

В чем Баку видит причину эскалации Армения пытается вовлечь в конфликт с Азербайджаном страны ОДКБ, заявил в разговоре с РБК посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы.
РБК 03:01
22
Общество

Генсек ООН обеспокоен сосредоточением богатств только у 26 человек

Генсек ООН заявил о растущем неравенстве на планете.
BFM.ru 14:52
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Политика

Рабинович подсказал, как можно «хоть что-то оставить украинцам»

Чтобы оставить хоть что-то гражданам Украины, сказал политик, эта власть должна уйти как можно быстрее.
Вести.Ru 06:06
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Армия и оружие

Обнародовано видео с блокировкой военными РФ колонны США в Сирии

Дамаск, 18 июля 2020, 18:07 — REGNUM Колонну с бронетехникой США, которая передвигалась по территории Сирии, заблокировали российские военные.
REGNUM 11:07
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Наука

Африка раскалывается на две части из-за образования нового океана

RuNews24.ru 10:05
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Политика

Глава Пентагона призвал укреплять НАТО для сдерживания России и Китая

Глава Пентагона Марк Эспер считает важным повышение боеготовности НАТО, в том числе для сдерживания России.
Известия 16:54
4
Происшествия

ТАСС: дело о ДТП с Ефремовым передано в прокуратуру

Коммерсантъ вчера в 09:36
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Гаджеты

Хакеры научились поджигать зарядные устройства смартфонов удаленно

Хакеры научились поджигать зарядные устройства смартфонов удаленно, но в первую очередь злоумышленники могут добраться до смартфонов, которые поддерживают беспроводную зарядку.
Astera 05:38
34
Технологии

Эксперт рассказал, когда в РФ заработают eSIM карты

Замена обычных сим-карт на виртуальные eSIM приобретёт в России массовый характер лишь тогда, когда государство найдёт способ обеспечить идентификацию пользователей и контроль за их действиями.
News.ru 20:06
Политика

Конте заявил о тупике на переговорах по выходу ЕС из кризиса

Переговоры на саммите Евросоюза в Брюсселе идут сложнее, чем предполагалось, и зашли в тупик.
Известия 16:40
Шоу-бизнес

Стас Пьеха поразил фанатов сменой имиджа

Стас Пьеха опубликовал в Instagram весьма смелую фотографию, на которой у певца кардинально изменен имидж.
ИнфоСМИ 07:39
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Футбол

Гендиректор «Спартака»: из-за карантина клуб понес убытки

Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов рассказал о планах команды на летнее трансферное окно, передает "СЭ".
Газета.Ru 09:50
Происшествия

Адвокат сообщил об угрозах в адрес погибшего психиатра Амбарцумян

РБК 18:43
4
Политика

Меган Маркл планирует принять участие в выборах президента США

Народные новости 01:30
11
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