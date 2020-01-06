Армия и оружие

Взгляд.руВзгляд.руГенсек ООН заявил о максимальном уровне геополитической напряженности

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил, что геополитическая напряженность в мире достигла максимально высокого уровня, и призвал мировых лидеров не допустить начала новой войны.
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Генсек ООН: геополитическая напряженность достигла максимального уровня в текущем веке

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