Армия и оружие
Взгляд.руГенсек ООН заявил о максимальном уровне геополитической напряженности
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил, что геополитическая напряженность в мире достигла максимально высокого уровня, и призвал мировых лидеров не допустить начала новой войны.
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Кино
Кассовые сборы российских фильмов снизились в 2019 году
Происшествия
Австралия подсчитывает ущерб от лесных пожаров
Австралия подсчитывает катастрофический ущерб от пожаров. Пламя уничтожило уже более шести миллионов гектаров леса.
Религия
Путин принял участие в рождественской службе в Санкт-Петербурге
Президент России Владимир Путин прибыл на рождественскую службу в Спасо-Преображенский собор в Санкт-Петербурге.
Общество
Пользователей WhatsApp предупредили о «новогоднем вирусе»
Пользователям мессенджера WhatsApp может угрожать «новогодний вирус», пишет gizchina.com.
Технологии
Microsoft с 14 января прекратит поддержку Windows 7
У пользователей есть 10 дней, чтобы сменить версию операционной системы.
Шоу-бизнес
Поклонники Анастасии Заворотнюк перестают верить в болезнь актрисы
Поклонники Анастасии Заворотнюк перестают верить в болезнь актрисы.
Экономика
Цены на золото обновили максимум с 2013 года
Цены на золото выросли на 2,3 процента и побили рекорд апреля 2013 года.
Кино
Съемки «Тора: Любовь и гром» начнутся в августе
Съемки «Тора 4» запланированы в Сиднее, однако из-за лесных пожаров в Австралии, охвативших большую часть континента, съемочная площадка может быть перенесена.
Гаджеты
Представлен 64-ядерный процессор AMD Ryzen Threadripper 3990X
Компания AMD только что представила процессор Ryzen Threadripper 3990X.
Политика
Меркель, Макрон и Джонсон призвали Ирак к поддержке коалиции против ИГ
Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвали Ирак продолжать поддержку международной коалиции по борьбе с «Исламским государством»*.
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Дженнифер Энистон примирились спустя 15 лет
После Питт встретил Джоли и ушел из семьи – они долго встречались, узаконили брак в 2016 году, но уже через два года громко развелись.
Энергетика
На сколько подорожает бензин в 2020 году
В свою очередь, министр энергетики Александр Новак отметил, что стабильности цен на топливо в 2020 году удастся добиться благодаря так называемом «демпфирующему механизму», который действует в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли России.
Шоу-бизнес
Степаненко отказалась работать у Петросяна
Общество
Модель продала обнаженные снимки ради борьбы с лесными пожарами в Австралии
Популярная в Instagram модель Кейлен Уорд (Kaylen Ward) собрала 700 тысяч долларов на борьбу с лесными пожарами в Австралии, продавая свои обнаженные снимки.
Авто
В России автомобилистам напомнили об изменениях в 2020 году
2020 год принесет российским автовладельцам много изменений — от введения электронных паспортов до возможности получать госномера прямо в автосалонах.
Гаджеты
CES 2020: NUC-компьютер Intel Ghost Canyon вмещает полноразмерный видеоадаптер
Корпорация Intel, по сообщению ресурса Engadget, демонстрирует на выставке электроники CES 2020 в Лас-Вегасе (Невада, США) самый мощный NUC-компьютер в своей истории — систему Ghost Canyon.
Футбол
Тотти не советовал бы самому себе переходить в «Рому»
Бывший капитан и спортивный директор «Ромы» Франческо Тотти раскритиковал свой бывший клуб. Итальянец планирует стать футбольный агентом.
Здоровье
Число инфицированных неизвестной пневмонией в Китае возросло до 59
Число заболевших неизвестной формой пневмонии в китайском городе Ухань (административный центр провинции Хубэй) возросло до 59 человек, семь из них находятся в тяжелом состоянии.
Происшествия
Новогодний рэп-баттл в питерском метро закончился дракой и стрельбой
Знакомство началось с рэр-баттла, а обернулось дракой и стрельбой. Местом действия стала станция метро "Спасская".
Экономика
Число бедных граждан в России растет
Согласно статистике, 13,1% россиян являются бедными.
Гаджеты
Определен рейтинг самых стабильных смартфонов и прошивок года
Напомним, что буквально недавно китайский бенчмарк Master Lu подвёл итоги ушедшего года и опубликовал рейтинг самых производительных смартфонов.
Армия и оружие
Латвийские военные перестали обучать силы безопасности Ирака
Представитель пресс-службы министерства обороны Латвии Каспар Галкин рассказал, что латвийские военные приостановили обучение c военнослужащими сил безопасности Ирака в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке.
Футбол
Гвардиола: «Манчестер Юнайтед» начинает играть в футбол Сульшера
Происшествия
Сотрудника предприятия «Роскосмоса» нашли мертвым в Подмосковье
В воскресенье, 5 января, в квартире, расположенной в Подмосковье, был найден труп начальника одного из отделов госкорпорации «Роскосмос» Сергея Хайкина.
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал об опасных блюдах в ресторане
Роспотребнадзор сообщил, что самыми опасными ресторанными блюдами из-за возникновения инфекции являются многокомпонентные салаты, пирожные и торты с кремом, шаурма, изделия из рубленого мяса и студень.
Политика
Оппозиция переизбрала Гуайдо на пост спикера парламента Венесуэлы
Общество
Харви Вайнштейну предъявлены новые обвинения
Голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну предъявлены новые обвинения в сексуальных преступлениях.