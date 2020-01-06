Политика
РБКГенсек ООН заявил о наивысшем уровне геополитической напряженности
Геополитическая напряженность в мире находится на самом высоком уровне в текущем столетии, предупредил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает Reuters.
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 17:14, Ашберн
Армия и оружие
США отказались выводить войска из Ирака
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США не планируют выводить своих военных из Ирака, пишет Associated Press.
Гаджеты
CES 2020: Seagate показала, как работать с данными
Кино
Фильм «1917» выиграл «Золотой глобус» за лучшую драму
Историческая драма британского режиссера Сэма Мендеса "1917" получила "Золотой глобус" в категории "Лучшая драма", сообщается в Twitter кинопремии.
Общество
В Петербурге похоронили онколога Андрея Павленко
На Киновеевском кладбище в Санкт-Петербурге похоронили хирурга-онколога Андрея Павленко.
Политика
Помпео и Зеленский обсудили по телефону ситуацию на Ближнем Востоке
Государственный секретарь США Майк Помпео и президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и стратегическое сотрудничество Киева и Вашингтона.
Религия
Патриарх Кирилл начал рождественскую службу в храме Христа Спасителя
Гаджеты
Asus и Nvidia представили игровой монитор с частотой 360 Гц
Армия и оружие
НАТО призвала Иран воздержаться от провокаций после убийства Сулеймани
Представители США на прошедшем в понедельник в Брюсселе североатлантическом совете проинформировали НАТО о ситуации на Ближнем Востоке после смерти иранского генерала Касема Сулеймани, сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции.
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской вышла на сцену после четырех операций
Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина вышла в свет после долгой реабилитации из-за полученной на отдыхе в 2018 году травмы.
Политика
Небензя объяснил блокирование заявления СБ ООН по ситуации в Ираке
Заявление Совета Безопасности ООН о неприкосновенности дипломатических помещений не учитывало убийство генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Общество
Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади
Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Политика
В Иране пообещали США «второй Вьетнам»
Советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти заявил, что в случае, если США не выведут войска с Ближнего Востока, то они спровоцируют «второй Вьетнам», сообщает телеканал Al-Alam.
Культура
Умер Геннадий Пискунов, народный артист России
Авто
Kia запретила продавать новый седан Optima таксистам
Здоровье
Специалисты назвали признаки того, что у человека нет онкологии
Медицинскими специалистами определены и названы признаки того, что у человека нет онкологических заболеваний.
Армия и оружие
NYT узнала о приказе Трампа убить Сулеймани вопреки данным разведки
Президент Дональд Трамп отдал приказ об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани вопреки данным разведки, сообщает The New York Times со ссылкой на источники в администрации США.
Энергетика
Цена нефти Brent превысила $70 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2020 года на бирже ICE в Лондоне в ночь с воскресенья на понедельник превысила $70 за баррель, свидетельствуют данные биржи.
Культура
Бог есть — Кустурица поддержал православное пробуждение Черногории
Гаджеты
Гарнитура HyperX Cloud Flight S поддерживает беспроводную зарядку
Компания HyperX выбрала выставку CES 2020, чтобы представить беспроводную гарнитуру Cloud Flight S. Эта гарнитура может работать без подзарядки до 30 часов.
Наука
Разработана новая вакцина против болезни Альцгеймера
Американским ученым удалось разработать вакцину, которая может стать панацеей от болезни Альцгеймера.
Футбол
«ПСЖ» планирует расстаться с семью игроками
В летнее трансферное окно «ПСЖ» могут покинуть сразу семь футболистов, об этом информирует издание Sport.es.
Авто
Назвали кроссоверы, которые появятся в 2020 году в РФ
«Российская газета» назвала ТОП-12 самых ожидаемых кроссоверов, которые появятся на рынке России в 2020 году.
Происшествия
Туристов из России заставили извиниться за секс на пляже Таиланда
Полиция в Паттайе задержала и оштрафовала на 10 тыс. руб двух россиян - 19-летнюю Дарью Виноградову и 26-летнего Романа Григоренко - за то, что они занимались сексом на пляже.
Происшествия
Около 30 автомобилей провалились под лёд во Владивостоке
В Приморском крае частично провалились под лёд около 30 автомобилей, которые были припаркованы на острове Русский в бухте Воевода.
Спорт
Зеппельт обвинил главу IWF в сокрытии допинга
Согласно информации, озвученной в фильме, многолетний руководитель IWF Тамаш Аян занимался созданием "культуры коррупции", а также сокрытием допинга.
Автоспорт
«КамАЗ» Шибалова стал лидером на первом этапе ралли «Дакар»
Ветер перемен вносит нюансы на побережье Красного моря, где 5 января была подведена черта под итогами первого этапа мирового авто-ралли "Дакар-2020".
Общество
Вайнштейну предъявили новые обвинения в сексуальных преступлениях
Прокуратура Лос-Анджелеса выдвинула против американского кинопродюсера Харви Вайнштейна два новых обвинения в преступлениях сексуального характера, сообщает в понедельник, 6 января, Fox News.
Общество
Председатель Верховного суда России попал в больницу
Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев попал в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Общество