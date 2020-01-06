Политика

РБКРБКГенсек ООН заявил о наивысшем уровне геополитической напряженности

Геополитическая напряженность в мире находится на самом высоком уровне в текущем столетии, предупредил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает Reuters.
Читать в источнике
Комментировать21

Подробнее о событии

Генсек ООН заявил о наивысшем уровне геополитической напряженности

РБК14:17

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал мировых лидеров возобновить диалог и не допустить начала третьей мировой войны

Эхо Москвы13:30

Генсек ООН заявил о максимальном уровне геополитической напряженности

Lenta.ru13:21

Генсек ООН: геополитическая напряженность достигла максимального уровня в текущем веке

ТАСС12:45

Генсек ООН заявил о росте геополитической напряжённости между странами

News.ru12:42

Генсек ООН заявил о максимальном уровне геополитической напряженности

Взгляд.ру12:41

Гутерриш сделал заявление после убийства генерала Касема Сулеймани

Известия13:32
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 17:14, Ашберн
Армия и оружие

США отказались выводить войска из Ирака

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США не планируют выводить своих военных из Ирака, пишет Associated Press.
Известия 16:46
Гаджеты

CES 2020: Seagate показала, как работать с данными

TechFusion 05:42
Кино

Фильм «1917» выиграл «Золотой глобус» за лучшую драму

Историческая драма британского режиссера Сэма Мендеса "1917" получила "Золотой глобус" в категории "Лучшая драма", сообщается в Twitter кинопремии.
Газета.Ru вчера в 23:34
Общество

В Петербурге похоронили онколога Андрея Павленко

На Киновеевском кладбище в Санкт-Петербурге похоронили хирурга-онколога Андрея Павленко.
РИА Новости 10:00
Футбол

В ФК «Оренбург» перешел воспитанник «Барселоны»

1743.ru 04:00
Политика

Помпео и Зеленский обсудили по телефону ситуацию на Ближнем Востоке

Государственный секретарь США Майк Помпео и президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и стратегическое сотрудничество Киева и Вашингтона.
Life.ru 16:18
Религия

Патриарх Кирилл начал рождественскую службу в храме Христа Спасителя

RT на русском 15:52
Гаджеты

Asus и Nvidia представили игровой монитор с частотой 360 Гц

Cyber.sports.ru 07:15
Армия и оружие

НАТО призвала Иран воздержаться от провокаций после убийства Сулеймани

Представители США на прошедшем в понедельник в Брюсселе североатлантическом совете проинформировали НАТО о ситуации на Ближнем Востоке после смерти иранского генерала Касема Сулеймани, сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции.
РИА Новости 12:52
Шоу-бизнес

Дочь Любови Успенской вышла на сцену после четырех операций

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина вышла в свет после долгой реабилитации из-за полученной на отдыхе в 2018 году травмы.
Вечерняя Москва 10:42
Политика

Небензя объяснил блокирование заявления СБ ООН по ситуации в Ираке

Заявление Совета Безопасности ООН о неприкосновенности дипломатических помещений не учитывало убийство генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Газета.Ru 16:00
Общество

Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади

Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Известия 16:30
Политика

В Иране пообещали США «второй Вьетнам»

Советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти заявил, что в случае, если США не выведут войска с Ближнего Востока, то они спровоцируют «второй Вьетнам», сообщает телеканал Al-Alam.
Рамблер 10:24
Культура

Умер Геннадий Пискунов, народный артист России

Комсомольская правда вчера в 14:08
Авто

Kia запретила продавать новый седан Optima таксистам

32CARS.ru вчера в 04:27
Здоровье

Специалисты назвали признаки того, что у человека нет онкологии

Медицинскими специалистами определены и названы признаки того, что у человека нет онкологических заболеваний.
Ugpressa.ru 15:47
Армия и оружие

NYT узнала о приказе Трампа убить Сулеймани вопреки данным разведки

Президент Дональд Трамп отдал приказ об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани вопреки данным разведки, сообщает The New York Times со ссылкой на источники в администрации США.
РБК вчера в 01:32
Энергетика

Цена нефти Brent превысила $70 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2020 года на бирже ICE в Лондоне в ночь с воскресенья на понедельник превысила $70 за баррель, свидетельствуют данные биржи.
ТАСС 02:51
Культура

Бог есть — Кустурица поддержал православное пробуждение Черногории

Красная весна 16:30
Гаджеты

Гарнитура HyperX Cloud Flight S поддерживает беспроводную зарядку

Компания HyperX выбрала выставку CES 2020, чтобы представить беспроводную гарнитуру Cloud Flight S. Эта гарнитура может работать без подзарядки до 30 часов.
iXBT.com 09:05
Наука

Разработана новая вакцина против болезни Альцгеймера

Американским ученым удалось разработать вакцину, которая может стать панацеей от болезни Альцгеймера.
Уфимские Заметки вчера в 09:47
Футбол

«ПСЖ» планирует расстаться с семью игроками

В летнее трансферное окно «ПСЖ» могут покинуть сразу семь футболистов, об этом информирует издание Sport.es.
Евро-футбол.ру 00:17
Авто

Назвали кроссоверы, которые появятся в 2020 году в РФ

«Российская газета» назвала ТОП-12 самых ожидаемых кроссоверов, которые появятся на рынке России в 2020 году.
Автоновости дня 04 января в 09:44
Происшествия

Туристов из России заставили извиниться за секс на пляже Таиланда

Полиция в Паттайе задержала и оштрафовала на 10 тыс. руб двух россиян - 19-летнюю Дарью Виноградову и 26-летнего Романа Григоренко - за то, что они занимались сексом на пляже.
Газета.Ru вчера в 12:38
Происшествия

Около 30 автомобилей провалились под лёд во Владивостоке

В Приморском крае частично провалились под лёд около 30 автомобилей, которые были припаркованы на острове Русский в бухте Воевода.
RT на русском вчера в 03:56
Спорт

Зеппельт обвинил главу IWF в сокрытии допинга

Согласно информации, озвученной в фильме, многолетний руководитель IWF Тамаш Аян занимался созданием "культуры коррупции", а также сокрытием допинга.
Московский Комсомолец 02:26
Автоспорт

«КамАЗ» Шибалова стал лидером на первом этапе ралли «Дакар»

Ветер перемен вносит нюансы на побережье Красного моря, где 5 января была подведена черта под итогами первого этапа мирового авто-ралли "Дакар-2020".
Российская газета вчера в 14:21
Общество

Вайнштейну предъявили новые обвинения в сексуальных преступлениях

Прокуратура Лос-Анджелеса выдвинула против американского кинопродюсера Харви Вайнштейна два новых обвинения в преступлениях сексуального характера, сообщает в понедельник, 6 января, Fox News.
Известия 17:04
Общество

Председатель Верховного суда России попал в больницу

Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев попал в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Lenta.ru 13:44
Общество

В России хотят скорректировать брачный возраст

РИА Новости 04 января в 16:47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Касем Сулеймани
Иранский генерал-лейтенант
Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное