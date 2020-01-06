Геополитическая напряженность в мире находится на самом высоком уровне в текущем столетии, предупредил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает Reuters.

Политика Помпео и Зеленский обсудили по телефону ситуацию на Ближнем Востоке Государственный секретарь США Майк Помпео и президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и стратегическое сотрудничество Киева и Вашингтона.

Армия и оружие НАТО призвала Иран воздержаться от провокаций после убийства Сулеймани Представители США на прошедшем в понедельник в Брюсселе североатлантическом совете проинформировали НАТО о ситуации на Ближнем Востоке после смерти иранского генерала Касема Сулеймани, сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции.

Политика Небензя объяснил блокирование заявления СБ ООН по ситуации в Ираке Заявление Совета Безопасности ООН о неприкосновенности дипломатических помещений не учитывало убийство генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

Общество Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.

Политика В Иране пообещали США «второй Вьетнам» Советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти заявил, что в случае, если США не выведут войска с Ближнего Востока, то они спровоцируют «второй Вьетнам», сообщает телеканал Al-Alam.

Армия и оружие NYT узнала о приказе Трампа убить Сулеймани вопреки данным разведки Президент Дональд Трамп отдал приказ об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани вопреки данным разведки, сообщает The New York Times со ссылкой на источники в администрации США.

Энергетика Цена нефти Brent превысила $70 за баррель Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2020 года на бирже ICE в Лондоне в ночь с воскресенья на понедельник превысила $70 за баррель, свидетельствуют данные биржи.

Гаджеты Гарнитура HyperX Cloud Flight S поддерживает беспроводную зарядку Компания HyperX выбрала выставку CES 2020, чтобы представить беспроводную гарнитуру Cloud Flight S. Эта гарнитура может работать без подзарядки до 30 часов.

Происшествия Туристов из России заставили извиниться за секс на пляже Таиланда Полиция в Паттайе задержала и оштрафовала на 10 тыс. руб двух россиян - 19-летнюю Дарью Виноградову и 26-летнего Романа Григоренко - за то, что они занимались сексом на пляже.

Происшествия Около 30 автомобилей провалились под лёд во Владивостоке В Приморском крае частично провалились под лёд около 30 автомобилей, которые были припаркованы на острове Русский в бухте Воевода.