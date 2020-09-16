Генсек ООН: Вспышка коронавируса выходит из-под контроля
Вспышка коронавируса выходит из-под контроля. С таким заявлением выступил генсек ООН Антониу Гутерриш на открытии 75-й сессии Генассамбели ООН в Нью-Йорке. Собственно, сам контекст пандемии становится определяющим для повестки нынешней юбилейной сессии.В источнике
С чего всё началось
Генсек ООН заявил о выходе коронавируса из-под контроля
Вспышка коронавируса выходит из-под контроля, заявил на пресс-конференции генсек ООН Антониу Гутерреш. "Пандемия COVID-19 — это кризис, непохожий ни на один из кризисов в нашей жизни, и сессия Генеральной Ассамблеи, таким образом, в этом году будет не похожа ни на одну другую", — добавил он.
РИА Новости12:13
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