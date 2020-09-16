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Российская газета
Российская газета

Генсек ООН: Вспышка коронавируса выходит из-под контроля

Вспышка коронавируса выходит из-под контроля. С таким заявлением выступил генсек ООН Антониу Гутерриш на открытии 75-й сессии Генассамбели ООН в Нью-Йорке. Собственно, сам контекст пандемии становится определяющим для повестки нынешней юбилейной сессии.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Генсек ООН заявил о выходе коронавируса из-под контроля

Вспышка коронавируса выходит из-под контроля, заявил на пресс-конференции генсек ООН Антониу Гутерреш. "Пандемия COVID-19 — это кризис, непохожий ни на один из кризисов в нашей жизни, и сессия Генеральной Ассамблеи, таким образом, в этом году будет не похожа ни на одну другую", — добавил он.
РИА Новости12:13
Подробнее о событии
Lenta.ru

Генсек ООН рассказал о «выходящей из-под контроля» пандемии коронавируса

Lenta.ru14:41
РЕН ТВ

Генсек ООН заявил, что вспышка COVID-19 выходит из-под контроля

РЕН ТВ13:14
URA.Ru

Генсек ООН: вспышка коронавируса выходит из-под контроля

URA.Ru14:30
Российская газета

Генсек ООН: Вспышка коронавируса выходит из-под контроля

Российская газета14:40
Газета.Ru

Генсек ООН предупредил, что вспышка COVID-19 выходит из-под контроля

Газета.Ru12:56
Московский Комсомолец

Генсек ООН заявил, что пандемия коронавируса выходит из-под контроля

Московский Комсомолец12:27
РИА Новости

Генсек ООН заявил о выходе коронавируса из-под контроля

РИА Новости12:13

Лукашенко лишил дипломатического ранга поддержавшего протесты посла

Президент Белоруссии Александр Лукашенко лишил дипломатического ранга Павла Латушко, занимавшего пост посла во Франции, и Игоря Лещеню, работавшего послом в Словакии, в связи с совершением поступков, порочащих дипломатическую службу, сообщила в среду пресс-служба главы государства.
РИА Новости14:54
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СКР опроверг возбуждение дела в связи со смертью Тесака

Уголовное дело о смерти в следственном изоляторе националиста Максима Марцинкевича не возбуждалось, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель следственного управления СК по Челябинской области Владимир Шишков.
Интерфакс14:35
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Для новых санкций против России готовят юридическую базу

Для новых санкций против России готовят юридическую базу Еврокомиссия готовится к расширению юридических инструментов, позволяющих вводить персональные санкции против нарушителей прав человека в разных странах — в том числе едва ли не в первую очередь в России.
Коммерсантъ14:41

Суд продлил арест обвиняемого в убийстве аспирантки историка Соколова

Октябрьский районный суд продлил на три месяца срок содержания под стражей обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко историка Олега Соколова, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости07:24
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Минобороны объяснило нахождение российских военных в Беларуси

«С 14 сентября на полигоне „Брестский“ в Республике Беларусь стартовал первый этап совместного белорусско-российского тактического учения „Славянское братство-2020“», — приводит РИА «Новости» сообщение Минобороны РФ.
URA.Ruвчера в 08:44
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Правительство одобрило повышение НДПИ для майнинга

В финансово-экономическом обосновании к законопроекту ("О внесении изменений в главы 25(4) и 26 части второй Налогового кодекса РФ") говорится, что "реализация положений, предусматривающих повышение эффективности взимания налога на добычу полезных ископаемых, приведет к дополнительным поступлениям в федеральный бюджет порядка 90 млрд рублей в год".
Интерфакс12:45
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Spotify обвинила Apple в нарушении конкуренции из-за единой подписки

Музыкальный стриминговый сервис Spotify обвинил Apple в антиконкурентном поведении из-за выпуска единого сервиса подписки, который Apple представила вчера на ежегодной сентябрьской презентации новых устройств компании.
Ведомости06:53
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Посольство РФ запросило в Берлине консульский доступ к Навальному

Российские дипломаты в Берлине запросили консульский доступ к оппозиционеру Алексею Навальному, находящемуся в одной из клиник германской столицы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс13:33
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