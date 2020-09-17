Генсек ООН заявил о выходе ситуации с коронавирусом из-под контроля
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на пресс-конференции, заявил, что ситуация с коронавирусом COVID-19 выходит из-под контроля. Его слова приводит пресс-служба организации.В источнике
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Генсек ООН заявил о выходе коронавируса из-под контроля
Вспышка коронавируса выходит из-под контроля, заявил на пресс-конференции генсек ООН Антониу Гутерреш. "Пандемия COVID-19 — это кризис, непохожий ни на один из кризисов в нашей жизни, и сессия Генеральной Ассамблеи, таким образом, в этом году будет не похожа ни на одну другую", — добавил он.
РИА Новостивчера в 12:13
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Генсек ООН заявил, что пандемия коронавируса выходит из-под контроля
Московский Комсомолецвчера в 12:27