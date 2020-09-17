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РБК
РБК

Генсек ООН заявил о выходе ситуации с коронавирусом из-под контроля

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на пресс-конференции, заявил, что ситуация с коронавирусом COVID-19 выходит из-под контроля. Его слова приводит пресс-служба организации.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Генсек ООН заявил о выходе коронавируса из-под контроля

Вспышка коронавируса выходит из-под контроля, заявил на пресс-конференции генсек ООН Антониу Гутерреш. "Пандемия COVID-19 — это кризис, непохожий ни на один из кризисов в нашей жизни, и сессия Генеральной Ассамблеи, таким образом, в этом году будет не похожа ни на одну другую", — добавил он.
РИА Новостивчера в 12:13
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Телеканал 360°

Генсек ООН заявил о потере контроля над ситуацией с COVID-19

Телеканал 360°00:38
Российская газета

Генсек ООН: Вспышка коронавируса выходит из-под контроля

Российская газетавчера в 14:40
РИА Новости

Генсек ООН заявил о выходе коронавируса из-под контроля

РИА Новостивчера в 12:13
РЕН ТВ

Генсек ООН заявил, что вспышка COVID-19 выходит из-под контроля

РЕН ТВвчера в 13:14
Газета.Ru

Генсек ООН предупредил, что вспышка COVID-19 выходит из-под контроля

Газета.Ruвчера в 12:56
Московский Комсомолец

Генсек ООН заявил, что пандемия коронавируса выходит из-под контроля

Московский Комсомолецвчера в 12:27
URA.Ru

Генсек ООН: вспышка коронавируса выходит из-под контроля

URA.Ruвчера в 14:30

Глава поселка в Югре незаконно выделила квартиры 17 жителям

Как уточняется на сайте ведомства, руководитель городского поселения Белый Яр Сургутского района с октября 2019 года по июнь 2020-го выделила муниципальные квартиры на условиях служебного найма 17 жителям, которые не имели права на улучшение жилищных условий и не участвовали в районной программе "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Сургутского района".
Глава поселка в Югре незаконно выделила квартиры 17 жителям
РИА Новости00:41
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Польша решила арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров

Следственная группа Национальной прокуратуры Польши подала в окружной суд Варшавы ходатайство о временном аресте авиадиспетчеров, работавших на аэродроме Смоленск-Северный во время крушения самолета с польским президентом Лехом Качиньским в 2010 году.
РИА Новости21:44
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Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Магаданской области

В 180 км от города Омсукчана в Магаданской области аварийно приземлился вертолет Ми-8 авиакомпании «Дальнереченск Авиа», сообщает ТАСС со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу, а также ГО и ЧС Омсукчанского района.
РБК00:54
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Глава МИД Китая заявил о «прочных как скала» отношениях с Россией

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что отношения России и Китая прочны «как скала», что имеет большое значение для поддержания мира и безопасности в регионе и в мире, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на интервью Ван И агентству Xinhua.
Ведомости01:11
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Депутат Госдумы от Чечни обратится в ГП после скандала в Калининграде

Депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев заявил, что направит в Генпрокуратуру письмо по поводу разжигания межнациональной розни после публикаций в СМИ об осквернении православного источника в Калининграде, которые, по его мнению, очерняют чеченцев.
РИА Новости17:38
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Массовый сбой связи в Якутии связан с аварией на магистральном канале

Как сообщили ЯкутияDаіlу в министерстве инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий республики, ограничение сервисов у операторов связи, в том числе сотовой, связано с аварией на магистральном канале АО "ТрансТелеКом".
Якутия Daily23:28
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Лукашенко предложил Шойгу провести новые военные учения

На фоне проходящих в стране маневров "Славянское братство - 2020" глава государства Александр Лукашенко встретился с министром обороны России Сергеем Шойгу и предложил подумать о проведении новых совместных учений.
Газета.Ru01:19
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Смартфон может показывать местоположение владельца даже без геолокации

Партнер и директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов в беседе с агентством «Прайм» заявил, что если человек хочет, чтобы о его местоположении знало как можно меньше людей, то нужно быть предельно осторожным, так как электронные устройства могут раскрыть его координаты.
Live2400:33
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