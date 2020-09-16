Коронавирус

РБКРБКГенсек ООН заявил о выходе ситуации с коронавирусом из-под контроля

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на пресс-конференции, заявил, что ситуация с коронавирусом COVID-19 выходит из-под контроля. Его слова приводит пресс-служба организации.
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Генсек ООН призвал тратить больше денег на борьбу с пандемией коронавируса

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Генсек ООН заявил о выходе коронавируса из-под контроля

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Генсек ООН: вспышка коронавируса выходит из-под контроля

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Генсек ООН заявил, что вспышка COVID-19 выходит из-под контроля

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Генсек ООН заявил, что пандемия коронавируса выходит из-под контроля

Московский Комсомолецвчера в 12:27

Генсек ООН заявил о потере контроля над ситуацией с COVID-19

Телеканал 360°00:38
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«Следователи сегодня предъявили Марии Колесниковой обвинение по ч. 3 ст. 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершённые с использованием СМИ и сети интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь», — говорится в Telegram-канале ведомства.
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Происшествия

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Новокузнецкие полицейские задержали подозреваемых в избиении в ночь на четверг водителя скорой помощи, возбуждено уголовное дело, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МВД по Кузбассу.
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Шоу-бизнес

Анна Нетребко госпитализирована с коронавирусной пневмонией

Оперная певица Анна Нетребко госпитализирована с пневмонией, вызванной коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ 03:18
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Фигуристка Медведева решила вернуться к тренеру Тутберидзе

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Шоу-бизнес

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Российская актриса Наталья Рудова часто радует своих фолловеров пикантными снимками.
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Лукашенко уволил посла в Латвии и лишил статуса двух дипломатов

Еще одним указом глава государства освободил Василия Марковича от должности чрезвычайного и полномочного посла Белоруссии в Латвийской Республике и лишил его дипломатического ранга за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, сообщает пресс-служба белорусского лидера в среду, 16 сентября.
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Технологии

Mail.ru Group инвестирует 300 млн рублей в продвижение ПО Tarantool

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Адвокат националиста Максима "Тесака" Марцинкевича, найденного мертвым в камере челябинского СИЗО №3, заявил о пытках подзащитного в течение последних 3 месяцев.
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Экономика

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Шоу-бизнес

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Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова ответила на вопросы подписчиков о своем материнстве и маленьком сыне.
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Экономика

Forbes составил рейтинг крупнейших частных компаний России

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Епархия начала инвентаризацию объектов захваченного монастыря на Урале

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Общество

Еще одно судно для достройки «Северного потока-2» идет в Германию

По данным маршрутных сервисов, корабль снабжения покинул акваторию Петербурга и должен был прибыть на место сегодня, 17 сентября, в девять часов утра.
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Авто

АвтоВАЗ объявил стоимость спецверсии Lada Granta Cross Quest

Российский автопроизводитель начал принимать заказы на новую версию Lada Granta Cross, которая получила название Quest.
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В Москве суд отправил советника главы «Росатома» под домашний арест

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Общество

ВОЗ призвала мир подготовиться к новой пандемии

Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве заявлял, что нынешняя пандемия не является последней, поэтому мир должен заблаговременно подготовиться к новой.
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ВОЗ утвердит программу по обеспечению безопасности пациентов на 10 лет

Всемирная организация здравоохранения до конца года утвердит программу по обеспечению безопасности пациентов на ближайшие десять лет.
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Футболисты московского "Спартака" с крупным счетом обыграли столичную "Родину", которая выступает в третьем по значимости дивизионе России, в матче группового этапа Кубка России.
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Сафронов отказался платить за «взятого в заложники» в Турции сына

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В ЕС призвали заморозить активы фигурантов расследований Навального

В Европарламенте призвали "внедрить такие механизмы санкций, которые позволят собирать и замораживать европейские активы коррумпированных лиц в соответствии с выводами Фонда борьбы с коррупцией* Алексея Навального".
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Глава МИД КНР заявил о несокрушимой дружбе России и Китая

Сплоченность Москвы и Пекина «прочна как скала», никакие внешние факторы не смогут повлиять на стратегическое взаимодействие двух стран, заявил министр иностранных дел Китая Ван И.
Коммерсантъ 02:42
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При пожаре в частной клинике в Красноярске погибли четыре человека

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