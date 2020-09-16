Коронавирус
РБКГенсек ООН заявил о выходе ситуации с коронавирусом из-под контроля
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на пресс-конференции, заявил, что ситуация с коронавирусом COVID-19 выходит из-под контроля. Его слова приводит пресс-служба организации.
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Генсек ООН заявил, что пандемия коронавируса выходит из-под контроля
Московский Комсомолецвчера в 12:27
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СК Белоруссии предъявил обвинение Марии Колесниковой
«Следователи сегодня предъявили Марии Колесниковой обвинение по ч. 3 ст. 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершённые с использованием СМИ и сети интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь», — говорится в Telegram-канале ведомства.
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Звезды бойкотируют Facebook и Instagram из-за расизма
Многие мировые знаменитости «заморозили» свои страницы в Instagram и Facebook утром 16 сентября.
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Екатерина Варнава и Александр Молочников впервые вместе вышли в свет
Ранее уже появлялись слухи о романе звезды с режиссером Александром Молочниковым. На «Кинотавре» в Сочи догадки поклонников подтвердились.
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Происшествия
В Ленобласти нашли массовое захоронение советских граждан
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Происшествия
В Новокузнецке задержали подозреваемых в избиении водителя «скорой»
Новокузнецкие полицейские задержали подозреваемых в избиении в ночь на четверг водителя скорой помощи, возбуждено уголовное дело, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МВД по Кузбассу.
Интерфакс вчера в 23:02
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Анна Нетребко госпитализирована с коронавирусной пневмонией
Оперная певица Анна Нетребко госпитализирована с пневмонией, вызванной коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ 03:18
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Фигуристка Медведева решила вернуться к тренеру Тутберидзе
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Рудова показала пикантное фото груди в бикини
Российская актриса Наталья Рудова часто радует своих фолловеров пикантными снимками.
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Лукашенко уволил посла в Латвии и лишил статуса двух дипломатов
Еще одним указом глава государства освободил Василия Марковича от должности чрезвычайного и полномочного посла Белоруссии в Латвийской Республике и лишил его дипломатического ранга за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, сообщает пресс-служба белорусского лидера в среду, 16 сентября.
Известия вчера в 16:19
Технологии
Mail.ru Group инвестирует 300 млн рублей в продвижение ПО Tarantool
Mail.ru Group инвестирует 300 млн рублей в продвижение программного обеспечения (ПО) для повышения скорости обработки данных и работы высоконагруженных приложений Tarantool.
ТАСС вчера в 04:07
Происшествия
Адвокат заявил о пытках Тесака перед самоубийством
Адвокат националиста Максима "Тесака" Марцинкевича, найденного мертвым в камере челябинского СИЗО №3, заявил о пытках подзащитного в течение последних 3 месяцев.
Ruposters.ru вчера в 07:20
Экономика
Эксперты рассказали, какие товары в России подорожают осенью
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Газета.Ru 15 сентября в 13:07
Общество
Мурашко опроверг обязательность вакцинации от коронавируса для медиков
Вакцинация от коронавируса для медицинских работников, учителей и людей из групп риска будет добровольной, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко.
Ведомости 01:22
Шоу-бизнес
Жена Петросяна объяснила, почему скрывала беременность
Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова ответила на вопросы подписчиков о своем материнстве и маленьком сыне.
РИА Новости 02:01
Экономика
Forbes составил рейтинг крупнейших частных компаний России
Forbes опубликовал рейтинг 200 крупнейших частных компаний России.
Ведомости 02:49
Общество
Еще одно судно для достройки «Северного потока-2» идет в Германию
По данным маршрутных сервисов, корабль снабжения покинул акваторию Петербурга и должен был прибыть на место сегодня, 17 сентября, в девять часов утра.
Evo-rus.com 02:58
Авто
АвтоВАЗ объявил стоимость спецверсии Lada Granta Cross Quest
Российский автопроизводитель начал принимать заказы на новую версию Lada Granta Cross, которая получила название Quest.
Тарантас Ньюс 02:00
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Фильм "Кто-нибудь видел мою девочку?" выйдет в прокат 12 ноября
ТАСС вчера в 08:04
Общество
Соратники Навального объяснили происхождение «бутылочки с «Новичком»
В сообщении соратники политика объясняют, что бутылочка, на которой были обнаружены следы отравляющего вещества, была найдена в номере гостиницы в Томске.
РБК 03:11
Происшествия
В Москве суд отправил советника главы «Росатома» под домашний арест
Пресненский районный суд Москвы отправил под домашний арест советника генерального директора госкорпорации «Росатом», члена-корреспондента РАН Владимира Грачева по делу о мошенничестве.
РБК 00:27
Общество
ВОЗ призвала мир подготовиться к новой пандемии
Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве заявлял, что нынешняя пандемия не является последней, поэтому мир должен заблаговременно подготовиться к новой.
Ведомости вчера в 07:19
Шоу-бизнес
Любовница Тарзана обнародовала кадры его измены Наташе Королевой
Актриса Анастасия Шульженко оказалась одной из центральных фигур скандала с участием Сергея Глушко и Наташи Королевой.
RuNews24.ru 02:26
Здоровье
ВОЗ утвердит программу по обеспечению безопасности пациентов на 10 лет
Всемирная организация здравоохранения до конца года утвердит программу по обеспечению безопасности пациентов на ближайшие десять лет.
Российская газета вчера в 12:20
Футбол
«Спартак» разгромил «Родину» в матче Кубка России
Футболисты московского "Спартака" с крупным счетом обыграли столичную "Родину", которая выступает в третьем по значимости дивизионе России, в матче группового этапа Кубка России.
РИА Новости вчера в 13:54
Общество
У матери министра Дениса Мантурова нашли особняк в Подмосковье за 5 млрд рублей
Daily Moscow 15 сентября в 08:17
Общество
Сафронов отказался платить за «взятого в заложники» в Турции сына
Художник Никас Сафронов отказался платить за ремонт бассейна, который сломал его сын Лука Затравкин, пишет "Собеседник".
Газета.Ru 02:19
Политика
В ЕС призвали заморозить активы фигурантов расследований Навального
В Европарламенте призвали "внедрить такие механизмы санкций, которые позволят собирать и замораживать европейские активы коррумпированных лиц в соответствии с выводами Фонда борьбы с коррупцией* Алексея Навального".
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Политика
Глава МИД КНР заявил о несокрушимой дружбе России и Китая
Сплоченность Москвы и Пекина «прочна как скала», никакие внешние факторы не смогут повлиять на стратегическое взаимодействие двух стран, заявил министр иностранных дел Китая Ван И.
Коммерсантъ 02:42
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При пожаре в частной клинике в Красноярске погибли четыре человека
Четыре человека погибли, двое пострадали при пожаре в частной наркологической клинике в Красноярске, сообщает МЧС России.
РИА Новости вчера в 18:29