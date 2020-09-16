Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на пресс-конференции, заявил, что ситуация с коронавирусом COVID-19 выходит из-под контроля. Его слова приводит пресс-служба организации.

Генсек ООН заявил о выходе ситуации с коронавирусом из-под контроля

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