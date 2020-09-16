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Генсек ООН заявил о выходе вспышки COVID-19 из-под контроля

Вспышка коронавируса в мире выходит из-под контроля. Об этом заявил на пресс-конференции генсек ООН Антониу Гутерриш.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Генсек ООН заявил о выходе коронавируса из-под контроля

Вспышка коронавируса выходит из-под контроля, заявил на пресс-конференции генсек ООН Антониу Гутерреш. "Пандемия COVID-19 — это кризис, непохожий ни на один из кризисов в нашей жизни, и сессия Генеральной Ассамблеи, таким образом, в этом году будет не похожа ни на одну другую", — добавил он.
РИА Новостивчера в 12:13
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Lenta.ru

Генсек ООН рассказал о «выходящей из-под контроля» пандемии коронавируса

Lenta.ruвчера в 14:41
Российская газета

Генсек ООН: Вспышка коронавируса выходит из-под контроля

Российская газетавчера в 14:40
РЕН ТВ

Генсек ООН заявил, что вспышка COVID-19 выходит из-под контроля

РЕН ТВвчера в 13:14
URA.Ru

Генсек ООН: вспышка коронавируса выходит из-под контроля

URA.Ruвчера в 14:30
Газета.Ru

Генсек ООН предупредил, что вспышка COVID-19 выходит из-под контроля

Газета.Ruвчера в 12:56
Московский Комсомолец

Генсек ООН заявил, что пандемия коронавируса выходит из-под контроля

Московский Комсомолецвчера в 12:27
РИА Новости

Генсек ООН заявил о выходе коронавируса из-под контроля

РИА Новостивчера в 12:13

Слова Путина о ядерном статусе РФ вызвали мурашки у экс-главы Госдепа

Американский журналист Боб Вудворд в своей книге «Ярость» написал, что лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп раскрыл ему детали разговора экс-главы Госдепа Рекса Тиллерсона и президента России Владимира Путина.
Слова Путина о ядерном статусе РФ вызвали мурашки у экс-главы Госдепа
ФАНвчера в 11:16
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Sony назвала цены на новую PlayStation

Японская корпорация Sony назвала цену игровой консоли нового поколения PlayStation 5. Стоимость приставки была объявлена в ходе онлайн-мероприятия, запись которого опубликована на YouTube-канале компании.
РИА Новости17:43
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«Даллас» сыграет в финале Кубка Стэнли благодаря голу Гурьянова

Гол в овертайме пятого матча полуфинала плей-офф Национальной хоккейной лиги российского форварда "Далласа" Дениса Гурьянова помог команде из одноименного города выйти в финал Кубка Стэнли.
NewInform15 сентября в 04:53

Мурашко опроверг сообщения об обязательной вакцинации против COVID-19

Ранее газета «Коммерсант» опубликовала статью, в которой сказано, что в медицинском сообществе якобы назревает скандал с угрозой массовых забастовок из-за того, что отказ от вакцинации от коронавируса может лишить врачей стимулирующих выплат за борьбу с инфекцией.
Известиявчера в 15:42
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«Вашингтон» подтвердил назначение Лавиолетта на пост главного тренера

Лавиолетт сменил на посту тренера "Вашингтона" Тодда Рирдена, уволенного с данной должности в августе после вылета клуба из плей-офф НХЛ, "Кэпиталз" уступили в серии первого раунда Кубка Стэнли "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 1-4.
РИА Новости15 сентября в 09:56
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СКР опроверг возбуждение дела в связи со смертью Тесака

Уголовное дело о смерти в следственном изоляторе националиста Максима Марцинкевича не возбуждалось, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель следственного управления СК по Челябинской области Владимир Шишков.
Интерфаксвчера в 14:35
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Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомостивчера в 07:26
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Польша решила арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров

Следственная группа Национальной прокуратуры Польши обратилась в окружной суд Варшавы с ходатайством о временном аресте троих авиадиспетчеров, работавших в аэропорту Смоленска во время крушения самолета с польским президентом Лехом Качиньским в 2010 году.
РБК18:35
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Власти США пообещали американцам «почти бесплатную» вакцинацию

К распределению препарата приступят «в экстренном режиме» через 24 часа после одобрения со стороны Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, заявил советник президента США Дональда Трампа Скотт Атлас.
Ридус19:21