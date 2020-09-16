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Генсек ООН заявил о выходе вспышки COVID-19 из-под контроля

Вспышка коронавируса в мире выходит из-под контроля. Об этом заявил на пресс-конференции генсек ООН Антониу Гутерриш.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Генсек ООН заявил о выходе коронавируса из-под контроля

Вспышка коронавируса выходит из-под контроля, заявил на пресс-конференции генсек ООН Антониу Гутерреш. "Пандемия COVID-19 — это кризис, непохожий ни на один из кризисов в нашей жизни, и сессия Генеральной Ассамблеи, таким образом, в этом году будет не похожа ни на одну другую", — добавил он.
РИА Новостивчера в 12:13
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Lenta.ru

Генсек ООН рассказал о «выходящей из-под контроля» пандемии коронавируса

Lenta.ruвчера в 14:41
Российская газета

Генсек ООН: Вспышка коронавируса выходит из-под контроля

Российская газетавчера в 14:40
Московский Комсомолец

Генсек ООН заявил, что пандемия коронавируса выходит из-под контроля

Московский Комсомолецвчера в 12:27
РЕН ТВ

Генсек ООН заявил, что вспышка COVID-19 выходит из-под контроля

РЕН ТВвчера в 13:14
Газета.Ru

Генсек ООН предупредил, что вспышка COVID-19 выходит из-под контроля

Газета.Ruвчера в 12:56
URA.Ru

Генсек ООН: вспышка коронавируса выходит из-под контроля

URA.Ruвчера в 14:30
РИА Новости

Генсек ООН заявил о выходе коронавируса из-под контроля

РИА Новостивчера в 12:13

Польша решила арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров

Следственная группа Национальной прокуратуры Польши обратилась в окружной суд Варшавы с заявлением о временном аресте троих авиадиспетчеров, работавших в аэропорту Смоленска во время крушения самолета с польским президентом Лехом Качиньским в 2010 году.
Польша решила арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров
РБКвчера в 16:59
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Sony назвала цены на новую PlayStation

Японская корпорация Sony назвала цену игровой консоли нового поколения PlayStation 5. Стоимость приставки была объявлена в ходе онлайн-мероприятия, запись которого опубликована на YouTube-канале компании.
РИА Новости17:43
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Лукашенко уволил посла в Латвии и лишил статуса двух дипломатов

Еще одним указом глава государства освободил Василия Марковича от должности чрезвычайного и полномочного посла Белоруссии в Латвийской Республике и лишил его дипломатического ранга за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, сообщает пресс-служба белорусского лидера в среду, 16 сентября.
Известиявчера в 16:19
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Движение поездов после схода вагонов под Липецком восстановлено

Движение поездов на станции Грязи-Орловские в Липецкой области после схода вагонов с металлоломом было восстановлено, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление Юго-восточной железной дороги.
Газета.Ruвчера в 05:32
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СК Белоруссии предъявил обвинение Марии Колесниковой

«Следователи сегодня предъявили Марии Колесниковой обвинение по ч. 3 ст. 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершённые с использованием СМИ и сети интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь», — говорится в Telegram-канале ведомства.
RT на русскомвчера в 10:10
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МИД РФ сообщил об отмене визита Лаврова в Германию

Как сообщает ToDay News Ufa, согласно информации пресс-службы МИД Российской Федерации, визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Германию, который должен был состояться пятнадцатого сентября, теперь отменяется.
ToDay News Ufaвчера в 09:45
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Иностранные родственники россиян получат годовые российские визы

"Сегодня упростим порядок оформления обыкновенных частных виз и пребывание на территории России близких родственников наших граждан", – сказал Мишустин на заседании правительства, которое транслировал телеканал "Россия 24".
Вести.Ruвчера в 08:02
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