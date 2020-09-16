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Генсек ООН заявил о выходе вспышки COVID-19 из-под контроля

Вспышка коронавируса в мире выходит из-под контроля. Об этом заявил на пресс-конференции генсек ООН Антониу Гутерриш.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Генсек ООН заявил о выходе коронавируса из-под контроля

Вспышка коронавируса выходит из-под контроля, заявил на пресс-конференции генсек ООН Антониу Гутерреш. "Пандемия COVID-19 — это кризис, непохожий ни на один из кризисов в нашей жизни, и сессия Генеральной Ассамблеи, таким образом, в этом году будет не похожа ни на одну другую", — добавил он.
РИА Новостивчера в 12:13
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Lenta.ru

Генсек ООН рассказал о «выходящей из-под контроля» пандемии коронавируса

Lenta.ruвчера в 14:41
Российская газета

Генсек ООН: Вспышка коронавируса выходит из-под контроля

Российская газетавчера в 14:40
Московский Комсомолец

Генсек ООН заявил, что пандемия коронавируса выходит из-под контроля

Московский Комсомолецвчера в 12:27
РЕН ТВ

Генсек ООН заявил, что вспышка COVID-19 выходит из-под контроля

РЕН ТВвчера в 13:14
Газета.Ru

Генсек ООН предупредил, что вспышка COVID-19 выходит из-под контроля

Газета.Ruвчера в 12:56
URA.Ru

Генсек ООН: вспышка коронавируса выходит из-под контроля

URA.Ruвчера в 14:30
РИА Новости

Генсек ООН заявил о выходе коронавируса из-под контроля

РИА Новостивчера в 12:13

В Sohu рассказали, как маневр Су-27 над Балтикой привел США в ярость

Как сообщили в Национальном центре управления обороной РФ, во вторник, 8 сентября, российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря были обнаружены две воздушные цели.
В Sohu рассказали, как маневр Су-27 над Балтикой привел США в ярость
Политика Сегодня15 сентября в 12:21
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Минобороны объяснило нахождение российских военных в Беларуси

«С 14 сентября на полигоне „Брестский“ в Республике Беларусь стартовал первый этап совместного белорусско-российского тактического учения „Славянское братство-2020“», — приводит РИА «Новости» сообщение Минобороны РФ.
URA.Ru15 сентября в 08:44
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В Бурятии коронавирус пробил отметку в 6000 случаев

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Байкал-Dailyвчера в 21:01
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РБК18:35
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