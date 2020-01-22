с чего всё началось

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что миру угрожают «четыре всадника Апокалипсиса». По его словам, четыре главные угрозы несут опасность для прогресса и возможностей XXI века.

Общество В России могут убрать понятие МРОТ из Гражданского кодекса Министерство юстиции России занимается разработкой законопроекта, в котором предлагается убрать из Гражданского кодекса понятие «минимальный размер оплаты труда» (МРОТ), заменив его новым определением, например, конкретными цифрами выплат.

Политика Ольга Антипина стала и.о. премьера правительства Пермского края Обязанности председателя правительства Пермского края после отставки губернатора Максима Решетникова исполняет его первый заместитель Ольга Антипина, сообщает пресс-служба руководства региона.

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в четверг, 23 января. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Политика Топилин назначен главой Пенсионного фонда Бывший министр труда и соцзащиты России Максим Топилин занял должность председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР).

Происшествия В центре Сиэтла произошла стрельба В центре Сиэтла, штат Вашингтон, произошла стрельба. Сначала в Twitter городской полиции появилась информация о многочисленных жертвах.

Политика Крашенинников опроверг слухи о самороспуске Госдумы Сопредседатель рабочей группы по изменениям в Конституции России Павел Крашенинников опроверг информацию ряда СМИ о подготовке поправки к основному закону, которая предусматривает возможность самороспуска Государственной думы.

Политика В Крыму предостерегли меджлис от марша на полуостров Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров предостерёг запрещённый в России «Меджлис крымско-татарского народа»*, планирующий «марш на Крым», от попыток нарушения границы России.

Теннис Медведев вышел в третий круг Australian Open Россиянин Даниил Медведев одержал победу над испанцем Педро Мартинесом-Портеро в матче второго круга первого в сезоне турнира серии Большого шлема Australian Open.

Спорт WADA приостановило лицензию Московской антидопинговой лаборатории Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно приостановило действие лицензии Московской антидопинговой лаборатории, об этом говорится на сайте организации.

Политика Путин предложил пересмотреть структуру потребительской корзины Президент Владимир Путин предложил скорректировать структуру потребительской корзины в стране и увеличить в ней долю мясных и рыбных продуктов, а также фруктов и овощей.

Общество У сестры Мишустина нашли недвижимость на миллиард рублей Стало известно, что сестра нового главы российского правительства Михаила Мишустина Наталия Стенина владеет элитной недвижимостью сразу в нескольких районах Москвы.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова выходит замуж Балерина Анастасия Волочкова отпраздновала свой 44-й день рождения и сделала сразу несколько громких заявлений.

Происшествия В Австралии разбился самолет, тушивший лесные пожары Власти Австралии подтвердили, что самолет, который занимался тушением лесных пожаров в штате Новый Южный Уэльс на юго-востоке страны, потерпел крушение, в результате погибли три человека.