Политика
ИзвестияГенсек ООН заявил об угрожающих миру «четырех всадниках Апокалипсиса»
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что миру угрожают «четыре всадника Апокалипсиса». По его словам, четыре главные угрозы несут опасность для прогресса и возможностей XXI века.
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с чего всё началось
"Я вижу "четырех всадников" среди нас – четыре надвигающиеся угрозы, которые подвергают опасности прогресс XXI века и создают угрозу возможностям XXI века", ‒ сказал Гутерреш, выступая на Генеральной Ассмблее ООН с докладом об итогах работы всемирной организации в минувшем году и задачах на 2020 год.Радио Sputnik00:07
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Генсек ООН перечислил четырех грозящих миру «всадников апокалипсиса»
Московский Комсомолецвчера в 12:12
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Общество
В России могут убрать понятие МРОТ из Гражданского кодекса
Министерство юстиции России занимается разработкой законопроекта, в котором предлагается убрать из Гражданского кодекса понятие «минимальный размер оплаты труда» (МРОТ), заменив его новым определением, например, конкретными цифрами выплат.
Политика
Ольга Антипина стала и.о. премьера правительства Пермского края
Обязанности председателя правительства Пермского края после отставки губернатора Максима Решетникова исполняет его первый заместитель Ольга Антипина, сообщает пресс-служба руководства региона.
Экономика
Минфин не планирует менять бюджетное правило
Минфин не планирует вносить изменения в действующий механизм бюджетного правила.
ЖКХ
Из-за аварии на коллекторе район Нижнего Новгорода останется без воды
Из-за аварии на канализационном коллекторе около одного из домов по улице Шекспира будет частично отключена подача воды жителям Автозаводского района.
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в четверг, 23 января. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Политика
Топилин назначен главой Пенсионного фонда
Бывший министр труда и соцзащиты России Максим Топилин занял должность председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР).
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Политика
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Сопредседатель рабочей группы по изменениям в Конституции России Павел Крашенинников опроверг информацию ряда СМИ о подготовке поправки к основному закону, которая предусматривает возможность самороспуска Государственной думы.
Политика
В Крыму предостерегли меджлис от марша на полуостров
Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров предостерёг запрещённый в России «Меджлис крымско-татарского народа»*, планирующий «марш на Крым», от попыток нарушения границы России.
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии пьяного 10-летнего мальчика в Саратове
Состояние десятилетнего мальчика, госпитализированного ранее в Саратове с признаками сильного алкогольного опьянения, оценивается как средней степени тяжести.
Футбол
Два клуба РПЛ заинтересованы в переходе Лодыгина
Бывший вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин может вернуться в РПЛ.
Теннис
Медведев вышел в третий круг Australian Open
Россиянин Даниил Медведев одержал победу над испанцем Педро Мартинесом-Портеро в матче второго круга первого в сезоне турнира серии Большого шлема Australian Open.
Спорт
WADA приостановило лицензию Московской антидопинговой лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно приостановило действие лицензии Московской антидопинговой лаборатории, об этом говорится на сайте организации.
Общество
«Роскачество» назвало бюджетные аналоги дорогих смартфонов
Специалисты «Роскачества» сравнили возможности дорогих смартфонов и их бюджетных аналогов.
Происшествия
Бойца Александра Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе
Спортсмен был пьян и неадекватно себя вел, отмечается в публикации. Собеседник издания уточнил, что Емельяненко арестовали на семь суток.
Происшествия
Минздрав сообщил о первых возможных носителях коронавируса в России
Вечером 22 января СМИ сообщили также, что с подозрением на заражение коронавирусом в Москву прилетел пассажир из Таиланда.
Общество
Путин рассказал, как семьям получить выплаты на детей до 7 лет
Президент России Владимир Путин объяснил, каким способом российские семьи с невысоким доходом могут получить социальные выплаты, рассчитанные на детей от 3 до 7 лет, пишет "Мойка78".
Политика
Историк назвал пропагандой статью премьера Польши о Второй мировой
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала статью очередной преступной попыткой переписать историю.
Общество
У Андрея Малахова обсудят историю беременности 13-летней красноярки
В студии эксперты обсудят, могла ли 13-летняя Даша забеременеть от 10-летнего друга Вани.
Происшествия
На юго-западе Москвы двух человек ранили во время стрельбы в гостинице
Неизвестные ворвались в гостиницу на юго-западе Москвы и в ходе потасовки устроили стрельбу, два человека ранены, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Общество
Синоптики пообещали «розовый» февраль в России
Зарубежные метеорологи заявили, что в Европейской части России может наступить "розовый" февраль.
Политика
Путин предложил пересмотреть структуру потребительской корзины
Президент Владимир Путин предложил скорректировать структуру потребительской корзины в стране и увеличить в ней долю мясных и рыбных продуктов, а также фруктов и овощей.
Общество
У сестры Мишустина нашли недвижимость на миллиард рублей
Стало известно, что сестра нового главы российского правительства Михаила Мишустина Наталия Стенина владеет элитной недвижимостью сразу в нескольких районах Москвы.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова выходит замуж
Балерина Анастасия Волочкова отпраздновала свой 44-й день рождения и сделала сразу несколько громких заявлений.
Происшествия
В Австралии разбился самолет, тушивший лесные пожары
Власти Австралии подтвердили, что самолет, который занимался тушением лесных пожаров в штате Новый Южный Уэльс на юго-востоке страны, потерпел крушение, в результате погибли три человека.
Общество
Долги по ЖКХ смогут взыскивать коллекторы
Сообщается, что по таким долгам не предусмотрен обязательный досудебный порядок возврата.
Экономика
ОАЭ сообщила правительству России о желании купить 49% FESCO
Находящаяся под контролем ОАЭ DP World сообщила правительству России о желании выкупить 49% транспортной группы FESCO, основным акционером которой является арестованный совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов.
Шоу-бизнес
Умер актер Данила Перов, единственный сын Раисы Рязановой
В Москве скончался 51-летний актер Данила Перов, единственный сын звезды советского и российского кино Раисы Рязановой.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак поделилась умилительными снимками сына на Мальдивах
На снимках трехлетний Платон лежит на песке на берегу и искренне улыбается солнцу. «Люблю», - лаконично подписала фото Ксения Собчак.