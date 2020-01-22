Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что миру угрожают «четыре всадника Апокалипсиса». По его словам, четыре главные угрозы несут опасность для прогресса и возможностей XXI века.

Политика Чубаров назвал дату марша на Крым Экс-депутат Верховной Рады Рефат Чубаров в эфире украинского "Пятого канала" заявил, что представители возглавляемого им "Меджлиса крымскотатарского народа"* пересекут границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая.

Шоу-бизнес Сестра Жанны Фриске показала нетронутую квартиру певицы Младшая сестра певицы Наталья Фриске показала своим подписчикам в социальной сети то, как выглядит сейчас квартира ее звездной родственницы.

Политика Путин выступил против создания института наставника над президентом Президент России Владимир Путин заявил, что он против создания в РФ стабилизирующего института передачи власти в переходный период, так как это подорвет авторитет президента и приведет к двоевластию в стране.

Общество В России могут убрать понятие МРОТ из Гражданского кодекса Министерство юстиции России занимается разработкой законопроекта, в котором предлагается убрать из Гражданского кодекса понятие «минимальный размер оплаты труда» (МРОТ), заменив его новым определением, например, конкретными цифрами выплат.

Шоу-бизнес Изменившаяся Ляйсан Утяшева поразила внешним видом Ляйсан Утяшева заставила всерьез поволноваться своих поклонников после того, как достоянием общественности стал странный снимок звезды.

Политика Топилин возглавил правление Пенсионного фонда Бывший министр труда и соцзащиты России Максим Топилин занял должность председателя правления Пенсионного фонда России.

Политика В Сенате США начался процесс по импичменту Трампа Судебный процесс в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа начался во вторник в Сенате (верхней палате Конгресса) США.

Шоу-бизнес Представители Заворотнюк отреагировали на слухи о ее исчезновении Сиделка из подмосковного реабилитационного центра, расположенного на Рублевке рассказала представителям СМИ о «пропаже» борющейся с раком головного мозга российской актрисы Анастасии Заворотнюк.

Политика Путин предложил пересмотреть структуру потребительской корзины Президент Владимир Путин предложил скорректировать структуру потребительской корзины в стране и увеличить в ней долю мясных и рыбных продуктов, а также фруктов и овощей.

Политика Назначена и.о. главы правительства Прикамья В Пермское крае и.о. председателя регионального правительства стала Ольга Антипина, занимающая пост первого заместителя главы правительства Прикамья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

Спорт Олег Матыцин назначен новым министром спорта Олег Матыцин назначен новым министром спорта РФ вместо Виталия Мутко. Соответствующий указ 21 января подписал президент РФ Владимир Путин.