Политика

ИзвестияИзвестияГенсек ООН заявил об угрожающих миру «четырех всадниках Апокалипсиса»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что миру угрожают «четыре всадника Апокалипсиса». По его словам, четыре главные угрозы несут опасность для прогресса и возможностей XXI века.
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Генсек ООН предупредил о «четырех всадниках Апокалипсиса»

РЕН ТВвчера в 17:36

Генсек ООН: Миру угрожают четыре «всадника Апокалипсиса»

Комсомольская правдавчера в 16:28

Генсек ООН заявил о приходе в мире новых «всадников апокалипсиса»

RT на русскомвчера в 10:35

Генсек ООН: наш мир приближается к точке невозврата

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Генсек ООН перечислил четырех грозящих миру «всадников апокалипсиса»

Московский Комсомолецвчера в 12:12

Генсек ООН рассказал об угрожающих миру «всадниках Апокалипсиса»

РИА Новостивчера в 15:50

Генсек ООН возвестил о четырех угрожающих миру «всадниках апокалипсиса»

ТАССвчера в 10:23
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Политика

Чубаров назвал дату марша на Крым

Экс-депутат Верховной Рады Рефат Чубаров в эфире украинского "Пятого канала" заявил, что представители возглавляемого им "Меджлиса крымскотатарского народа"* пересекут границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая.
РИА Новости вчера в 18:44
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Эксперты спрогнозировали подорожание сигарет на 25% в 2020 году

Цены на табачные изделия и электронные сигареты в 2020 году могут вырасти почти на четверть.
Известия вчера в 19:29
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Сестра Жанны Фриске показала нетронутую квартиру певицы

Младшая сестра певицы Наталья Фриске показала своим подписчикам в социальной сети то, как выглядит сейчас квартира ее звездной родственницы.
iReactor вчера в 16:32
Происшествия

Четыре человека погибли при крушении самолета в Калифорнии

Небольшой самолет потерпел крушение в аэропорту города Корона (штат Калифорния), четверо погибли, сообщила местная пожарная служба в твиттере.
Интерфакс вчера в 17:55
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Сборная России обыграла США в финале юношеской Олимпиады

Российская газета вчера в 11:23
Политика

Путин выступил против создания института наставника над президентом

Президент России Владимир Путин заявил, что он против создания в РФ стабилизирующего института передачи власти в переходный период, так как это подорвет авторитет президента и приведет к двоевластию в стране.
Известия вчера в 11:21
Общество

В России могут убрать понятие МРОТ из Гражданского кодекса

Министерство юстиции России занимается разработкой законопроекта, в котором предлагается убрать из Гражданского кодекса понятие «минимальный размер оплаты труда» (МРОТ), заменив его новым определением, например, конкретными цифрами выплат.
RT на русском вчера в 18:47
Происшествия

В Саратове доставили в больницу пьяного 10-летнего мальчика

В Саратове положили в больницу десятилетнего мальчика, который был в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Газета.Ru вчера в 22:01
Шоу-бизнес

Ксения Собчак поделилась умилительными снимками сына на Мальдивах

На снимках трехлетний Платон лежит на песке на берегу и искренне улыбается солнцу. «Люблю», - лаконично подписала фото Ксения Собчак.
RuNews24.ru вчера в 04:30
Происшествия

У госпитализированных в Санкт-Петербурге не выявили коронавирус

Пресс-служба Минздрава РФ сообщила, что у двоих госпитализированных пациентов в Санкт-Петербурге не выявили новый тип коронавируса.
Aobe.ru вчера в 14:37
Экономика

Фонды дольщиков достроят проблемные дома в Ленобласти и Краснодаре

РИА Новости вчера в 07:34
Происшествия

В Бурятии воспитанник интерната арестован за изнасилование школьниц

В Бурятии в отношении воспитанника Галтайской коррекционной школы-интерната возбуждено два уголовных дела.
Российская газета вчера в 20:15
Шоу-бизнес

Изменившаяся Ляйсан Утяшева поразила внешним видом

Ляйсан Утяшева заставила всерьез поволноваться своих поклонников после того, как достоянием общественности стал странный снимок звезды.
Комсомольская правда вчера в 16:45
Кино

Хьюго Уивинг не исполнит роль агента Смита в «Матрице»

Британский актер Хьюго Уивинг не сыграет роль агента Смита в четвертой серии блокбастера «Матрица».
iReactor вчера в 00:41
Происшествия

Потеряна связь с самолетом, тушившим пожары в Австралии

Сельская пожарная служба Нового Южного Уэльса расследует сообщения об инциденте с участием самолета, тушившим пожары на юго-востоке страны.
Интерфакс вчера в 23:28
Политика

Топилин возглавил правление Пенсионного фонда

Бывший министр труда и соцзащиты России Максим Топилин занял должность председателя правления Пенсионного фонда России.
Российская газета вчера в 17:47
Происшествия

В центре Сиэтла произошла стрельба

В центре Сиэтла, штат Вашингтон, произошла стрельба с жертвами, виновных найти не удалось.
РИА Новости вчера в 21:40
Здоровье

В Китае число заболевших новым коронавирусом превысило 570 человек

Число заболевших новым типом коронавируса в различных провинциях Китая составляет 571 человек, сообщает Госкомитет по вопросам здравоохранения.
РИА Новости вчера в 20:05
Происшествия

На Украине зарезали россиянина из батальона «Азов»

Lenta.ru вчера в 10:46
Культура

Что говорила новый министр культуры Ольга Любимова о российском кино

Российская газета 21 января в 13:25
Политика

В Сенате США начался процесс по импичменту Трампа

Судебный процесс в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа начался во вторник в Сенате (верхней палате Конгресса) США.
Интерфакс 21 января в 13:16
Шоу-бизнес

Представители Заворотнюк отреагировали на слухи о ее исчезновении

Сиделка из подмосковного реабилитационного центра, расположенного на Рублевке рассказала представителям СМИ о «пропаже» борющейся с раком головного мозга российской актрисы Анастасии Заворотнюк.
Ugpressa.ru 21 января в 10:09
Фигурное катание

Россияне заняли весь пьедестал почета после короткой программы на ЧЕ

Отечественные фигуристы заняли весь пьедестал почета после короткой программы на чемпионате Европы, который в настоящее время проходит в австрийском Граце.
Газета.Ru вчера в 20:44
Политика

Путин предложил пересмотреть структуру потребительской корзины

Президент Владимир Путин предложил скорректировать структуру потребительской корзины в стране и увеличить в ней долю мясных и рыбных продуктов, а также фруктов и овощей.
Профиль вчера в 11:28
Экономика

Почти половина населения России к 2060 году окажется пенсионерами

Почти половина населения России — 47 процентов — окажется пенсионерами к 2060 году.
Lenta.ru вчера в 19:05
Политика

Первый заместитель генпрокурора Буксман подал в отставку

Рапорт об отставке подал первый заместитель генерального прокурора Александр Буксман, сообщил источник в ведомстве.
Взгляд.ру вчера в 09:54
Гаджеты

Bloomberg: Apple планирует в марте выпустить новый бюджетный iPhone

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, Apple планирует с помощью нового iPhone расширить свое присутствие на рынке мобильных устройств.
Реальное время вчера в 06:36
Политика

Назначена и.о. главы правительства Прикамья

В Пермское крае и.о. председателя регионального правительства стала Ольга Антипина, занимающая пост первого заместителя главы правительства Прикамья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.
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Спорт

Олег Матыцин назначен новым министром спорта

Олег Матыцин назначен новым министром спорта РФ вместо Виталия Мутко. Соответствующий указ 21 января подписал президент РФ Владимир Путин.
Политика Сегодня 21 января в 12:35
Общество

С «Титаника» хотят поднять телеграфный передатчик

Компания RMS Titanic Inc. обратилась в суд США с намерением получить разрешение поднять с затонувшего в 1912 году "Титаника" телеграфный передатчик.
Газета.Ru вчера в 12:46
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