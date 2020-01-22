Политика
Газета.RuГенсек ООН предупредил об угрожающих миру «всадниках Апокалипсиса»
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш считает, что на сегодняшний день существует четыре "всадника Апокалипсиса", которые несут угрозы миру. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте организации. Он подразумевает под этими "всадниками" четыре приближающиеся угрозы.
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Шоу-бизнес
Лариса Гузеева рассказала, о чем жалеет
Фигурное катание
Россияне заняли весь пьедестал почета после короткой программы на ЧЕ
Отечественные фигуристы заняли весь пьедестал почета после короткой программы на чемпионате Европы, который в настоящее время проходит в австрийском Граце.
Хоккей
Сборная России обыграла США в финале юношеской Олимпиады
Спорт
WADA отстранило Московскую антидопинговую лабораторию
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно отстранило Московскую антидопинговую лабораторию от работы.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак поделилась умилительными снимками сына на Мальдивах
На снимках трехлетний Платон лежит на песке на берегу и искренне улыбается солнцу. «Люблю», - лаконично подписала фото Ксения Собчак.
Происшествия
Один человек погиб при стрельбе в Сиэтле
Неизвестный открыл огонь в Сиэтле (американский штат Вашингтон). Жертвой трагедии стал один человек.
Общество
В Сбербанке рассказали о снятии клиентами 250 млрд рублей из-за фейка
Фейковая новость об отключении карт Visa в 2014 году привела к панике и тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли в банкоматах более 250 млрд рублей, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Общество
Футболка нового министра культуры возмутила пользователей соцсетей
Космос
Разработчик «Сармата» создает многоразовую космическую ракету
Политика
Экс-министр здравоохранения Скворцова стала главой ФМБА
Шоу-бизнес
Подруга Маркл заявила, что принц Гарри страдал в монаршей семье
Подруга герцогини Сассекской рассказала, что, по мнению Меган Маркл, отречение от монарших обязанностей является лучшим, что происходило в их с супругом жизни, сообщает телеканал "360".
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске показала нетронутую квартиру певицы
Младшая сестра певицы Наталья Фриске показала своим подписчикам в социальной сети то, как выглядит сейчас квартира ее звездной родственницы.
Политика
Зеленский объявил о возможности прекратить войну в Донбассе завтра
Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на форуме в Давосе, заявил, что война в Донбассе может прекратиться завтра, если все стороны захотят завершить конфликт.
Общество
Доступ к порталу госуслуг и органов власти с марта станет бесплатным
Интернет-доступ к порталу госуслуг и сайтам всех федеральных и региональных органов власти на территории России станет бесплатным с 1 марта.
Общество
Мать школьницы рассказала о беременности дочери от 10-летнего мальчика
Мать 13-летней школьницы из Железногорска (Красноярский край), забеременевшей от 10-летнего мальчика, сообщила, что прерывание беременности девочки не планируется.
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки
Российская актриса театра и кино Екатерина Гусева вышла на сцену в необычном для себя виде.
Происшествия
Медики не подтвердили коронавирус у прилетевшего в Петербург китайца
Ранее сообщалось, что в Северной столице два человека попали в больницу с подозрением на коронавирус, жертвами которого в КНР стали 17 человек.
Политика
Россия и Израиль подписали договор об усыновлении
Переговоры о заключении соглашения РФ с Израилем по усыновлению российских детей велись с 2016 года.
Гаджеты
OPPO зарегистрировала новый вариант фронтальной камеры в смартфонах
В 2020 году начали предлагать новые модели с врезанными в экран фотодатчиками, но возможно в будущем появятся новый вариант каплевидного выреза.
Общество
В России предложили понизить пенсионный возраст многодетным отцам
Госсовет Удмуртии внес в Госдуму законопроект, согласно которому многодетные отцы смогут выходить на пенсию досрочно, следует из электронной базы данных нижней палаты.
Политика
Киев запросил встречу Путина и Зеленского в Израиле
Киев направил запрос на проведение встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского в рамках дипломатической поездки в Израиль в четверг, 23 января.
Политика
Захарова назвала статью польского премьера об Освенциме самоубийством
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, посвященную 75-летию освобождения Освенцима.
Экономика
Эксперты спрогнозировали подорожание сигарет на 25% в 2020 году
Цены на табачные изделия и электронные сигареты в 2020 году могут вырасти почти на четверть.
Происшествия
Все детсады Биробиджана эвакуировали из-за сообщений о «минировании»
Воспитанники и персонал всех детских садов Биробиджана в Еврейской автономной области эвакуированы в четверг из-за сообщений об опасности, сообщает правительство региона.
Политика
Чубаров назвал дату марша на Крым
Экс-депутат Верховной Рады Рефат Чубаров в эфире украинского "Пятого канала" заявил, что представители возглавляемого им "Меджлиса крымскотатарского народа"* пересекут границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая.
Политика
Трамп ответил на критику Греты Тунберг
Футбол
«Авангард» расторг контракт с Касаевым
Бывший полузащитник "Локомотива" и "Рубина" Алан Касаев покинул курский "Авангард".
Футбол
The Sun: Игроки «Тоттенхэма» недовольны тренировками Моуринью
Авто
Названы автомобили, которые не покупают в России
Открыл список аутсайдеров российского авторынка весь легковой модельный ряд Fiat, а именно минивэн Doblo Combi (от 1,24 млн руб.), хэтчбек 500 (от 1,09 млн руб.) и пикап Fullback (от 1,7 млн руб.) – их суммарный объем продаж по итогам прошлого года составил всего 433 автомобиля.