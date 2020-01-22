с чего всё началось

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что миру угрожают «четыре всадника Апокалипсиса». По его словам, четыре главные угрозы несут опасность для прогресса и возможностей XXI века.

Общество ФСБ вычислила сервис, с которого рассылались сообщения о минировании "С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более одной тысячи анонимных сообщений с угрозами их минирования", сообщает ЦОС ФСБ.

Политика Зеленский просил о встрече с Путиным в Израиле Президент Украины Владимир Зеленский запрашивал возможность провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в Израиле, куда оба лидера приедут на памятные мероприятия, посвященные Дню памяти жертв Холокоста.

Шоу-бизнес Сестра Жанны Фриске показала ее квартиру Сестра Жанны Фриске Наталья показала квартиру певицы спустя почти пять лет после ее смерти. Внутри все осталось нетронутым.

Общество После ввода санкций США к «Северному потоку-2» пришло судно-инспектор Президент США Дональд Трамп 20 декабря прошлого года ввел санкции в отношении компаний, занимающихся прокладкой труб для «Северного потока-2», когда «Газпрому» осталось достроить последний отрезок трубы длиной 160 км в исключительной экономической зоне Дании.

Политика Топилин назначен главой Пенсионного фонда Бывший министр труда и соцзащиты России Максим Топилин занял должность председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР).

Политика Цеков назвал слова Чубарова о марше на Крым провокацией Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT назвал заявление бывшего депутата Верховной Рады Рефата Чубарова о том, что представители возглавляемого им "Меджлиса крымскотатарского народа"* пересекут границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая, очередной провокацией.

Технологии ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.

Общество В России могут убрать понятие МРОТ из Гражданского кодекса Министерство юстиции России занимается разработкой законопроекта, в котором предлагается убрать из Гражданского кодекса понятие «минимальный размер оплаты труда» (МРОТ), заменив его новым определением, например, конкретными цифрами выплат.

Политика Зеленский отказался от участия в форуме памяти Холокоста Президент Украины Владимир Зеленский отказался от участия во Всемирном форуме памяти Холокоста, отдав места своей делегации людям, пережившим трагедию.

Общество 1800 частных домов газифицируют в Кузбассе В Юрге планируется подключить 141 дом, для этого построят 3,7 километра газопровода, - сообщает пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

Футбол Медведев и Семак обсудили трансфер Кокорина Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев и главный тренер команды Сергей Семак обсудили ситуацию вокруг аренды нападающего Александра Кокорина.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара вырос на 21 копейку — до 62,05 рубля. Курс евро увеличился на 19 копеек и составил 68,78 рубля.

Политика Россия и Кения поделили 137-е место в индексе восприятия коррупции Последние пять лет Россия набирает примерно одинаковое количество баллов в индексе, однако ее положение в рейтинге колеблется: так, в 2015 году с 29 баллами страна была на 119-м месте, а год спустя с тем же количеством баллов опустилась сразу на 16 пунктов.

Общество Мишустин поручил подготовить поправки в закон о бюджете Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете на 2020—2022 годы и в закон о бюджете Пенсионного фонда России для реализации послания президента Федеральному собранию.