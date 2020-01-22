Политика
ИзвестияГенсек ООН заявил об угрожающих миру «четырех всадниках Апокалипсиса»
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что миру угрожают «четыре всадника Апокалипсиса». По его словам, четыре главные угрозы несут опасность для прогресса и возможностей XXI века.
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с чего всё началось
"Я вижу "четырех всадников" среди нас – четыре надвигающиеся угрозы, которые подвергают опасности прогресс XXI века и создают угрозу возможностям XXI века", ‒ сказал Гутерреш, выступая на Генеральной Ассмблее ООН с докладом об итогах работы всемирной организации в минувшем году и задачах на 2020 год.Радио Sputnik00:07
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Генсек ООН перечислил четырех грозящих миру «всадников апокалипсиса»
Московский Комсомолецвчера в 12:12
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ФСБ вычислила сервис, с которого рассылались сообщения о минировании
"С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более одной тысячи анонимных сообщений с угрозами их минирования", сообщает ЦОС ФСБ.
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В Мухоршибирском районе Бурятии задержали 18-летнего юношу по обвинению в изнасиловании несовершеннолетних учениц коррекционной школы-интерната.
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Число людей, которые заболели коронавирусом нового типа в Китае, преодолело отметку в 570 человек.
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Общество
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По факту преступления возбуждено уголовное дело, сообщают СМИ. По данным parmanews.ru, в совершении убийства подозревают мать.
Политика
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Общество
Вильфанд объяснил, почему «нормальная погода» становится редкостью
"Нормальной погоды все меньше, а экстремальной становится все больше и больше", — заявил Вильфанд.
Политика
Цеков назвал слова Чубарова о марше на Крым провокацией
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT назвал заявление бывшего депутата Верховной Рады Рефата Чубарова о том, что представители возглавляемого им "Меджлиса крымскотатарского народа"* пересекут границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая, очередной провокацией.
Здоровье
Немецкие врачи назвали неожиданную причину развития гастрита
Немецкие врачи определили и назвали популярные лекарства, из-за которых может развиться гастрит - воспаление слизистой оболочки желудка.
Технологии
ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
Общество
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Политика
Зеленский отказался от участия в форуме памяти Холокоста
Президент Украины Владимир Зеленский отказался от участия во Всемирном форуме памяти Холокоста, отдав места своей делегации людям, пережившим трагедию.
Общество
1800 частных домов газифицируют в Кузбассе
В Юрге планируется подключить 141 дом, для этого построят 3,7 километра газопровода, - сообщает пресс-служба администрации правительства Кузбасса.
Происшествия
Следствие по делу об убийстве мальчика в детсаду Нарьян-Мара завершено
В Нарьян-Маре на территории Ненецкого автономного округа завершены следственные действия по уголовному делу об убийстве мальчика в одном из городских детских садов.
Политика
Путин предложил пересмотреть состав потребительской корзины
Энергетика
У «сланцевой революции» кончается дешевый газ
Проблемы сланцевой добычи нефти в США последнее время обсуждаются немало.
Происшествия
У госпитализированных в Петербурге не нашли признаков коронавируса
Нет клинических и лабораторных признаков, которые позволили бы подозревать коронавирус.
Футбол
Агент Варга: По Соболеву есть предметный интерес со стороны клубов АПЛ
Спрашивали мое мнение о нем. Предметный интерес [со стороны клубов АПЛ] к нему есть.
Футбол
Медведев и Семак обсудили трансфер Кокорина
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев и главный тренер команды Сергей Семак обсудили ситуацию вокруг аренды нападающего Александра Кокорина.
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 21 копейку — до 62,05 рубля. Курс евро увеличился на 19 копеек и составил 68,78 рубля.
Политика
Россия и Кения поделили 137-е место в индексе восприятия коррупции
Последние пять лет Россия набирает примерно одинаковое количество баллов в индексе, однако ее положение в рейтинге колеблется: так, в 2015 году с 29 баллами страна была на 119-м месте, а год спустя с тем же количеством баллов опустилась сразу на 16 пунктов.
Хоккей
Сборная России обыграла США в финале юношеской Олимпиады
Общество
Мишустин поручил подготовить поправки в закон о бюджете
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете на 2020—2022 годы и в закон о бюджете Пенсионного фонда России для реализации послания президента Федеральному собранию.
Происшествия
В Красноярском крае три человека погибли из-за возгорания телевизора
В ведомстве уточнили, что площадь возгорания составила один квадратный метр – горел телевизор.
Политика
Сформирован новый состав Правительства РФ
Сегодня президент России Владимир Путин подписал ряд указов о назначении новых министров в правительство страны.
Политика
Путин обдумает предложение о строительстве Великой Русской стены
Президенту России Владимиру Путину предложили построить российский аналог Великой Китайской стены.