Политика

ИзвестияИзвестияГенсек ООН заявил об угрожающих миру «четырех всадниках Апокалипсиса»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что миру угрожают «четыре всадника Апокалипсиса». По его словам, четыре главные угрозы несут опасность для прогресса и возможностей XXI века.
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ТАССвчера в 10:23
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Генсек ООН увидел «всадников Апокалипсиса». Видео

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