Политика
ИзвестияГенсек ООН заявил об угрожающих миру «четырех всадниках Апокалипсиса»
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что миру угрожают «четыре всадника Апокалипсиса». По его словам, четыре главные угрозы несут опасность для прогресса и возможностей XXI века.
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Генсек ООН перечислил четырех грозящих миру «всадников апокалипсиса»
Московский Комсомолецвчера в 12:12
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Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 05:04, Ашберн
Политика
В ГД рассказали о сроках введения единой валюты России и Белоруссии
Депутат отметил, что он как первый зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками принимает активное участие в различных комиссиях, которые работают над усовершенствованием документов по решению тех проблемных вопросов, которые сейчас существуют во взаимоотношениях России и Белоруссии, в том числе в области единой валюты.
Авто
Стали известны цены на все комплектации Kia Seltos
Самая дорогая комплектация 1.6T Premium AMT AWD оценена в 1 839 900 рублей.
Политика
Зеленский отказался от участия в форуме памяти Холокоста
Президент Украины Владимир Зеленский отказался от участия во Всемирном форуме памяти Холокоста, отдав места своей делегации людям, пережившим трагедию.
Экономика
Forbes составил рейтинг крупнейших владельцев недвижимости в России
В рейтинге представлены российские и иностранные компании, которые владеют коммерческой недвижимостью на территории России.
Политика
Новый состав правительства сформирован в России
В России сформирован новый состав правительства во главе с Михаилом Мишустиным; соответствующий указ подписал президент.
Политика
Глава МИД Израиля лично поблагодарил Путина за освобождение Освенцима
Президента России Владимира Путина, прибывшего в Израиль на День памяти жертв холокоста, в аэропорту встретил глава израильского МИДа Исраэль Кац.
Политика
В Конституции зафиксируют индексацию пенсий работающим пенсионерам
Индексацию пенсий работающих пенсионеров закрепят в Основном законе страны, заявила на пленарном заседании Госдумы сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ Талия Хабриева.
Шоу-бизнес
Умер актер Данила Перов, единственный сын Раисы Рязановой
В Москве скончался 51-летний актер Данила Перов, единственный сын звезды советского и российского кино Раисы Рязановой.
Кино
Бояков напомнил новому министру культуры о патриотизме
Художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков прокомментировал назначение Ольги Любимовой на пост министра культуры России.
Здоровье
Как мировые аэропорты ведут борьбу с распространением коронавируса
Какие меры предосторожности введены в аэропортах всего мира — в подборке RT.
Происшествия
Мертвецки пьяного ребенка нашли на рельсах в Саратове
В Саратове в состоянии средней степени тяжести госпитализировали мертвецки пьяного 10-летнего мальчика, которого прохожие обнаружили лежащим на рельсах у набережной, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
Общество
ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис
«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.
Экономика
РФПИ инвестировал в туристический сервис и стартап по доставке еды
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с партнерами из Франции и Ближнего Востока инвестирует в сервис по доставке продуктовых наборов еды Elementaree.
Политика
Зеленский заявил о готовности прекратить войну в Донбассе «завтра»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву пока не удалось прекратить боевые действия в Донбассе, однако уверен, что война может закончиться «завтра», если этого захотят все стороны.
Общество
Население Украины с 2001 года сократилось на 11,45 миллиона человек
Численность населения Украины сократилась с 2001 года на 11,45 миллионов и составляет 37 миллионов человек, заявил в четверг министр кабинета министров Дмитрий Дубилет, презентуя результаты пробной переписи населения.
Экономика
Греф заявил о возможном уходе из Сбербанка в случае смены стратегии
Глава Сбербанка Герман Греф выразил надежду, что стратегия развития кредитного учреждения не изменится в случае смены главного акционера.
Гаджеты
Рубеж пройден: спрос на сканеры EUV остаётся высоким
Нидерландская компания ASML отчиталась о работе в четвёртом квартале 2019 года и сообщила о растущем числе заказов на сканеры диапазона EUV с длиной волны 13,5 нм.
Общество
Норвежское судно-инспектор заметили у «Северного потока — 2»
Общество
Комик Долгополов покинул Россию
Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.
Политика
Мишустин назначил Топилина главой Пенсионного фонда
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Максима Топилина на должность председателя правления Пенсионного фонда РФ.
Политика
Путин встретился с матерью осужденной в России израильтянки Иссахар
Президент России Владимир Путин в Иерусалиме проводит встречу с матерью осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар Яфрой, в общении также принимает участие глава израильского кабмина Биньямин Нетаньяху.
Политика
Группа столичных муниципальных депутатов требует отстранить от должности нового вице-премьера Марата Хуснуллина
Группа столичных муниципальных депутатов обратилась в администрацию президента с требованием отстранить от должности нового вице-премьера Марата Хуснуллина.
Политика
Россия обогнала Украину по уровню коррупции
Россия обогнала Украину по уровню коррупции — она заняла 137 место из 180 в индексе восприятия коррупции Transparency International за 2019 год.
Гаджеты
Умные часы Honor MagicWatch 2 представлены в России
Подшефный компании Huawei бренд Honor провёл в Москве презентацию своих новых умных часов Honor MagicWatch 2. Изначально Honor MagicWatch 2 дебютировали в конце ноября.
Общество
Долги по ЖКХ смогут взыскивать коллекторы
Сообщается, что по таким долгам не предусмотрен обязательный досудебный порядок возврата.
Происшествия
На юго-западе Москвы двух человек ранили во время стрельбы в гостинице
Неизвестные ворвались в гостиницу на юго-западе Москвы и в ходе потасовки устроили стрельбу, два человека ранены, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Шоу-бизнес
Анджелину Джоли оскорбили заявления Питта о рухнувшем браке
Брэд Питт с иронией упомянул о своих скандалах с Анджелиной Джоли. Он сказал, что их брак стал для него настоящим вызовом судьбы.
Шоу-бизнес
Изменившаяся Ляйсан Утяшева поразила внешним видом
Ляйсан Утяшева заставила всерьез поволноваться своих поклонников после того, как достоянием общественности стал странный снимок звезды.
Игры
Геймдизайнер God of War поддержал перенос Cyberpunk 2077
Геймдизайнер God of War Кори Барлог (Cory Barlog) поддержал студию CD Projekt RED после появления неофициальной информации о переносе Cyberpunk 2077 из-за проблем с оптимизацией.