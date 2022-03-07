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Генсек ОПЕК Баркиндо заявил, что вопрос поставок нефти не следует политизировать

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо призвал перестать политизировать вопрос поставок нефти и делать мировую энергетику заложницей политических и иных разногласий.
Lenta.ru
Заявление Баркиндо прозвучало на фоне растущих в последние недели цен на энергоносители.
ПРАЙМ
На фоне заявлений западных стран об ограничениях российского нефтегазового экспорта цены на газ в Европе побили исторический максимум.
Ямал-Медиа
В ходе торгов 7 марта цена нефти марки Brent достигла новой рекордной отметки и превысила $130 за баррель, побив пиковые значения 2012 года.
Lenta.ru

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Генсек ОПЕК призвал оставить энергетику вне разногласий между странами
Бердск онлайн01:52
Глава ОПЕК призвал оставить мировую энергетику вне политики
News.ru18:26
Генсек ОПЕК Баркиндо призвал оставить вопросы мировой энергетики вне политики
Ямал-Медиа17:47
Генсек ОПЕК призвал оставить энергетику вне разногласий между государствами
Общественная служба новостей17:36
Генсек ОПЕК Баркиндо заявил, что вопрос поставок нефти не следует политизировать
Lenta.ru17:12
Генсек ОПЕК Баркиндо призвал не делать мировую энергетику заложницей своих политических разногласий
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