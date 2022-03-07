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Генсек ОПЕК Баркиндо заявил, что вопрос поставок нефти не следует политизировать

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо призвал перестать политизировать вопрос поставок нефти и делать мировую энергетику заложницей политических и иных разногласий.
Lenta.ru
«Происходящее сейчас является еще одним свидетельством того факта, что мы не можем позволить себе ставить под угрозу индустрию, основываясь на политических и иных соображениях», — заявил генсек.
Lenta.ru
Заявление Баркиндо прозвучало на фоне рекордного роста мировых цен на энергоносители.
РИА Новости
В ходе торгов 7 марта цена нефти марки Brent достигла новой рекордной отметки и превысила $130 за баррель, побив пиковые значения 2012 года.
Lenta.ru

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Генсек ОПЕК Баркиндо заявил, что вопрос поставок нефти не следует политизировать
Lenta.ru17:12
Генсек ОПЕК Баркиндо призвал не делать мировую энергетику заложницей своих политических разногласий
ПРАЙМ16:05
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