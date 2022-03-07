Lenta.ruГенсек ОПЕК Баркиндо заявил, что вопрос поставок нефти не следует политизироватьГенеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо призвал перестать политизировать вопрос поставок нефти и делать мировую энергетику заложницей политических и иных разногласий.Lenta.ru«Происходящее сейчас является еще одним свидетельством того факта, что мы не можем позволить себе ставить под угрозу индустрию, основываясь на политических и иных соображениях», — заявил генсек.Lenta.ruЗаявление Баркиндо прозвучало на фоне рекордного роста мировых цен на энергоносители.РИА НовостиВ ходе торгов 7 марта цена нефти марки Brent достигла новой рекордной отметки и превысила $130 за баррель, побив пиковые значения 2012 года.Lenta.ruЧитать далееСвернутьПодробнее о событииГенсек ОПЕК Баркиндо заявил, что вопрос поставок нефти не следует политизироватьLenta.ru17:12Генсек ОПЕК Баркиндо призвал не делать мировую энергетику заложницей своих политических разногласийПРАЙМ16:05Показать все источникиОценить1Поделиться