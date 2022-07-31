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Генсек ОПЕК аль-Гайс заявил о важности присутствия России в организации

Присутствие России в ОПЕК+ имеет важное значение для успеха соглашения, заявил новый генсек организации Хайтам аль-Гайс.
РИА Новости
Аль-Гайс подчеркнул, что Россия является стратегическим партнером и одним из крупнейших производителей энергоресурсов.
Российская газета
Подданный Кувейта Хайтам аль-Гайс возглавил ОПЕК в июле после смерти генсека организации Мохаммеда Баркиндо.
РИА Новости
Соединенные Штаты тем временем пытаются вытеснить Россию с рынка нефтедобычи.
ФАН

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Новый генсек ОПЕК назвал участие РФ в ОПЕК+ важным для успеха сделки
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Новый генсек ОПЕК аль-Гайс отметил важность присутствия России в ОПЕК+
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