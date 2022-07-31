Lenta.ruГенсек ОПЕК аль-Гайс заявил о важности присутствия России в организацииПрисутствие России в ОПЕК+ имеет важное значение для успеха соглашения, заявил новый генсек организации Хайтам аль-Гайс.РИА НовостиАль-Гайс подчеркнул, что Россия является стратегическим партнером и одним из крупнейших производителей энергоресурсов.Российская газетаПодданный Кувейта Хайтам аль-Гайс возглавил ОПЕК в июле после смерти генсека организации Мохаммеда Баркиндо.РИА НовостиСоединенные Штаты тем временем пытаются вытеснить Россию с рынка нефтедобычи.ФАНЧитать далееСвернутьREGNUMREGNUMПолитическая ЭкспертизаРЕН ТВГазета.RuПрофильОбщественная служба новостейАргументы и ФактыТелеканал 360°Life.ruЭкономика сегодняФАНПодробнее о событииНовый генсек ОПЕК назвал участие РФ в ОПЕК+ важным для успеха сделкиКоммерсантъ17:22Новый генсек ОПЕК аль-Гайс отметил важность присутствия России в ОПЕК+РИА Новостивчера в 16:21Самое цитируемоеНовый генсек ОПЕК назвал Россию стратегическим партнёромREGNUM17:18Новый генсек ОПЕК+ аль-Гайс указал на важность присутствия России в организацииNews.ruвчера в 16:29Генсек ОПЕК+ заявил о важности присутствия России в организацииФАНвчера в 16:42Новый генсек ОПЕК: Россия имеет важное значение для альянсаURA.Ruвчера в 16:34Генсек ОПЕК аль-Гайс заявил о важности присутствия России в организацииLenta.ru17:00Показать ещёОценить74Поделиться