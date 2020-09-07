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Послание генсека было посвящено Дню работников нефтяной и газовой промышленности России. Центр энергетической экспертизы напоминает, что в апреле 2020 года на фоне чрезвычайно низких цен на нефть из-за падения спроса страны ОПЕК+ договорились о беспрецедентных мерах по спасению рынка.