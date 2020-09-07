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Центр энергетической экспертизы
Центр энергетической экспертизы

Генсек ОПЕК назвал российских нефтяников невоспетыми героями

Послание генсека было посвящено Дню работников нефтяной и газовой промышленности России. Центр энергетической экспертизы напоминает, что в апреле 2020 года на фоне чрезвычайно низких цен на нефть из-за падения спроса страны ОПЕК+ договорились о беспрецедентных мерах по спасению рынка.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

ОПЕК назвала героями российских нефтяников за сокращение добычи в сделке ОПЕК+

Генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо поблагодарил российских нефтяников за участие в соглашении о сокращении добычи нефти и назвал их труд героическим, следует из письма Баркиндо в адрес министра энергетики РФ Александра Новака в честь дня работников нефтяной и газовой промышленности.
ТАССвчера в 05:19
Подробнее о событии
ИА Красная Весна

Глава ОПЕК назвал российских нефтяников героями

ИА Красная Веснавчера в 05:55
Народные новости

В ОПЕК отметили героизм российских нефтяников

Народные новостивчера в 07:51
Life.ru

Генсек ОПЕК назвал российских нефтяников невоспетыми героями

Life.ruвчера в 06:58
Экономика сегодня

Генсек ОПЕК назвал «невоспетыми героями» российских нефтяников

Экономика сегоднявчера в 06:29
Актуальные Новости

Генсек ОПЕК назвал российских нефтяников «невоспетыми героями»

Актуальные Новостивчера в 08:28
ТАСС

ОПЕК назвала героями российских нефтяников за сокращение добычи в сделке ОПЕК+

ТАССвчера в 05:19
Газета.Ru

ОПЕК назвала героями российских нефтяников

Газета.Ruвчера в 05:17

Глава Минобороны Сербии осудил пост Захаровой о визите делегации в США

Министр обороны Сербии Александр Вулин резко высказался о посте официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая прокомментировала визит сербской госделегации в Вашингтон.
РИА Новостивчера в 04:04
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В Хакасии у бюджетной кормушки толпятся все те же

Печальная бюджетная цифирь Контрольно-счетной палаты Хакасии об исполнении республиканского бюджета в первом полугодии весьма озадачила тем, что бюджетные тяготы совсем не коснулись региональной управленческой элиты.
ИА Хакасия19:41

В России на модернизацию микроэлектроники могут выделить почти 800 млрд рублей

«Ростех» разработал дорожную карту развития отечественной микроэлектроники — согласно проекту, на до 2024 года на развитие отечественной микроэлектроники потребуется 798 млрд руб. инвестиций, сообщает газета «Ведомости».
Коммерсантъ21:47

Китайский истребитель сбит системой ПВО Тайваня и США

Над Тайванем сбит китайский истребитель Су-35, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.Согласно информации, распространенной агентством Colonelcassad, истребитель, находившийся в воздушном пространстве Тайваня, был сбит системой ПВО Тайваня и США.
Уфимские Заметки4 сентября в 08:59
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В ООН считают, что за обеспечение Крыма водой отвечают и РФ, и Украина

Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская сообщила, что управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма и перекрытии Украиной поставок воды по Северо-Крымскому каналу.
РИА Новости20:05
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