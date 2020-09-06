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Генсек ОПЕК назвал российских нефтяников невоспетыми героями

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо назвал героическим труд российских нефтяников и поблагодарил их за участие в соглашении о сокращении добычи нефти.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

ОПЕК назвала героями российских нефтяников за сокращение добычи в сделке ОПЕК+

Генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо поблагодарил российских нефтяников за участие в соглашении о сокращении добычи нефти и назвал их труд героическим, следует из письма Баркиндо в адрес министра энергетики РФ Александра Новака в честь дня работников нефтяной и газовой промышленности.
ТАССвчера в 05:19
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Актуальные Новости

Генсек ОПЕК назвал российских нефтяников «невоспетыми героями»

Актуальные Новостивчера в 08:28
Народные новости

В ОПЕК отметили героизм российских нефтяников

Народные новостивчера в 07:51
Газета.Ru

ОПЕК назвала героями российских нефтяников

Газета.Ruвчера в 05:17
Экономика сегодня

Генсек ОПЕК назвал «невоспетыми героями» российских нефтяников

Экономика сегоднявчера в 06:29
ИА Красная Весна

Глава ОПЕК назвал российских нефтяников героями

ИА Красная Веснавчера в 05:55
ТАСС

ОПЕК назвала героями российских нефтяников за сокращение добычи в сделке ОПЕК+

ТАССвчера в 05:19
Life.ru

Генсек ОПЕК назвал российских нефтяников невоспетыми героями

Life.ruвчера в 06:58

Глава Калмыкии поучаствовал в крымском фестивале искусств

Кстати, как рассказали нам крымские коллеги-журналисты, гостями фестиваля стали также первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и всемирно известный актер, музыкант, мастер боевых искусств и спецпредставитель МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных отношений Стивен Сигал.
Глава Калмыкии поучаствовал в крымском фестивале искусств
Московский Комсомолец Калмыкиявчера в 16:19

Федун счел странными замены Черчесова в матче с командой Венгрии

Владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун не оценил замены, которые произвел в ходе гостевого матча второго тура группового раунда Лиги наций с командой Венгрии главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
РЕН ТВвчера в 15:16
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Протестующие в Портленде применили «коктейли Молотова» против полиции

Участники демонстрации в американском Портленде, где уже около 100 дней не стихают протесты, применили "коктейли Молотова" против сотрудников местных правоохранительных органов, сообщает полиция города.
РИА Новостивчера в 08:27
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За сутки в Москве скончались 14 пациентов с коронавирусом

За минувшие сутки в Москве от двусторонней пневмонии нового типа и других осложнений заболевания COVID-19 скончались еще 14 пациентов столичных больниц с положительным результатом на коронавирус.
Комсомольская правдавчера в 16:10
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Португалия — Хорватия 4:1

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду пропустит матч с национальной командой Хорватии в Лиге Наций из-за укуса пчелы.35-летний форвард не принимал участия в последних тренировках действующих победителей турнира из-за инфекции на пальце правой ноги.
Soccer.ru5 сентября в 07:53

В кинотеатрах Уфы стартует фантастический боевик Кристофера Нолана

Третьего сентября в кинотеатрах объединенной сети «Синема Парк» в ТРК «Семья» и «Галерея ART» состоится премьера фантастического боевика «Довод», несколько раз переносившаяся из-за пандемии.
Собака.ru3 сентября в 04:21

Чтобы датчик работал лучше, просто добавьте шум

В отличие от большинства датчиков, для которых шум является проблемой, которую необходимо подавлять, ученые обнаружили, что добавление нужного количества фонового шума может фактически усилить сигнал, слишком слабый для восприятия обычными датчиками, до уровня, на котором его можно обнаружить.
Научная Россия5 сентября в 03:00

Vesti.ua: патриотическое и историческое кино провалилось на Украине

Украинские фильмы о «неоднозначных исторических героях» вызывают у украинских зрителей отторжение, и они не идут в кинотеатр, сообщается 5 сентября в статье «Украинских зрителей не интересует историческое и патриотическое кино» на Vesti.ua.
ИА Красная Веснавчера в 17:12

Прокуратура проверит данные о мастурбировавшем перед учениками учителе

Прокуратура Кораблинского района Рязанской области начала проверку обстоятельств, при которых семиклассница сняла на видео мастурбирующего во время урока 54-летнего учителя Ключанской средней школы №11.
Известиявчера в 15:07
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