Генсек ОПЕК назвал российских нефтяников невоспетыми героями
Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо назвал героическим труд российских нефтяников и поблагодарил их за участие в соглашении о сокращении добычи нефти.В источнике
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ОПЕК назвала героями российских нефтяников за сокращение добычи в сделке ОПЕК+
Генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо поблагодарил российских нефтяников за участие в соглашении о сокращении добычи нефти и назвал их труд героическим, следует из письма Баркиндо в адрес министра энергетики РФ Александра Новака в честь дня работников нефтяной и газовой промышленности.
ТАССвчера в 05:19
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