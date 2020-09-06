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Генсек ОПЕК назвал российских нефтяников невоспетыми героями

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо назвал героическим труд российских нефтяников и поблагодарил их за участие в соглашении о сокращении добычи нефти.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

ОПЕК назвала героями российских нефтяников за сокращение добычи в сделке ОПЕК+

Генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо поблагодарил российских нефтяников за участие в соглашении о сокращении добычи нефти и назвал их труд героическим, следует из письма Баркиндо в адрес министра энергетики РФ Александра Новака в честь дня работников нефтяной и газовой промышленности.
ТАСС05:19
Подробнее о событии
RuNews24.ru

ОПЕК назвала российских нефтяников невоспетыми героями

RuNews24.ru08:39
ИА Красная Весна

Глава ОПЕК назвал российских нефтяников героями

ИА Красная Весна05:55
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В ОПЕК отметили героизм российских нефтяников

Народные новости07:51
Life.ru

Генсек ОПЕК назвал российских нефтяников невоспетыми героями

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Генсек ОПЕК назвал «невоспетыми героями» российских нефтяников

Экономика сегодня06:29
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Генсек ОПЕК назвал российских нефтяников «невоспетыми героями»

Актуальные Новости08:28
Газета.Ru

ОПЕК назвала героями российских нефтяников

Газета.Ru05:17

Шойгу: самолеты НАТО регулярно имитируют нанесение ударов по России

«Настораживает больше другое: если раньше с той или иной частотой, конечно, не так, как сейчас, несколько реже, была это в основном разведывательная авиация, то сейчас начались регулярные полеты и заходы с тренировкой, имитацией нанесения ракетных ударов, в том числе с применением большого количества самолетов»,— сказал господин Шойгу в интервью телеканалу «Россия 24» (цитата по ТАСС).
Шойгу: самолеты НАТО регулярно имитируют нанесение ударов по России
Коммерсантъ08:28
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Правительство завершило работу над планом восстановления экономики

Правительство закончило подготовку плана восстановления экономики России, документ будет утвержден синхронно с прогнозом социально-экономического развития, рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов в комментарии ТАСС.
Ведомости06:39
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Песков прокомментировал инициативу Дерипаски о переносе столицы

Бизнесмен, принявший участие в форуме «Иммунная система мировой экономики», который состоялся третьего сентября, заявил, что перенос столицы страны в другой город положительно скажется на экономике всей России.
Evo-rus.com02:53
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Фургал и Абызов содержатся в СИЗО «Лефортово» в одной камере

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей, и обвиняемый в коррупции бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов содержатся в одной камере СИЗО "Лефортово".
ТАСС06:17
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Российские ТУ-142 выполнили 12-часовую ледовую разведку в Арктике

"Одной из задач лётчиков была ледовая разведка по маршруту перехода кораблей и судов арктической группировки Северного флота, которая действует в восточной части Карского моря возле побережья полуострова Таймыр", - отметили в пресс-службе.
РЕН ТВ08:22
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Жительницу Пензы оштрафовали из-за фото носков с рисунком конопли

Ленинский районный суд Пензы оштрафовал на четыре тысячи рублей местную жительницу за рекламу наркосодержащего растения из-за выложенных на ее страницах в соцсетях фотографий носков, на которых изображена конопля, следует из материалов на сайте суда.
РИА Новости05:29
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Нидерландский боец MMA Оверим победил бразильца Сакаи на турнире UFC

Лас-Вегас, США, 6 сентября 2020, 10:06 — REGNUM Нидерландский боец смешанного стиля (ММА) в тяжелом весе Алистар Оверим победил бразильца Аугусто Сакаи в главном бою на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC Fight Night 176 (UFC Vegas 9) в Лас-Вегасе.
REGNUM03:06

Газизов счел отмену матча второй команды «Спартака» несчастным случаем

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов заявил, что у футболистов и болельщиков клуба не возникло никаких проблем из-за отмены матча второй команды против брянского «Динамо» в первенстве ФНЛ (втором дивизионе чемпионата России) из-за коронавируса.
РБК спортвчера в 08:23
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