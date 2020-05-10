Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев назвал высокими шансы на возобновление чемпионата России. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Матч ТВ». По его словам, шансы на то, что футбол вернется, высокие.

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Общество В России первыми откроют небольшие магазины одежды и обуви Москва, 10 мая 2020, 08:45 — REGNUM Небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг будут открыты в России в ходе первого этапа постепенной отмены ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса. 2,1K

Религия В РПЦ выступили против изображения Сталина в храме Вооруженных сил По мнению председателя синодального Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Илариона, в главном храме вооруженных сил России, который возводится в подмосковной Кубинке, не должно быть мозаики с изображением Иосифа Сталина. 6

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