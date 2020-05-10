Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил в эфире «Матч ТВ», что в организации настроены на скорое возобновление матчей Российской премьер-лиги (РПЛ).

Происшествия В Сочи женщина с COVID-19 сбежала из больницы Женщина с подтвержденным диагнозом COVID-19, прилетевшая из Москвы в Сочи, сбежала из больницы и находится в розыске, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. 4

Культура Во Франции отменили Каннский кинофестиваль Международный Каннский кинофестиваль был отменен из-за пандемии коронавируса, сообщает 10 мая издание Variety. 2

Политика Песков: Путин проведет совещание о продлении нерабочих дней Президент России Владимир Путин 11 мая проведет совещание, где будет обсуждаться возможность продления нерабочих дней после 12 мая, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. 3,3K

Общество На Кубани священник и 35 прихожан заразились коронавирусом 1 мая стало известно о первом случае заражения священнослужителя на Кубани, коронавирусная инфекция подтвердилась у священнослужителя храма Рождества Христова в Краснодаре отца Димитря Ветошкина, который причащал женщину после операции. 29

Единоборства Олейник прокомментировал победу над Вердумом на UFC 249 Российский боец ММА Алексей Олейник в прямом эфире прокомментировал победу над бразильцем Фабрисио Вердумом.

Общество В России первыми откроют небольшие магазины одежды и обуви Москва, 10 мая 2020, 08:45 — REGNUM Небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг будут открыты в России в ходе первого этапа постепенной отмены ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса. 2,1K

Общество Врач посоветовала москвичам не выходить из дома 12 мая Врач посоветовала по мере возможности не выходить из дома 12 мая, так как в масках и перчатках будет жарко, однако снимать их из-за распространения вируса нельзя. 938

Политика США дали задний ход после резонансного заявления о победителях нацизма Посольство Соединенных Штатов в Москве не смогло объяснить, почему в поздравительном сообщении Белого дома, приуроченном к 75-й годовщине Победы, среди стран-победителей нацизма упоминаются только США и Великобритания, в то время как о СССР не сказано ни слова. 2

Общество Власти Москвы разъяснили правила ношения масок в общественных местах Москвичи обязаны носить маски и перчатки в общественном транспорте, в магазинах и на рабочем месте, заявил начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков. 474

Политика Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко. 7,7K

Общество Опровергнут миф о коронавирусе, который мог бы привести к «катастрофе» В 2020 году ни одному региону не удастся достичь коллективного иммунитета к коронавирусу, а все утверждения о его наличии вызовут катастрофу в системе здравоохранения, заявили ученые департамента эпидемиологии Школы общественного здравоохранения имени Джонса Хопкинса в Блумберге. 57

Общество Дептранс назвал самые частые ошибки москвичей при оформлении пропусков Чаще всего москвичи при оформлении пропуска на машину в связи с ограничениями по COVID-19 допускают ошибки в номере автомобиля, рассказали в департаменте транспорта российской столицы. 101

Армия и оружие Российская авиабаза «Хмеймим» подверглась атаке протурецких боевиков В издании Avia.pro, сославшись на собственные источники, сообщили о том, что протурецкие боевики нанесли ракетный удар по российской авиабазе «Хмеймим», расположенной в Сирии. 20

Шоу-бизнес Ольга Куриленко попросила не считать её украинкой В комментариях поклонники заинтересовались, кого актриса считает «нашими», на что Куриленко ответила, что под этим словом она подразумевает всех жителей стран бывшего Советского Союза. 36

Киберспорт Blizzard может представить обновленную Diablo II уже в этом году Blizzard Entertainment планирует в скором времени выпустить обновленную версию культовой игры Diablo II, сообщает французское издание ActuGaming со ссылкой на источник, близкий к компании. 3

Наука Расшифровка геномов мумий помогла узнать генетическую историю инков Палеогенетикам удалось расшифровать около 60 геномов мумий древних жителей Анд, что помогло отследить около 10 000 лет генетической истории Перу и империи инков. 1

Общество Москвичей предупредили об аномальном похолодании Москвичей ожидает аномально холодная погода. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС . 435