Коронавирус

РБКРБКГенсек РФС оценил шансы на возобновление чемпионата России

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил в эфире «Матч ТВ», что в организации настроены на скорое возобновление матчей Российской премьер-лиги (РПЛ).
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