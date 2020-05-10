Коронавирус
РБКГенсек РФС оценил шансы на возобновление чемпионата России
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил в эфире «Матч ТВ», что в организации настроены на скорое возобновление матчей Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Происшествия
На Ставрополье задержали подозреваемого во взрыве гранаты
РИА Новости 16:24
Футбол
Льорис купил сторожевого пса за 15 тысяч фунтов
Sports.ru 13:13
Происшествия
В Сочи женщина с COVID-19 сбежала из больницы
Женщина с подтвержденным диагнозом COVID-19, прилетевшая из Москвы в Сочи, сбежала из больницы и находится в розыске, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
РИА Новости 15:58
Культура
Во Франции отменили Каннский кинофестиваль
Международный Каннский кинофестиваль был отменен из-за пандемии коронавируса, сообщает 10 мая издание Variety.
ИА Красная Весна 14:01
Политика
Песков: Путин проведет совещание о продлении нерабочих дней
Президент России Владимир Путин 11 мая проведет совещание, где будет обсуждаться возможность продления нерабочих дней после 12 мая, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
Газета.Ru 10:07
Общество
В Татарии после майских праздников отменяют пропускной режим
Сообщается, что правительство Татарии приняло новое постановление «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан коронавирусной инфекции».
REGNUM 15:37
Общество
На Кубани священник и 35 прихожан заразились коронавирусом
1 мая стало известно о первом случае заражения священнослужителя на Кубани, коронавирусная инфекция подтвердилась у священнослужителя храма Рождества Христова в Краснодаре отца Димитря Ветошкина, который причащал женщину после операции.
ТАСС 09:56
Общество
Петербург вводит «масочный режим»
Ранее власти Петербурга продлили ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, до 31 мая.
Газета.Ru вчера в 16:57
Единоборства
Олейник прокомментировал победу над Вердумом на UFC 249
Российский боец ММА Алексей Олейник в прямом эфире прокомментировал победу над бразильцем Фабрисио Вердумом.
Metaratings вчера в 23:29
Общество
В России первыми откроют небольшие магазины одежды и обуви
Москва, 10 мая 2020, 08:45 — REGNUM Небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг будут открыты в России в ходе первого этапа постепенной отмены ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса.
REGNUM 01:45
Общество
Врач посоветовала москвичам не выходить из дома 12 мая
Врач посоветовала по мере возможности не выходить из дома 12 мая, так как в масках и перчатках будет жарко, однако снимать их из-за распространения вируса нельзя.
РБК 01:38
Политика
США дали задний ход после резонансного заявления о победителях нацизма
Посольство Соединенных Штатов в Москве не смогло объяснить, почему в поздравительном сообщении Белого дома, приуроченном к 75-й годовщине Победы, среди стран-победителей нацизма упоминаются только США и Великобритания, в то время как о СССР не сказано ни слова.
ЛигаNews.net 15:55
Шоу-бизнес
Семенович ужаснула подписчиков тремя «карантинными» подбородками
Экономика сегодня 09:58
Общество
Власти Москвы разъяснили правила ношения масок в общественных местах
Москвичи обязаны носить маски и перчатки в общественном транспорте, в магазинах и на рабочем месте, заявил начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.
Газета.Ru вчера в 16:47
Политика
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
Шоу-бизнес
Галкин опубликовал праздничное видео с Пугачевой и детьми
Шестилетние дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина поздравили россиян с 75-летием Великой Победы.
Вести.Ru вчера в 09:00
Общество
Опровергнут миф о коронавирусе, который мог бы привести к «катастрофе»
В 2020 году ни одному региону не удастся достичь коллективного иммунитета к коронавирусу, а все утверждения о его наличии вызовут катастрофу в системе здравоохранения, заявили ученые департамента эпидемиологии Школы общественного здравоохранения имени Джонса Хопкинса в Блумберге.
РИА Новости 13:44
Общество
Дептранс назвал самые частые ошибки москвичей при оформлении пропусков
Чаще всего москвичи при оформлении пропуска на машину в связи с ограничениями по COVID-19 допускают ошибки в номере автомобиля, рассказали в департаменте транспорта российской столицы.
РИА Новости 08:01
Политика
Лукашенко выступил на военном параде в День Победы в Минске
Лукашенко завил, что проведение парада — это долг перед советскими солдатами и партизанами, а также мирными гражданами, которые были замучены в годы войны.
Слово и Дело вчера в 05:14
Армия и оружие
Российская авиабаза «Хмеймим» подверглась атаке протурецких боевиков
В издании Avia.pro, сославшись на собственные источники, сообщили о том, что протурецкие боевики нанесли ракетный удар по российской авиабазе «Хмеймим», расположенной в Сирии.
Discover24 07:41
Технологии
Блокчейн-платформу TON запустили без участия Павла Дурова
Сообщество Free TON Community объявило о запуске собственной блокчейн-платформы без участия Павла Дурова.
Телеканал RTVI 07 мая в 12:14
Шоу-бизнес
Ольга Куриленко попросила не считать её украинкой
В комментариях поклонники заинтересовались, кого актриса считает «нашими», на что Куриленко ответила, что под этим словом она подразумевает всех жителей стран бывшего Советского Союза.
Говорит Москва вчера в 10:40
Происшествия
В Подмосковье электричка сбила двух человек, один из них погиб
Один мужчина погиб, другой попал в больницу в результате наезда электрички в Подмосковье, сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по ЦФО.
РИА Новости 13:11
Киберспорт
Blizzard может представить обновленную Diablo II уже в этом году
Blizzard Entertainment планирует в скором времени выпустить обновленную версию культовой игры Diablo II, сообщает французское издание ActuGaming со ссылкой на источник, близкий к компании.
NewInform 13:09
Наука
Расшифровка геномов мумий помогла узнать генетическую историю инков
Палеогенетикам удалось расшифровать около 60 геномов мумий древних жителей Анд, что помогло отследить около 10 000 лет генетической истории Перу и империи инков.
Pravda.Ru 08 мая в 09:58
Общество
Москвичей предупредили об аномальном похолодании
Москвичей ожидает аномально холодная погода. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС .
Мослента 08 мая в 22:48
Политика
Киев назвал звонки Меркель Путину залогом спокойного сна украинцев
Украинские политики считают, что когда лидер Германии постоянно напоминает Владимиру Путину о необходимости мира, простые украинцы могут спать спокойно.
Infox.ru 06:29
Космос
Японские астрономы поставили под сомнение теорию происхождения Луны
Дни24 вчера в 11:09
Шоу-бизнес
Милла Йовович в День Победы показала фото своей русской бабушки
Голливудская актриса Милла Йовович 9 мая поздравила всех с Днем Победы и рассказала о своих родных, участвовавших в войне.
АБН вчера в 09:55