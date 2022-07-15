Будьте в Плюсе

Генсек ШОС Чжан Мин подтвердил получение заявки Белоруссии на вступление в организацию

Белоруссия подала заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества, объединение готово начать необходимые юридические процедуры, сообщил на пресс-конференции генеральный секретарь ШОС Чжан Мин.
РИА Новости
Очередной саммит объединения пройдет в сентябре в Самарканде.
РИА Новости
«Если будет принято общее решение, а я думаю, так и будет, на Самаркандском саммите будет принято решение о том, чтобы начать процедуры о включении в члены ШОС Беларуси», – сказал Норов на круглом столе в Москве.
МИР 24
Странами-наблюдателями в ШОС выступают Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.
РИА Новости

Подробнее о событии

Генсек ШОС Чжан Мин подтвердил получение заявки Белоруссии на вступление в организацию
Известия00:40
Белоруссия подала заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества
Евразия Daily12 июля в 02:39
ШОС подтвердила получение заявки о членстве Белоруссии
REGNUM23:58
Белоруссия подала документы на получение членства в ШОС
ФАН23:14
Минск подал заявку на вступление в ШОС
Вестник Кавказа12 июля в 03:35
Белоруссия подала заявку на вступление в ШОС
Интерфакс12 июля в 03:00
Белоруссии надоело быть безучастным наблюдателем в ШОС
ИА Красная Весна01:28

Интересное

Генпрокуратура России признала нежелательной работу Bellingcat и The Insider

Генпрокуратура России признала нежелательной работу четырех иностранных неправительственных организаций.
Lenta.ru01:17

Брянский губернатор Богомаз сообщил об артобстреле ВСУ села Некислицы Севского района

В четверг, 14 июля, ВСУ дважды атаковали пограничный пост поселка Черноземный в Брянской области, также с помощью беспилотников был нанесен удар по АЗС в селе Новые Юрковичи.
Lenta.ru01:02

Посольство США в Киеве призвало американцев из соображений безопасности покинуть Украину

"Посольство США призывает американских граждан не отправляться на Украину, а тех, кто находится на Украине, — немедленно покинуть ее, пользуясь доступными вариантами с наземным транспортом, если это безопасно", — говорится в сообщении посольства.
РИА Новости00:26

Библиотека в Грайвороне Белгородской области повреждена после сброса взрывного устройства

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о повреждении здания библиотеки в городе Грайвороне после сброса самодельного взрывного устройства с квадрокоптера.
RT на русском00:01

Гендиректор ресторана быстрого питания объяснил проблемы с картофелем фри

Напомним, руководство сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» сообщили, что на время уберут из меню картофель фри в связи с неурожаем картофеля нужного сорта в России.
REGNUM20:42

Депутат Рады Гончаренко: Украина и Хорватия перевоспитают Вучича после слов о Путине

Гончаренко намекнул, что Киев вместе с Хорватией планируют помешать возможному вступлению Сербии в ЕС.
РИА Новости20:50

Удар ВС РФ по военному объекту ВСУ в Никополе привёл к детонации

Вооруженные силы РФ нанесли ракетные удары в ночь с 14 на 15 июля по военным объектам в Днепропетровской области.
Военное дело00:35

Telegraph: Шольц рискует оставить свою должность в связи с энергетическим кризисом в ФРГ

Канцлер Германии Олаф Шольц может потерять свою должность в связи с усугублением энергетического кризиса в стране.
RT на русском23:37

Первая жена бывшего президента США Трампа Ивана умерла в Нью-Йорке в возрасте 73 лет

Первая жена бывшего президента США Дональда Трампа Ивана умерла на 73-м году жизни в Нью-Йорке, сообщил экс-глава Белого дома в своей социальной сети Truth Social.
РИА Новостивчера в 16:14

Защитник «Тампы» Сергачев рассказал, что вложит в покупку недвижимости 4 миллиарда рублей

Российский защитник "Тампы-Бэй Лайтнинг" Михаил Сергачев рассказал о планах потратить несколько миллиардов рублей по новому контракту с клубом на покупку недвижимости.
Газета.Ruвчера в 14:38