Белоруссия подала заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества, объединение готово начать необходимые юридические процедуры, сообщил на пресс-конференции генеральный секретарь ШОС Чжан Мин.
«Если будет принято общее решение, а я думаю, так и будет, на Самаркандском саммите будет принято решение о том, чтобы начать процедуры о включении в члены ШОС Беларуси», – сказал Норов на круглом столе в Москве.
"Посольство США призывает американских граждан не отправляться на Украину, а тех, кто находится на Украине, — немедленно покинуть ее, пользуясь доступными вариантами с наземным транспортом, если это безопасно", — говорится в сообщении посольства.