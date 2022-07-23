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Генсек ЮНКТАД Гринспен: Зерновая сделка поможет снизить издержки российского экспорта

Операционные издержки при экспорте российского продовольствия и удобрений снизятся благодаря соглашению по зерну, заявила РИА Новости генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен.
РИА Новости
В результате достижения соглашения по вывозу зерна операционные издержки при экспорте продовольствия и удобрений из России уменьшатся.
REGNUM
По подсчетам ЮНКТАД, половина роста цен на зерно приходится на долю транспорта и логистики.
Lenta.ru
Министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Стамбул для участия в подписании документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.
Взгляд.ру

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В ООН заявили, что соглашение по зерну снизит операционные издержки российского экспорта
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