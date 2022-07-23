Life.ruГенсек ЮНКТАД Гринспен: Зерновая сделка поможет снизить издержки российского экспортаОперационные издержки при экспорте российского продовольствия и удобрений снизятся благодаря соглашению по зерну, заявила РИА Новости генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен.РИА НовостиВ результате достижения соглашения по вывозу зерна операционные издержки при экспорте продовольствия и удобрений из России уменьшатся.REGNUMПо подсчетам ЮНКТАД, половина роста цен на зерно приходится на долю транспорта и логистики.Lenta.ruМинистр обороны Сергей Шойгу прибыл в Стамбул для участия в подписании документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.Взгляд.руЧитать далееСвернутьSmotrim.ruSmotrim.ruLife.ruФАНРоссийская газетаКомсомольская правдаПолитРоссияЯмал-МедиаR.LifeГазета.RuREGNUMПрофильПодробнее о событииВ ООН заявили, что соглашение по зерну снизит операционные издержки российского экспортаLenta.ruвчера в 03:42Генсек ЮНКТАД Гринспен: благодаря зерновой сделке издержки в российском экспорте снизятсяРИА Новостивчера в 02:57Самое цитируемоеГенсек ЮНКТАД Гринспен: благодаря зерновой сделке смягчатся издержки в российском экспортеМосковский Комсомолецвчера в 04:31Генсек ЮНКТАД Гринспен: сделка по зерну снизит издержки РФ на экспорт продовольствия и ценыГазета.Ruвчера в 04:19В ООН высказались о влиянии продуктовой сделки на российский экспортRT на русскомвчера в 05:17В ООН прокомментировали снятие ограничений на сельхозэкспорт из РФSmotrim.ruвчера в 03:42ООН рассчитывает на снижение издержек при экспорте продовольствия из РоссииФАНвчера в 03:29Показать ещёОценить130Поделиться