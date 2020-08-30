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Российская газета
Российская газета

Генштаб Беларуси: Соседние страны НАТО наращивают военный потенциал

Начальник главного управления Генерального штаба вооруженных сил Беларуси Руслан Косыгин в эфире телеканала ОНТ заявил о том, что сопредельные с республикой страны НАТО усиливают военный потенциал и разведывательную деятельность в непосредственной близости от границ Республики.В источнике
С чего всё началось
«Уже сегодня на территории сопредельных государств с нашей страной на постоянной основе находится контингент войск, насчитывающий в своем составе более 10 тыс. человек, более 40 боевых летательных аппаратов, более 500 единиц тяжелой военной техники», — приводит слова военачальника сайт телеканала
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Известиявчера в 15:02
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RT на русском

Генштаб Белоруссии заявил об усилении разведки Запада против Минска

RT на русскомвчера в 16:01
РЕН ТВ

В Белорусии заявили об усилении военного потенциала НАТО у границ

РЕН ТВвчера в 14:54
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Генштаб РБ заявил об усилении военного потенциала соседей из НАТО

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Газета.Ru

Генштаб Белоруссии: соседние страны НАТО наращивают военный потенциал

Газета.Ruвчера в 15:01
РБК

Генштаб Белоруссии сообщил об усилении военного потенциала соседних стран

РБКвчера в 15:43
Комсомольская правда

Генштаб Беларуси сообщил о наращивании военного потенциала соседей из НАТО

Комсомольская правдавчера в 14:49
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Генштаб Белоруссии заявил об усилении военного потенциала соседей из НАТО

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Кабмин увеличил субсидии регионам для перевода автомобилей на газ

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