Генштаб Белоруссии: Соседние страны НАТО наращивают военный потенциал
Начальник главного управления Генерального штаба вооруженных сил Беларуси Руслан Косыгин в эфире телеканала ОНТ заявил о том, что сопредельные с республикой страны НАТО усиливают военный потенциал и разведывательную деятельность в непосредственной близости от границ Республики.В источнике
С чего всё началось
«Уже сегодня на территории сопредельных государств с нашей страной на постоянной основе находится контингент войск, насчитывающий в своем составе более 10 тыс. человек, более 40 боевых летательных аппаратов, более 500 единиц тяжелой военной техники», — приводит слова военачальника сайт телеканала
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