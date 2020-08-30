Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Российская газета
Российская газета

Генштаб Белоруссии: Соседние страны НАТО наращивают военный потенциал

Начальник главного управления Генерального штаба вооруженных сил Беларуси Руслан Косыгин в эфире телеканала ОНТ заявил о том, что сопредельные с республикой страны НАТО усиливают военный потенциал и разведывательную деятельность в непосредственной близости от границ Республики.В источнике
С чего всё началось
«Уже сегодня на территории сопредельных государств с нашей страной на постоянной основе находится контингент войск, насчитывающий в своем составе более 10 тыс. человек, более 40 боевых летательных аппаратов, более 500 единиц тяжелой военной техники», — приводит слова военачальника сайт телеканала
.
Известиявчера в 15:02
Подробнее о событии
RT на русском

Генштаб Белоруссии заявил об усилении разведки Запада против Минска

RT на русскомвчера в 16:01
Комсомольская правда

Генштаб Беларуси сообщил о наращивании военного потенциала соседей из НАТО

Комсомольская правдавчера в 14:49
Известия

Генштаб РБ заявил об усилении военного потенциала соседей из НАТО

Известиявчера в 15:02
Газета.Ru

Генштаб Белоруссии: соседние страны НАТО наращивают военный потенциал

Газета.Ruвчера в 15:01
РЕН ТВ

В Белорусии заявили об усилении военного потенциала НАТО у границ

РЕН ТВвчера в 14:54
РБК

Генштаб Белоруссии сообщил об усилении военного потенциала соседних стран

РБКвчера в 15:43
РИА Новости

Генштаб Белоруссии заявил об усилении военного потенциала соседей из НАТО

РИА Новостивчера в 14:43

Умерла актриса из «Терминатора-2»

Умерла актриса из фильма «Терминатор-2:Судный день» Лесли Хэмилтон (Leslie Hamilton), сестра-близнец сыгравшей Сару Коннор в обоих частях «Терминатора» Линды Хэмилтон.
Lenta.ru19:20
7

В Британии рассказали о реакции Трампа на пропущенный звонок от Путина

Ник Тимоти, экс-глава администрации бывшего премьера-министра Великобритании Терезы Мэй, рассказал о бурной реакции президента США Дональда Трампа на пропущенный телефонный звонок от своего российского коллеги Владимира Путина.
Известиявчера в 03:40
294

В Госдуме предложили запретить оказание услуг караоке до конца года

Сухарев аргументирует свою точку зрения тем, что многие эксперты и ученые, в том числе и западные, утверждают, что заведения, которые предлагают услуги караоке, имеют очень большую вероятность распространения COVID-19.
CT news29 августа в 05:25
557

В Ростехе пообещали войскам самую компактную станцию спутниковой связи до конца года

Военнослужащие российской армии до конца 2020 года начнут получать новейшие станции спутниковой связи, которые умещаются в заплечный рюкзак и являются самыми компактными на сегодняшний день.
ТАСС20:11
1

Коронавирусом в Забайкалье заболели 29 человек, столько же вылечились

29 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Забайкалье по данным на 29 августа, столько же человек вылечены и выписаны из медучреждений, сообщается в телеграм-канале оперативного штаба региона.
Чита.Ру29 августа в 00:21
28