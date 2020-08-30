с чего всё началось

Соседние с Белоруссией страны НАТО наращивают военный потенциал и усиливают разведку, заявил начальник главного управления Генштаба вооруженных сил республики Руслан Косыгин в эфире телеканала ОНТ.

Политика Президент Аун призвал сделать Ливан светским государством Президент Ливана Мишель Аун призвал отказаться от конфессионального принципа формирования властей.

Армия и оружие Вашингтон начал поставки ЗРК Patriot для военных в Румынии Кроме всего прочего, как пишет «Слово и дело» со ссылкой на Центр анализа мировой торговли оружием, на данный момент известно, что в Пентагоне одобрили поставку семи экземпляров модернизированных комплексов Patriot для румынских военных еще летом 2017 года. 25

Политика Пелоси заявила об активно вмешивающейся в выборы президента США России Как сообщает ToDay News Ufa, Россия в большей степени пытается повлиять на результат выборов, которые запланированы в Америке на ноябрь 2020 года. 238

Футбол Фомин и Соболев вызваны в сборную России по футболу Москва, 30 августа 2020, 23:00 — REGNUM В национальную сборную России по футболу вызваны полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин и нападающий столичного «Спартака» Александр Соболев для подготовки к предстоящим матчам Лиги наций УЕФА с командами Сербии и Венгрии.

Политика Экзитпол: на выборах в парламент Черногории лидирует оппозиция Коалиция "За будущее Черногории" и еще несколько оппозиционных партий и движений вместе получают 50,3% голосов, правящая Демократическая партия социалистов (ДПС) – 33%, сообщило НПО "Центр мониторинга и исследований" (CEMI). 21

Футбол ЦСКА разгромил «Ахмат» в матче чемпионата России Грозный, 30 августа 2020, 20:17 — REGNUM Футболисты грозненского «Ахмата» в домашнем матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) проиграли московскому ЦСКА.

Происшествия В Одессе националисты напали на участников ЛГБТ-фестиваля На Украине в Одессе группа противников ЛГБТ-сообщества напала на участников мероприятия в поддержку ЛГБТ, задержаны 16 человек. 130

Политика В Белоруссии военные нашли тайники протестующих с прутами и кольями Белорусские военные в течение последних недель находили тайники с прутами и кольями, заготовленными участниками протестных акций, заявил начальник главного управления идеологической работы Минобороны РБ Леонид Касинский. 97

Общество Еще 12 пациентов с коронавирусом скончались в Москве "В Москве скончались 12 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал представитель штаба. 2,3K

Происшествия Полиция Парижа остановила Депардье за пьяную езду Парижская полиция составила протокол на известного французского актера Жерара Депардье за вождение в состоянии алкогольного опьянения. 6

Игры Трейлер Doom Eternal: The Ancient Gods На шоу Opening Night Live – открытии Gamescom – показали DLC для Doom Eternal.

Кино Опубликован трейлер фильма «Цой» Алексея Учителя В Сети появился трейлер фильма «Цой» Алексея Учителя, премьера которого была отложена с 3 сентября на неопределенный срок. 46

Автоспорт Хорнер: Сезон странный, и всё ещё может измениться Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер прокомментировал итоги Гран При Бельгии, признав, что у его команды мало шансов на победу в чемпионате, хотя, поскольку сезон 2020 года проходит в необычных обстоятельствах, и позади меньше половины гонок, то всё ещё может измениться.