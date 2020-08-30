Армия и оружие
Газета.RuГенштаб Белоруссии: соседние страны НАТО наращивают военный потенциал
Соседние с Белоруссией страны НАТО наращивают военный потенциал и усиливают разведку, заявил начальник главного управления Генштаба вооруженных сил республики Руслан Косыгин в эфире телеканала ОНТ.
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с чего всё началось
«Уже сегодня на территории сопредельных государств с нашей страной на постоянной основе находится контингент войск, насчитывающий в своем составе более 10 тыс. человек, более 40 боевых летательных аппаратов, более 500 единиц тяжелой военной техники», — приводит слова военачальника сайт телеканала.Известия15:02
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После расформирования программы Жукову, как и другим абитуриентам, было предложено перейти на другие специализации.
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Армия и оружие
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Кроме всего прочего, как пишет «Слово и дело» со ссылкой на Центр анализа мировой торговли оружием, на данный момент известно, что в Пентагоне одобрили поставку семи экземпляров модернизированных комплексов Patriot для румынских военных еще летом 2017 года.
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Глава SpaceX также показал имплант 2-го поколения, который отличается компактными размерами.
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Пелоси заявила об активно вмешивающейся в выборы президента США России
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ToDay News Ufa 11:05
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Умер создатель мультсериала «Смешарики»
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Фомин и Соболев вызваны в сборную России по футболу
Москва, 30 августа 2020, 23:00 — REGNUM В национальную сборную России по футболу вызваны полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин и нападающий столичного «Спартака» Александр Соболев для подготовки к предстоящим матчам Лиги наций УЕФА с командами Сербии и Венгрии.
REGNUM 16:00
Общество
Доктор Мясников выступил с обращением к спасавшим Навального врачам
ИА Красная Весна вчера в 12:58
Экономика
Кабмин выделил средства на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет
Правительство одобрило выделение регионам и городу Байконур средств на софинансирование ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно.
Российская газета вчера в 06:31
Политика
Экзитпол: на выборах в парламент Черногории лидирует оппозиция
Коалиция "За будущее Черногории" и еще несколько оппозиционных партий и движений вместе получают 50,3% голосов, правящая Демократическая партия социалистов (ДПС) – 33%, сообщило НПО "Центр мониторинга и исследований" (CEMI).
РИА Новости 15:24
Здоровье
Онколог назвал доказанную причину появления рака в 95% случаях
По информации источника, в 95% случаев причиной образования опухолей является гормональные всплески.
Лезги газет вчера в 02:13
Футбол
ЦСКА разгромил «Ахмат» в матче чемпионата России
Грозный, 30 августа 2020, 20:17 — REGNUM Футболисты грозненского «Ахмата» в домашнем матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) проиграли московскому ЦСКА.
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В Одессе националисты напали на участников ЛГБТ-фестиваля
На Украине в Одессе группа противников ЛГБТ-сообщества напала на участников мероприятия в поддержку ЛГБТ, задержаны 16 человек.
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Дни24 28 августа в 08:17
Политика
В Белоруссии военные нашли тайники протестующих с прутами и кольями
Белорусские военные в течение последних недель находили тайники с прутами и кольями, заготовленными участниками протестных акций, заявил начальник главного управления идеологической работы Минобороны РБ Леонид Касинский.
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Общество
Дибров вышел на пенсию и рассказал о ее размере
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Еще 12 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
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Зовут его Владимир Кузьмин, этого пилота.
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Опубликован трейлер фильма «Цой» Алексея Учителя
В Сети появился трейлер фильма «Цой» Алексея Учителя, премьера которого была отложена с 3 сентября на неопределенный срок.
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Воздушный змей утащил трехлетнюю девочку на фестивале в Тайване, передает канал "Россия 24".
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В Минздраве назвали основного врага онкологических заболеваний
Главный онколог Минздрава Андрей Каприн назвал раннюю диагностику главным врагом рака.
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Хорнер: Сезон странный, и всё ещё может измениться
Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер прокомментировал итоги Гран При Бельгии, признав, что у его команды мало шансов на победу в чемпионате, хотя, поскольку сезон 2020 года проходит в необычных обстоятельствах, и позади меньше половины гонок, то всё ещё может измениться.
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«Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович принял решение присудить золотые медали олимпиады обеим командам — Индии и России», — отметили в пресс-службе организации.
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