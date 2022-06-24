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Генштаб Франции влез в историю с САУ CAESAR, попавшими на Уралвагонзавод

Французский Генштаб отреагировал на сообщения СМИ о захвате армией России самоходных артиллерийских установок (САУ) CAESAR, поставленных на Украину.
REGNUM
На следующий день в данном посте появилась запись от имени российского концерна "УВЗ", в которой прозвучала "благодарность" Макрону за поставленные Киеву гаубицы.
Военное обозрение
Франция отправила Украине 18 единиц Caesar.
РИА Новости
Как сообщало ИА REGNUM, Режис Кастельно первым сообщил СМИ о том, что французские гаубицы, поставленные Украине, уже попали в руки российских военных и изучены на «Уралвагонзаводе».
REGNUM

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Генштаб Франции влез в историю с САУ CAESAR, попавшими на Уралвагонзавод
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Французский Генштаб сомневается в попадании САУ CAESAR в руки российских военных
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