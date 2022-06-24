REGNUMГенштаб Франции влез в историю с САУ CAESAR, попавшими на УралвагонзаводФранцузский Генштаб отреагировал на сообщения СМИ о захвате армией России самоходных артиллерийских установок (САУ) CAESAR, поставленных на Украину.REGNUMНа следующий день в данном посте появилась запись от имени российского концерна "УВЗ", в которой прозвучала "благодарность" Макрону за поставленные Киеву гаубицы.Военное обозрениеФранция отправила Украине 18 единиц Caesar.РИА НовостиКак сообщало ИА REGNUM, Режис Кастельно первым сообщил СМИ о том, что французские гаубицы, поставленные Украине, уже попали в руки российских военных и изучены на «Уралвагонзаводе».REGNUMЧитать далееСвернутьREGNUMREGNUMНародные новостиРамблерВоенное обозрениеLife.ruПодробнее о событииГенштаб Франции влез в историю с САУ CAESAR, попавшими на УралвагонзаводREGNUM12:15Французский Генштаб сомневается в попадании САУ CAESAR в руки российских военныхВоенное обозрение12:54Генштаб французской армии попытался объясниться за захват Россией САУ CAESARМосковский Комсомолец12:26Французский генштаб оправдался перед «Уралвагонзаводом» за потерю CAESARТВ Центр12:20Французский Генштаб попытался оправдаться после слухов о захвате Россией САУ CAESARLife.ru13:20Генштаб Франции ответил на благодарность Уралвагонзавода за САУ CAESARОбщественная служба новостей12:04Во французской армии попытались оправдаться после сообщений о захвате Россией САУ CaesarРИА Новости11:39Показать ещёОценить308Поделиться