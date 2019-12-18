Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомГенштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту

Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений блока указывают на подготовку Североатлантического альянса к масштабному военному конфликту. Такое заявление сделал начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов, выступая перед иностранными военными атташе.
Читать в источнике
Комментировать1656
Дмитрий Песков
В данном случае речь идет о мнении профессионала, которое основывается на анализе, который проводят наши военные в процессе мониторинга маневров, проводимых НАТО. В данном случае мнение профессионалов может быть единственно верным.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельТАСС 05:12
с чего всё началось

МО РФ открыто к равноправному диалогу по обеспечению военной безопасности

Поступательное и сбалансированное развитие Вооружённых Сил РФ нацелено на обеспечение мирного социально-экономического развития нашей страны.
Красная звездавчера в 17:11

Подробнее о событии

В Кремле оценили слова начальника Генштаба о подготовке НАТО к конфликту

РБК07:07

В Кремле согласились с мнением Генштаба о подготовке НАТО к крупному конфликту

Комсомольская правда05:30

В Кремле оценили заявление Генштаба о подготовке НАТО к конфликту

РИА Новости05:06

Песков: экспансия военной инфраструктуры НАТО к границам России вызывает обеспокоенность

ТАСС05:12

В Кремле прокомментировали заявление Герасимова о конфликте с НАТО

Известия05:17

В Кремле оценили заявление Генштаба о подготовке НАТО к конфликту

RT на русском05:23

Чёрное море в прицеле НАТО

Красная звездавчера в 16:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 07:30, Ашберн
Кино

Иван Дорн снимается в фильме Кирилла Серебренникова

Комсомольская правда вчера в 03:00
Общество

Пескова спросили об обысках у бизнесмена Гуцериева

Журналисты спросили его о каких-либо деталях относительно следственных действий в отношении бизнесмена.
Lenta.ru 07:03
Политика

Зеленский одобрил снижение нормы концентрации земли в одних руках

Президент Украины Владимир Зеленский положительно смотрит на идею снизить норму концентрации земли в одних руках до 10 тыс. га.
REGNUM 04:35
Общество

СК рассказал об экспертизе изъятого в Химози нелегального оружия

В СК рассказали об итогах экспертизы нелегального оружия, изъятого в Ленинградской области в доме многодетной семьи, глава которой подозревается в сексуальном насилии над несовершеннолетней дочерью.
RT на русском 06:55
Политика

Суд отказал России в претензиях по спору с «Укрнафтой» и «Стабилом»

Верховный суд Швейцарии отклонил ходатайства Российской Федерации об отмене арбитражных решений, вынесенных по искам украинских компаний «Укрнафта» и «Стабил».
РБК 06:24
Политика

США включили в оборонный бюджет санкции против «Северного потока-2»

Сенат США одобрил проект оборонного бюджета страны на 2020 год в размере 738 миллиардов долларов.
Lenta.ru вчера в 13:12
Происшествия

В ООН назвали причины задержания тонны метадона во Внуково

В организации сообщили, что стоимость задержанной партии составляет $79,3 тыс. Партия метадона весом более тонны была обнаружена сотрудниками таможни московского аэропорта накануне.
РБК 04:01
Армия и оружие

Новейшие истребители Су-57 прошли второй этап испытаний в Сирии

Российские истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли второй этап "обкатки" в Сирии, рассказал начальник Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов.
РИА Новости вчера в 16:30
Происшествия

Мужчина умер после падения на катке на Красной площади

Известия 06:59
Политика

В ЕС признали выполнение Украиной условия для транспортировки газа

Украина рассчитывает, что с выполнением норм европейского законодательства ее позиции в переговорах по транзиту газа усилятся, также дополнительно будут защищены ее экономические интересы.
РБК вчера в 14:10
Армия и оружие

Американские военные вернулись на шесть баз в Сирии

Lenta.ru 06:54
Происшествия

Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим

По словам юриста, Шамсутдинов и еще несколько солдат-срочников признаны потерпевшими от действий своих сослуживцев, дело возбуждено по статье 335 УК РФ.
Газета.Ru вчера в 09:53
Общество

Rambler отзывает иск к Twitch без выплаты компенсации

Компания Rambler Group в среду отозвала иск к стриминговому сервису Twitch о нелегальном распространении трансляций футбольных матчей Английской премьер-лиги.
ТАСС 06:27
Общество

Аветисян готов заключить мировое соглашение с Baring Vostok

Владелец компании «Финвижн» Артем Аветисян в интервью РБК рассказал, что готов заключить мировое соглашение с инвестфондом Baring Vostok.
Коммерсантъ вчера в 22:40
Происшествия

17 полицейских пострадали во время столкновений у Верховной рады

Говорит Москва вчера в 09:22
Общество

Росконтроль забраковал большинство марок сливочного масла

В России качество сливочного масла, представленного на прилавках магазинов, оставляет желать лучшего.
REGNUM 02:15
Политика

Украина и Румыния подписали соглашение о реверсе газа с 1 января

Компания "Оператор ГТС Украины" и румынская компания Transgaz подписали соглашение, которое позволит поставлять природный газ в реверсном режиме на Украину и далее в направлении Молдавии.
ТАСС 05:56
Общество

Законопроект о такси и агрегаторах внесен в Госдуму

Законопроект о такси и агрегаторах внесла в Госдуму член Совфеда Людмила Бокова, передает корреспондент ИА REGNUM 18 декабря.
REGNUM 05:04
Происшествия

В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных

По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии № 2 за незаконный оборот оружия, создал в исправительном учреждении террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.
РИА Новости 06:50
Происшествия

В музее объяснили поднятие купола над челябинским метеоритом

Самопроизвольное поднятие купола над фрагментом Челябинского метеорита, который представлен в качестве экспоната в Государственном историческом музее Южного Урала, могло произойти из-за технического сбоя.
Газета.Ru 05:17
Наука

Полярные визитеры

Исследователи проведут в общей сложности год на немецком ледоколе Polarstern («Полярная звезда») с целью изучения климатической системы Арктики и влияния на нее глобального потепления.
Индикатор вчера в 09:56
Политика

Власти Украины усложнили правила поездок граждан в Россию

Граждане Украины с 1 марта следующего года смогут выезжать в Россию только по загранпаспортам.
РБК 05:53
Культура

Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате

В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.
Pravda.Ru вчера в 09:16
Экономика

Счетная палата: Политика ЦБ привела к снижению конкуренции на финрынке

Программа Центробанка по развитию финансового рынка России оказалась недостаточно результативной, в частности, она привела к снижению конкуренции, заявили в Счетной палате (СП).
Российская газета 02:23
Игры

В Steam открылся предзаказ ремейка Resident Evil 3

CyberSport.ru вчера в 22:44
Общество

МИД Японии потребовал от России вернуть задержанных рыбаков и суда

МИД Японии потребовал от России вернуть пять задержанных рыболовецких судов.
Газета.Ru 05:01
Футбол

ЦСКА зимой усилится несколькими игроками

В ближайшее трансферное окно ЦСКА пополнят несколько игроков. Об этом заявил известный комментатор Нобель Арустамян. сообщает «Мaтч ТВ».
ProstoProSport 07:18
Хоккей

Форвард «Каролины» Свечников снова забил гол из-за ворот соперника

Российская газета вчера в 23:37
Общество

Уральский мэр засудит отказавшегося повышать ей зарплату депутата

Глава города Верхний Уфалей Челябинской области Вера Ускова подала в суд на депутата горсобрания Евгения Савельева, который раскритиковал ее работу и выступил против повышения зарплаты чиновнице.
Газета.Ru 05:42
Общество

Названы самые опасные алкогольные напитки

Британские ученые провели исследование и выяснили, какие алкогольные напитки являются самыми опасными – вызывающими сильное опьянение и самое сильное похмелье.
9111.ru вчера в 04:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Валерий Васильевич Герасимов
Военачальник
Советский и российский военачальник. Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации - первый заместитель Министра обороны Российской Федерации с 9 ноября 2012 года, член Совета Безопасности Российской Федерации. Генерал армии, Герой Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное