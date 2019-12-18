Армия и оружие
RT на русскомГенштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту
Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений блока указывают на подготовку Североатлантического альянса к масштабному военному конфликту. Такое заявление сделал начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов, выступая перед иностранными военными атташе.
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В данном случае речь идет о мнении профессионала, которое основывается на анализе, который проводят наши военные в процессе мониторинга маневров, проводимых НАТО. В данном случае мнение профессионалов может быть единственно верным.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельТАСС 05:12
с чего всё началось
Поступательное и сбалансированное развитие Вооружённых Сил РФ нацелено на обеспечение мирного социально-экономического развития нашей страны.Красная звездавчера в 17:11
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На катке на Красной площади умер человек
Политика
Рада приняла законопроект о депутатской неприкосновенности
Депутаты Верховной рады проголосовали за законопроект, который вносит изменения в законодательство, чтобы ограничить депутатскую неприкосновенность.
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Наталья Водянова подставила Яну Рудковскую снимком без фотошопа
Живую фотографию выложила Наталья Водянова, тогда как Яна Рудковская проделала солидную работу по обработке снимка.
Происшествия
Подозреваемый в насилии над ребёнком в Химози арестован на два месяца
Кино
Российские зрители выбрали лучшие фильмы 2019 года
Общество
Россиянам вернут деньги за вывоз мусора
Депутаты выступили с предложением правительству РФ разработать порядок возврата средств россиянам, которые занимаются раздельным сбором мусора.
Общество
В МВД создана группа по борьбе с преступлениями наркополицейских
«В структуре ГУСБ МВД России в текущем году создана группа по предупреждению и пресечению правонарушений со стороны сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации в сфере оборота наркотиков»,— сказано в сообщении.
Происшествия
В музее объяснили поднятие купола над челябинским метеоритом
Самопроизвольное поднятие купола над фрагментом Челябинского метеорита, который представлен в качестве экспоната в Государственном историческом музее Южного Урала, могло произойти из-за технического сбоя.
Общество
В ДНР выпустили марки со Сталиным
Политика
МИД России прокомментировал проект о децентрализации власти на Украине
Российский МИД обратил внимание на отсутствие в законопроекте о децентрализации власти на Украине упоминаний об особом статусе Донбасса.
Общество
Песков прокомментировал новость об обысках у Гуцериева
Комментируя новость о якобы имевших место обысках в квартирах и офисах бизнесмена Михаила Гуцериева, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему ничего об этом не известно, передает ТАСС.
Политика
В Кремле оценили возможные санкции против «Северного потока — 2»
Возможные санкции США против проекта газопровода «Северный поток — 2» являются примером недобросовестной конкуренции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможность введения Вашингтоном ограничительных мер.
Армия и оружие
США завладели частотами С-400 в Сирии
США при помощи самолетов-разведчиков P-8 Poseidon в ходе полетов в районе российской авиабазы Хмеймим в Сирии завладели частотами российских зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», которые пока не удалось расшифровать, сообщает Free News.
Общество
В Twitch заявили об отзыве иска Rambler без выплаты компенсации
Российская компания Rambler Group отозвала иск к стриминговому сервису Twitch, связанный с нелегальными трансляциями футбольных матчей.
Происшествия
В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных
По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии №2 в Калмыкии за незаконный оборот оружия, создал на территории исправительного учреждения террористическое организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.
Игры
В Steam открылся предзаказ ремейка Resident Evil 3
Происшествия
Задержали еще троих участников перестрелки в Ростовской области
В Следственном комитете 18 декабря сообщили о задержании еще трех участников перестрелки в хуторе Чернозубовка Ростовской области, где погибли пять человек Троих обвиняемых задержали 16 декабря на границе с Украиной, ранее их объявили в международный поиск.
Происшествия
Все станции московского метро получили сообщения о минировании
Все станции Московского метрополитена получили в среду днем анонимное сообщение с угрозой "минирования", проверяются также торговый центр "Европейский" и два районных суда, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Экономика
МВФ оценил долю «фантомных» иностранных инвестиций в России
Более половины накопленных иностранных инвестиций в экономику России приходится на «фантомные» зарубежные корпорации, то есть осуществлено компаниями-пустышками, скрывающими страну — истинный источник этих вложений.
Общество
МИД Японии потребовал от России вернуть задержанных рыбаков и суда
МИД Японии потребовал от России вернуть пять задержанных рыболовецких судов.
Армия и оружие
Новейшие истребители Су-57 прошли второй этап испытаний в Сирии
Российские истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли второй этап "обкатки" в Сирии, рассказал начальник Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов.
Общество
«Автодор» подал иск почти на 5,4 млрд рублей к «дочке» Crocus Group
Государственная компания "Российские автомобильные дороги" ("Автодор") подала иск на 5,393 млрд рублей к "Крокус Интернэшнл", которая входит в состав девелоперского холдинга Crocus Group Араса Агаларова, следует из картотеки Арбитражного суда Москвы.
Политика
В Кремле назвали главное событие 2019 года
Политика
Власти Украины усложнили правила поездок граждан в Россию
Граждане Украины с 1 марта следующего года смогут выезжать в Россию только по загранпаспортам.
Спорт
Министра спорта Колобкова наградили орденом Александра Невского
Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил новости о том, что министр спорта Павел Колобков был награжден орденом Александра Невского.
Биатлон
Шведский биатлонист Самуэльссон описал Россию тремя словами
Напомним, Самуэльссон ранее призывал к дисквалификации российских биатлонистов и Союза биатлонистов России (СБР), а также бойкоту соревнований, проводимых в России.
Общество
Росконтроль забраковал большинство марок сливочного масла
В России качество сливочного масла, представленного на прилавках магазинов, оставляет желать лучшего.
Политика
«Укрнафта» сообщила о победе в споре с Россией в швейцарском суде
Верховный суд Швейцарии не удовлетворил жалобу России на решение международного арбитража о взыскании $44 млн в пользу "Укрнафты".
Общество
Госдума приняла закон о расселении аварийного жилья в маневренный фонд
Госдума в третьем чтении приняла закон о расселении аварийного жилья, передает корреспондент ИА REGNUM 18 декабря.