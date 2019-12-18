Поступательное и сбалансированное развитие Вооружённых Сил РФ нацелено на обеспечение мирного социально-экономического развития нашей страны.

с чего всё началось

В данном случае речь идет о мнении профессионала, которое основывается на анализе, который проводят наши военные в процессе мониторинга маневров, проводимых НАТО. В данном случае мнение профессионалов может быть единственно верным.

Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений блока указывают на подготовку Североатлантического альянса к масштабному военному конфликту. Такое заявление сделал начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов, выступая перед иностранными военными атташе.

Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту

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