Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомГенштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту

Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений блока указывают на подготовку Североатлантического альянса к масштабному военному конфликту. Такое заявление сделал начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов, выступая перед иностранными военными атташе.
Читать в источнике
Комментировать1594
Дмитрий Песков
В данном случае речь идет о мнении профессионала, которое основывается на анализе, который проводят наши военные в процессе мониторинга маневров, проводимых НАТО. В данном случае мнение профессионалов может быть единственно верным.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельТАСС 05:12
с чего всё началось

МО РФ открыто к равноправному диалогу по обеспечению военной безопасности

Поступательное и сбалансированное развитие Вооружённых Сил РФ нацелено на обеспечение мирного социально-экономического развития нашей страны.
Красная звездавчера в 17:11

Подробнее о событии

НАТО готовится к масштабному конфликту

Российская газета06:45

Песков: экспансия военной инфраструктуры НАТО к границам России вызывает обеспокоенность

ТАСС05:12

В Кремле оценили заявление Генштаба о подготовке НАТО к конфликту

RT на русском05:23

В Кремле оценили заявление Генштаба о подготовке НАТО к конфликту

РИА Новости05:06

В Кремле встревожены военной экспансией инфраструктуры НАТО

Газета.Ru05:35

В Кремле прокомментировали заявление Герасимова о конфликте с НАТО

Известия05:17

Чёрное море в прицеле НАТО

Красная звездавчера в 16:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 06:53, Ашберн
Происшествия

На катке на Красной площади умер человек

Газета.Ru 05:58
Политика

Рада приняла законопроект о депутатской неприкосновенности

Депутаты Верховной рады проголосовали за законопроект, который вносит изменения в законодательство, чтобы ограничить депутатскую неприкосновенность.
RT на русском 06:24
Шоу-бизнес

Наталья Водянова подставила Яну Рудковскую снимком без фотошопа

Живую фотографию выложила Наталья Водянова, тогда как Яна Рудковская проделала солидную работу по обработке снимка.
Bimru.ru 02:47
Происшествия

Подозреваемый в насилии над ребёнком в Химози арестован на два месяца

RT на русском 06:43
Кино

Российские зрители выбрали лучшие фильмы 2019 года

Народные новости 01:16
Общество

Россиянам вернут деньги за вывоз мусора

Депутаты выступили с предложением правительству РФ разработать порядок возврата средств россиянам, которые занимаются раздельным сбором мусора.
URA.Ru 06:29
Общество

В МВД создана группа по борьбе с преступлениями наркополицейских

«В структуре ГУСБ МВД России в текущем году создана группа по предупреждению и пресечению правонарушений со стороны сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации в сфере оборота наркотиков»,— сказано в сообщении.
Коммерсантъ 04:27
Происшествия

В музее объяснили поднятие купола над челябинским метеоритом

Самопроизвольное поднятие купола над фрагментом Челябинского метеорита, который представлен в качестве экспоната в Государственном историческом музее Южного Урала, могло произойти из-за технического сбоя.
Газета.Ru 05:17
Общество

В ДНР выпустили марки со Сталиным

Lenta.ru 05:13
Политика

МИД России прокомментировал проект о децентрализации власти на Украине

Российский МИД обратил внимание на отсутствие в законопроекте о децентрализации власти на Украине упоминаний об особом статусе Донбасса.
RT на русском 03:54
Общество

Песков прокомментировал новость об обысках у Гуцериева

Комментируя новость о якобы имевших место обысках в квартирах и офисах бизнесмена Михаила Гуцериева, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему ничего об этом не известно, передает ТАСС.
Вести.Ru 05:44
Политика

В Кремле оценили возможные санкции против «Северного потока — 2»

Возможные санкции США против проекта газопровода «Северный поток — 2» являются примером недобросовестной конкуренции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможность введения Вашингтоном ограничительных мер.
RT на русском 05:14
Армия и оружие

США завладели частотами С-400 в Сирии

США при помощи самолетов-разведчиков P-8 Poseidon в ходе полетов в районе российской авиабазы Хмеймим в Сирии завладели частотами российских зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», которые пока не удалось расшифровать, сообщает Free News.
Lenta.ru 05:22
Общество

В Twitch заявили об отзыве иска Rambler без выплаты компенсации

Российская компания Rambler Group отозвала иск к стриминговому сервису Twitch, связанный с нелегальными трансляциями футбольных матчей.
Известия 06:09
Происшествия

В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных

По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии №2 в Калмыкии за незаконный оборот оружия, создал на территории исправительного учреждения террористическое организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.
РИА Новости 06:50
Политика

Президент Хорватии выступила перед избирателями на фоне фото с Путиным

РИА Новости 05:39
Игры

В Steam открылся предзаказ ремейка Resident Evil 3

CyberSport.ru вчера в 22:44
Происшествия

Задержали еще троих участников перестрелки в Ростовской области

В Следственном комитете 18 декабря сообщили о задержании еще трех участников перестрелки в хуторе Чернозубовка Ростовской области, где погибли пять человек Троих обвиняемых задержали 16 декабря на границе с Украиной, ранее их объявили в международный поиск.
Юга.ру 00:53
Происшествия

Все станции московского метро получили сообщения о минировании

Все станции Московского метрополитена получили в среду днем анонимное сообщение с угрозой "минирования", проверяются также торговый центр "Европейский" и два районных суда, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 03:18
Экономика

МВФ оценил долю «фантомных» иностранных инвестиций в России

Более половины накопленных иностранных инвестиций в экономику России приходится на «фантомные» зарубежные корпорации, то есть осуществлено компаниями-пустышками, скрывающими страну — истинный источник этих вложений.
РБК 04:04
Общество

МИД Японии потребовал от России вернуть задержанных рыбаков и суда

МИД Японии потребовал от России вернуть пять задержанных рыболовецких судов.
Газета.Ru 05:01
Армия и оружие

Новейшие истребители Су-57 прошли второй этап испытаний в Сирии

Российские истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли второй этап "обкатки" в Сирии, рассказал начальник Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов.
РИА Новости вчера в 16:30
Общество

«Автодор» подал иск почти на 5,4 млрд рублей к «дочке» Crocus Group

Государственная компания "Российские автомобильные дороги" ("Автодор") подала иск на 5,393 млрд рублей к "Крокус Интернэшнл", которая входит в состав девелоперского холдинга Crocus Group Араса Агаларова, следует из картотеки Арбитражного суда Москвы.
ТАСС вчера в 14:29
Политика

В Кремле назвали главное событие 2019 года

Известия 05:36
Политика

Власти Украины усложнили правила поездок граждан в Россию

Граждане Украины с 1 марта следующего года смогут выезжать в Россию только по загранпаспортам.
РБК 05:53
Спорт

Министра спорта Колобкова наградили орденом Александра Невского

Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил новости о том, что министр спорта Павел Колобков был награжден орденом Александра Невского.
Свободная Пресса 05:54
Биатлон

Шведский биатлонист Самуэльссон описал Россию тремя словами

Напомним, Самуэльссон ранее призывал к дисквалификации российских биатлонистов и Союза биатлонистов России (СБР), а также бойкоту соревнований, проводимых в России.
Матч ТВ вчера в 08:29
Общество

Росконтроль забраковал большинство марок сливочного масла

В России качество сливочного масла, представленного на прилавках магазинов, оставляет желать лучшего.
REGNUM 02:15
Политика

«Укрнафта» сообщила о победе в споре с Россией в швейцарском суде

Верховный суд Швейцарии не удовлетворил жалобу России на решение международного арбитража о взыскании $44 млн в пользу "Укрнафты".
Газета.Ru 05:57
Общество

Госдума приняла закон о расселении аварийного жилья в маневренный фонд

Госдума в третьем чтении приняла закон о расселении аварийного жилья, передает корреспондент ИА REGNUM 18 декабря.
REGNUM 02:53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Валерий Васильевич Герасимов
Военачальник
Советский и российский военачальник. Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации - первый заместитель Министра обороны Российской Федерации с 9 ноября 2012 года, член Совета Безопасности Российской Федерации. Генерал армии, Герой Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное