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Генштаб ВСУ подтвердил использование в Донбассе турецкого беспилотника Bayraktar

Генеральный штаб ВСУ подтвердил сообщения украинских СМИ о том, что военные впервые применили в Донбассе турецкий ударный беспилотник Bayraktar.В источнике

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Генштаб ВСУ подтвердил применение ударного беспилотника Bayraktar в Донбассе
ТАССвчера в 16:34
Генштаб ВС Украины подтвердил применение ударного турецкого дрона Bayraktar в Донбассе
Lenta.ruвчера в 15:53
Генштаб Украины подтвердил использование ударного турецкого дрона Bayraktar в Донбассе
Комсомольская правдавчера в 15:50
ВСУ впервые применили беспилотники Bayraktar в Донбассе
Взгляд.рувчера в 14:50
Генштаб ВСУ подтвердил применение турецкого беспилотника Bayraktar в Донбассе
Газета.Ruвчера в 15:12
Генштаб ВСУ подтвердил использование в Донбассе турецкого беспилотника Bayraktar
РИА Новостивчера в 14:35
ВСУ впервые применили ракету с турецких Bayraktar TB2 в Донбассе
News.ruвчера в 13:15

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