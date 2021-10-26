Генеральный штаб ВСУ подтвердил сообщения украинских СМИ о том, что военные впервые применили в Донбассе турецкий ударный беспилотник Bayraktar.

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