РИА НовостиГенштаб ВСУ подтвердил использование в Донбассе турецкого беспилотника BayraktarГенеральный штаб ВСУ подтвердил сообщения украинских СМИ о том, что военные впервые применили в Донбассе турецкий ударный беспилотник Bayraktar.В источникеНТВНТВРЕН ТВГородовойРБКSmotrim.ruЦентральная Служба НовостейМой БрянскВоенное делоЦарьградНародные новостиНовостной фронтГлагоLRT на русскомРамблерВоенное делоНовый ДеньПолитическая ЭкспертизаREGNUMTochka ZренияРосбалтРоссийский ДиалогВечерняя МоскваГазета.RuТелеканал 360°ИА Красная ВеснаDaily StormПодробнее о событииГенштаб ВСУ подтвердил применение ударного беспилотника Bayraktar в ДонбассеТАССвчера в 16:34Генштаб ВС Украины подтвердил применение ударного турецкого дрона Bayraktar в ДонбассеLenta.ruвчера в 15:53Генштаб Украины подтвердил использование ударного турецкого дрона Bayraktar в ДонбассеКомсомольская правдавчера в 15:50ВСУ впервые применили беспилотники Bayraktar в ДонбассеВзгляд.рувчера в 14:50Генштаб ВСУ подтвердил применение турецкого беспилотника Bayraktar в ДонбассеГазета.Ruвчера в 15:12Генштаб ВСУ подтвердил использование в Донбассе турецкого беспилотника BayraktarРИА Новостивчера в 14:35ВСУ впервые применили ракету с турецких Bayraktar TB2 в ДонбассеNews.ruвчера в 13:15Показать ещёОценить1KПоделиться