Будьте в Плюсе

Генштаб ВСУ подтвердил отступление украинских военных из Лисичанска

«После тяжелых боёв за Лисичанск силы обороны Украины были вынуждены отойти с занимаемых позиций и рубежей», — говорится в сообщении генштаба ВСУ в Telegram.
RT на русском
3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики.
RT на русском
Последним населенным пунктом на территории ЛНР от киевских войск была освобождена Белогоровка.
Smotrim.ru
Шойгу заявил, что российские военные совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР смогли взять под контроль Лисичанск и близлежащие города и села, в числе которых есть Белогоровка, Малорязанцево и Белая Гора.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Генштаб ВСУ признал отход украинских войск из Лисичанска
Lenta.ru13:37
Генштаб ВСУ подтвердил отступление украинских войск из Лисичанска
Газета.Ru12:52
Генштаб ВСУ заявил об отступлении из Лисичанска
Коммерсантъ13:34
Генштаб ВСУ заявил, что войска Украины отступили в Лисичанске, чтобы спасти жизни солдат
ТАСС13:30
Киев признал потерю Лисичанска с суточным опозданием
Smotrim.ru14:10
Генштаб ВСУ спустя сутки признал отступление украинских войск из Лисичанска
РИА Новости13:35
Генштаб ВСУ объявил об отходе украинских войск от Лисичанска
Московский Комсомолец12:39

Интересное

В британской армии заявили о взломе ее аккаунтов в Twitter и YouTube

Аккаунты британской армии в Twitter и YouTube взломаны, идет расследование.
Известия15:37

Bild: российские военные завладели немецкой гаубицей PzH 2000

К российским военным попала одна из немецких самоходных гаубиц PzH 2000, ранее поставленных Украине, сообщает Bild.
Газета.Ru09:04

Одна из башен ЖК Capital Towers загорелась в Москва-Сити

"Возгорание в башне Capital Towers на 55-м этаже", - сказал собеседник агентства.
Интерфакс15:07

Глава Минобороны Шойгу доложил Путину об освобождении ЛНР

Как заявило Минобороны, в воскресенье глава министерства, генерал армии Сергей Шойгу представил российскому президенту, верховному главнокомандующему Вооруженными силами Владимиру Путину доклад об освобождении Луганской Народной Республики.
РИА Новости06:01

Народный артист России Сергей Сосновский умер на 68-м году жизни после тяжелой болезни

Народный артист России Сергей Сосновский умер на 68-м году жизни после тяжелой болезни, сообщили в МХТ имени Чехова.
РИА Новости14:49

Власти Египта сообщили о гибели второй женщины из-за нападения акулы в районе Хургады

Министерство окружающей среды Египта сообщило в воскресенье о гибели еще одной женщины в результате нападения акулы в районе Хургады на юге страны.
ТАСС09:09

Распродажа товаров со складов IKEA начнется 5 июля

Сеть магазинов IKEA официально подтвердила, что распродажа товаров с ее складов начнется 5 июля.
ТАСС13:24

Полиция сообщила о нескольких погибших при стрельбе в торговом центре в Копенгагене

Ранее полиция сообщила о том, что несколько человек пострадали в результате стрельбы в торговом центре датской столицы, посетители в панике покинули здание.
РИА Новости15:02

Генштаб ВСУ заявил, что войска Украины отступили в Лисичанске, чтобы спасти жизни солдат

В свою очередь советник главы МВД Украины Виктор Андрусив сообщил изданию "Страна", что, по его мнению, украинским войскам "необходимо осуществлять организованное отступление из Лисичанска", после чего встречать силы ЛНР и РФ "непосредственно на второй линии обороны Северск - Бахмут".
ТАСС13:30

Президент США Байден покинул пресс-конференцию после вопроса о гибели мигрантов в Техасе

Президент США Джо Байден покинул пресс-конференцию после вопроса журналиста о гибели более 50 мигрантов, тела которых были найдены в кузове фуры в городе Сан-Антонио, штат Техас.
Lenta.ru15:00