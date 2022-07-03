Шойгу заявил, что российские военные совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР смогли взять под контроль Лисичанск и близлежащие города и села, в числе которых есть Белогоровка, Малорязанцево и Белая Гора.
Как заявило Минобороны, в воскресенье глава министерства, генерал армии Сергей Шойгу представил российскому президенту, верховному главнокомандующему Вооруженными силами Владимиру Путину доклад об освобождении Луганской Народной Республики.
В свою очередь советник главы МВД Украины Виктор Андрусив сообщил изданию "Страна", что, по его мнению, украинским войскам "необходимо осуществлять организованное отступление из Лисичанска", после чего встречать силы ЛНР и РФ "непосредственно на второй линии обороны Северск - Бахмут".