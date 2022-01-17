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Генштаб ВС Белоруссии анонсировал внезапную проверку сил реагирования Союзного государства

Минск и Москва организуют внезапную проверку сил и средств реагирования Союзного государства перед российско-белорусскими учениями, которые состоятся в феврале.
Политическая Экспертиза
Запад обвиняет РФ в подготовке нападения на «незалежную».
Московский Комсомолец
На завершающем этапе данного мероприятия пройдет учение.
Царьград
Как известно, после массовых протестов в Минске и других городах Белоруссии, связанных с итогами президентских выборов, Запад объявил жесткие санкции против Минска.
Московский Комсомолец

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Россия и Белоруссия проведут внезапную проверку сил реагирования Союзного государства
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Россия и Белоруссия проведут внезапную проверку сил реагирования
REGNUMвчера в 06:57
Белоруссия и РФ проведут внезапную проверку сил реагирования Союзного государства
ТАССвчера в 04:53
Замглавы Генштаба Белоруссии анонсировал совместную с Россией проверку сил реагирования
RT на русскомвчера в 05:25
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«Может сложиться такая обстановка, когда сил и средств Региональной группировки будет недостаточно для гарантированного обеспечения безопасности Союзного государства, и мы должны быть готовы к ее усилению», — отметил Фомин и добавил, что стороны сошлись на том, что для общей защиты необходимо будет привлечь весь военный потенциал.
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