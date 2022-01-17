«Может сложиться такая обстановка, когда сил и средств Региональной группировки будет недостаточно для гарантированного обеспечения безопасности Союзного государства, и мы должны быть готовы к ее усилению», — отметил Фомин и добавил, что стороны сошлись на том, что для общей защиты необходимо будет привлечь весь военный потенциал.
Жительница села Чухонастовка Камышинского района Волгоградской области Сурья Курбанова рассказала федеральному телеканалу о записях в личном дневнике своей пропавшей дочери, 15-летней школьницы Айлиты Ли.