Решение президента США Джо Байдена отправить РСЗО HIMARS на Украину грозит непредсказуемыми последствиями для международной безопасности, написал в статье для журнала American Thinker эксперт по геополитике Фрэнсис Семпа.
Специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в интервью «Украина.ру» рассказал, что в том случае, если Польша решится отправить своих военных на помощь Киеву, НАТО не станет заступаться за Варшаву.
Пущенные КНДР в воскресенье утром восемь баллистических ракет малой дальности пролетели от 110 до 670 километров с максимальной высотой от 25 до 90 километров при скорости примерно в 3-6 махов, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.