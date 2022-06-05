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Ренхап: КНДР произвела пуск неопознанной баллистической ракеты в сторону Японского моря

КНДР произвела пуск неопознанной баллистической ракеты в направлении Японского моря, передает агентство Ренхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
РИА Новости
Последний раз КНДР произвела три пуска баллистических ракет в сторону Японского моря утром 25 мая.
РИА Новости
Запуски северокорейских ракет произошли и после визита президента США Джо Байдена в Японию и проведения саммита Quad 22 мая.
РБК
Власти Японии выразили проест КНДР, назвав действия страны прямой провокацией.
URA.Ru

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«Рёнхап»: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
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КНДР запустила ракету в Японское море
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Коммерсантъ20:52
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Yonhap: КНДР произвела пуск неопознанной баллистической ракеты в сторону Японского моря
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