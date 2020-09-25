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Газета.Ru
Газета.Ru

Генштаб сообщил об усилении НАТО в 20 км от российской границы

Генштаб Минобороны РФ сообщил об активизации военных самолетов и судов НАТО и США в 20-30 километрах от российской границы - в Баренцевом, Балтийском и Черном морях.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Генштабе заявили об усилении НАТО в 20 километрах от границ России

В последнее время в 20-30 километрах от российской границы наблюдается возросшая активность военных США и НАТО, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов.
РИА Новостивчера в 11:24
Подробнее о событии
РБК

Генштаб сообщил о военной активности НАТО рядом с границами России

РБКвчера в 12:55
ТАСС

В Минобороны заявили о военной активности НАТО в 20 км от границ России

ТАССвчера в 11:19
RT на русском

В Генштабе прокомментировали активность НАТО у границ России

RT на русскомвчера в 11:49
Lenta.ru

Россия заявила об усилении НАТО в 20 километрах от своих границ

Lenta.ruвчера в 11:34
РИА Новости

В Генштабе заявили об усилении НАТО в 20 километрах от границ России

РИА Новостивчера в 11:24
Газета.Ru

Генштаб сообщил об усилении НАТО в 20 км от российской границы

Газета.Ruвчера в 13:37
Российская газета

Генштаб: НАТО активизирует свою активность возле границ РФ

Российская газетавчера в 11:17

Нападение в Париже признано терактом, задержаны 7 человек

Произошедшее в Париже нападение на людей около бывшей редакции журнала Charlie Hebdo признано терактом "Несомненно, это акт исламистского терроризма", – заявил глава МВД Франции Жеральд Дарманен, добавив, что "мы никогда не прекращаем войну против исламистских террористов", передает телеканал BFM.
Вести.Ruвчера в 16:01
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При нападении на конвой губернатора в Нигерии погибли 15 человек

Не менее 15 членов сопровождения губернатора нигерийского штата Борно Бабаганы Умары Зулум погибли в результате засады боевиков-исламистов, связанных с террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ).
Известия22:05
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