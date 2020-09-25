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Газета.Ru
Газета.Ru

Генштаб сообщил об усилении НАТО в 20 км от российской границы

Генштаб Минобороны РФ сообщил об активизации военных самолетов и судов НАТО и США в 20-30 километрах от российской границы - в Баренцевом, Балтийском и Черном морях.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Генштабе заявили об усилении НАТО в 20 километрах от границ России

В последнее время в 20-30 километрах от российской границы наблюдается возросшая активность военных США и НАТО, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов.
РИА Новости11:24
Подробнее о событии
РБК

Генштаб сообщил о военной активности НАТО рядом с границами России

РБК12:55
Газета.Ru

Генштаб сообщил об усилении НАТО в 20 км от российской границы

Газета.Ru13:37
ТАСС

В Минобороны заявили о военной активности НАТО в 20 км от границ России

ТАСС11:19
Lenta.ru

Россия заявила об усилении НАТО в 20 километрах от своих границ

Lenta.ru11:34
РИА Новости

В Генштабе заявили об усилении НАТО в 20 километрах от границ России

РИА Новости11:24
RT на русском

В Генштабе прокомментировали активность НАТО у границ России

RT на русском11:49
Российская газета

Генштаб: НАТО активизирует свою активность возле границ РФ

Российская газета11:17

«Ротору» разрешили сыграть с «Рубином»

«Клуб предоставил разрешение регионального Роспотребнадзора на проведение встречи 9-го тура «Ротор» – «Рубин», а также список игроков, которые сдали отрицательные тесты на коронавирус и смогут принять участие в матче», — уточнили в РПЛ.
Известия13:54
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МИД России заявил о признаках постановки в деле Навального

«Действия Германии были настолько отлаженными, что это стало вызывать массу вопросов на предмет того, а не с очередной ли постановкой на тему мистического применения химического оружия мы имеем дело, но теперь не в Сирии и Великобритании, а у нас в России», — говорится в сообщении.
Ведомости14:08
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Сенаторы предложили санкции против российских властей из-за Навального

Сенаторы разработали документ, который предусматривает санкции против российских чиновников, «причастных к грубым нарушениям международного права», в том числе к «недавнему отравлению» Навального.
РБК19:46
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Плавучий рефрижератор протаранил корабль Балтфлота в проливе Эресунн

Сообщается, что в условиях густого тумана в морских водах Скандинавии гражданское торговое судно Ice Rose врезалось в российских фрегат Балтийского флота ВМФ РФ, который направлялся в порт Гётеборг Швеции.
Evo-rus.com07:03
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