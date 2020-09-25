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Газета.Ru
Газета.Ru

Генштаб сообщил об усилении НАТО в 20 км от российской границы

Генштаб Минобороны РФ сообщил об активизации военных самолетов и судов НАТО и США в 20-30 километрах от российской границы - в Баренцевом, Балтийском и Черном морях.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Генштабе заявили об усилении НАТО в 20 километрах от границ России

В последнее время в 20-30 километрах от российской границы наблюдается возросшая активность военных США и НАТО, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов.
РИА Новости11:24
Подробнее о событии
РБК

Генштаб сообщил о военной активности НАТО рядом с границами России

РБК12:55
Газета.Ru

Генштаб сообщил об усилении НАТО в 20 км от российской границы

Газета.Ru13:37
Lenta.ru

Россия заявила об усилении НАТО в 20 километрах от своих границ

Lenta.ru11:34
RT на русском

В Генштабе прокомментировали активность НАТО у границ России

RT на русском11:49
РИА Новости

В Генштабе заявили об усилении НАТО в 20 километрах от границ России

РИА Новости11:24
ТАСС

В Минобороны заявили о военной активности НАТО в 20 км от границ России

ТАСС11:19
Российская газета

Генштаб: НАТО активизирует свою активность возле границ РФ

Российская газета11:17

Спасатели сообщили о 22 погибших в авиакатастрофе под Харьковом

В результате катастрофы самолета Ан-26 под городом Чугуевом (Харьковская область Украины) погибли 22 человека, еще два человека получили тяжелые травмы, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Спасатели сообщили о 22 погибших в авиакатастрофе под Харьковом
Интерфакс15:24
347

Россиянам подсказали способ избежать жестких ограничений

Рекомендации по предотвращению наступления серьезных карантинных ограничений дал гражданам РФ заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
Что происходит13:41
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Роспотребнадзор в Саратове сообщил о резком росте числа пневмоний

Всплеск заболеваемости пневмонией в Саратовской области произошел за последнюю неделю, заявила глава областного Роспотребнадзора Ольга Кожанова 25 сентября на заседании оперативного штаба по борьбе с инфекцией коронавируса.
ИА Красная Весна15:57
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Решетова «извинилась» перед Тимати после расставания

Напомним, что Анастасия Решетова и Тимати (Тимур Юнусов) расстались, но продолжают общаться и проводить время вместе: у пары растет маленький сын Ратмир, а сама девушка неоднократно напоминала, что рэпер всегда был для нее не только возлюбленным, но и хорошим другом.
VSE42.RU00:18