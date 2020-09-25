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Газета.Ru
Газета.Ru

Генштаб сообщил об усилении НАТО в 20 км от российской границы

Генштаб Минобороны РФ сообщил об активизации военных самолетов и судов НАТО и США в 20-30 километрах от российской границы - в Баренцевом, Балтийском и Черном морях.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Генштабе заявили об усилении НАТО в 20 километрах от границ России

В последнее время в 20-30 километрах от российской границы наблюдается возросшая активность военных США и НАТО, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов.
РИА Новостивчера в 11:24
Подробнее о событии
РИА Новости

В Генштабе заявили об усилении НАТО в 20 километрах от границ России

РИА Новостивчера в 11:24
Газета.Ru

Генштаб сообщил об усилении НАТО в 20 км от российской границы

Газета.Ruвчера в 13:37
RT на русском

В Генштабе прокомментировали активность НАТО у границ России

RT на русскомвчера в 11:49
Lenta.ru

Россия заявила об усилении НАТО в 20 километрах от своих границ

Lenta.ruвчера в 11:34
РБК

Генштаб сообщил о военной активности НАТО рядом с границами России

РБКвчера в 12:55
ТАСС

В Минобороны заявили о военной активности НАТО в 20 км от границ России

ТАССвчера в 11:19
Российская газета

Генштаб: НАТО активизирует свою активность возле границ РФ

Российская газетавчера в 11:17

У разбившегося под Харьковом самолета отказал двигатель

Глава Харьковской областной администрации Алексей Кучер сообщил журналистам, что пилот Ан-26, разбившегося в пятницу вечером под Чугуевым в Харьковской области успел передать информацию об отказе левого двигателя.
У разбившегося под Харьковом самолета отказал двигатель
НТВ17:11

Аналитики объяснили недельное подорожание доллара на 3 руб

Что влияет на курс рубля По словам главного экономиста ING по России и СНГ Дмитрия Долгина, ослабление рубля к доллару за неделю составило 3,4%, в то время как аналогичные валюты развивающихся рынков ослабли примерно на 3,8%.
РБК17:08

Стали известны цены на карты NVIDIA GeForce RTX 3070

Профильное издание Overclocking.com и ритейлер PC Components раскрыли европейские цены на партнерские варианты видеокарты GeForce RTX 3070, эталонное исполнение которой появится в продаже 15 октября по цене в 469 фунтов (для Великобритании).
Megaobzor.comвчера в 17:54
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Пенсионный фонд начинает переходить на российские ALT и Astra Linux

Российский Linux для ПФР Как выяснил CNews, Пенсионный фонд России (ПФР) намерен адаптировать фрагмент своей автоматизированной системы нового поколения (АИС ПФР-2) для работы с российскими ОС Astra Linux и ALT Linux («Альт»).
CNewsвчера в 11:18

Полиция пресекла сходку криминальных авторитетов в Подмосковье

Сотрудники уголовного розыска совместно со спецназовцами "Гром" пресекли сходку криминальных авторитетов в подмосковных Мытищах, на которой решались вопросы раздела зон влияния на коммерческие организации.
Газета.Ruвчера в 12:13
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Захарова прокомментировала блокировку российских аккаунтов в Facebook

Блокировка российских аккаунтов в социальной сети Facebook является элементом моделирования информационного пространства и вмешательством в дела страны, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новостивчера в 14:24
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Нападение в Париже признано терактом, задержаны 7 человек

Произошедшее в Париже нападение на людей около бывшей редакции журнала Charlie Hebdo признано терактом "Несомненно, это акт исламистского терроризма", – заявил глава МВД Франции Жеральд Дарманен, добавив, что "мы никогда не прекращаем войну против исламистских террористов", передает телеканал BFM.
Вести.Ruвчера в 16:01
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