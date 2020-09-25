Генштаб сообщил об усилении НАТО в 20 км от российской границы
Генштаб Минобороны РФ сообщил об активизации военных самолетов и судов НАТО и США в 20-30 километрах от российской границы - в Баренцевом, Балтийском и Черном морях.В источнике
С чего всё началось
В Генштабе заявили об усилении НАТО в 20 километрах от границ России
В последнее время в 20-30 километрах от российской границы наблюдается возросшая активность военных США и НАТО, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов.
РИА Новостивчера в 11:24
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