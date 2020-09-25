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Газета.Ru
Газета.Ru

Генштаб сообщил об усилении НАТО в 20 км от российской границы

Генштаб Минобороны РФ сообщил об активизации военных самолетов и судов НАТО и США в 20-30 километрах от российской границы - в Баренцевом, Балтийском и Черном морях.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Генштабе заявили об усилении НАТО в 20 километрах от границ России

В последнее время в 20-30 километрах от российской границы наблюдается возросшая активность военных США и НАТО, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов.
РИА Новостивчера в 11:24
Подробнее о событии
Lenta.ru

Россия заявила об усилении НАТО в 20 километрах от своих границ

Lenta.ruвчера в 11:34
Газета.Ru

Генштаб сообщил об усилении НАТО в 20 км от российской границы

Газета.Ruвчера в 13:37
RT на русском

В Генштабе прокомментировали активность НАТО у границ России

RT на русскомвчера в 11:49
РБК

Генштаб сообщил о военной активности НАТО рядом с границами России

РБКвчера в 12:55
РИА Новости

В Генштабе заявили об усилении НАТО в 20 километрах от границ России

РИА Новостивчера в 11:24
ТАСС

В Минобороны заявили о военной активности НАТО в 20 км от границ России

ТАССвчера в 11:19
Российская газета

Генштаб: НАТО активизирует свою активность возле границ РФ

Российская газетавчера в 11:17

«Ротору» разрешили сыграть с «Рубином»

«Клуб предоставил разрешение регионального Роспотребнадзора на проведение встречи 9-го тура «Ротор» – «Рубин», а также список игроков, которые сдали отрицательные тесты на коронавирус и смогут принять участие в матче», — уточнили в РПЛ.
Известиявчера в 13:54
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Найден важнейший витамин для борьбы с коронавирусом

В предыдущем исследовании Холик выяснил, что при достаточном количестве витамина D в крови риск заражения коронавирусом снижается на 54 процента, а также, что витамин D помогает бороться не только с коронавирусом, но и с другими вирусами, вызывающими заболевания верхних дыхательных путей, включая сезонный грипп.
РИА Новости20:00

Начальник Генштаба оценил действия военных на учениях «Кавказ-2020»

Учения "Кавказ-2020" проходят с 21 по 26 сентября на территории Южного военного округа и в Черном и Каспийском морях под руководством начальника Генштаба ВС России генерала армии Валерия Герасимова.
РИА Новостивчера в 10:40
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Нападение в Париже признано терактом, задержаны 7 человек

Произошедшее в Париже нападение на людей около бывшей редакции журнала Charlie Hebdo признано терактом "Несомненно, это акт исламистского терроризма", – заявил глава МВД Франции Жеральд Дарманен, добавив, что "мы никогда не прекращаем войну против исламистских террористов", передает телеканал BFM.
Вести.Ruвчера в 16:01
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