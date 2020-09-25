Витамин D снижает риск тяжелой формы коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufa, ученые из Тегеранского медицинского университета и Медицинской школы Бостонского университета узнали, что люди, у которых уровень 25-гидроксивитамина D был 30 нг/мл или более, во время болезни коронавирусом испытывали меньше симптомов и рисков осложнений.