Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Газета.Ru
Газета.Ru

Генштаб сообщил об усилении НАТО в 20 км от российской границы

Генштаб Минобороны РФ сообщил об активизации военных самолетов и судов НАТО и США в 20-30 километрах от российской границы - в Баренцевом, Балтийском и Черном морях.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Генштабе заявили об усилении НАТО в 20 километрах от границ России

В последнее время в 20-30 километрах от российской границы наблюдается возросшая активность военных США и НАТО, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов.
РИА Новостивчера в 11:24
Подробнее о событии
РБК

Генштаб сообщил о военной активности НАТО рядом с границами России

РБКвчера в 12:55
РИА Новости

В Генштабе заявили об усилении НАТО в 20 километрах от границ России

РИА Новостивчера в 11:24
RT на русском

В Генштабе прокомментировали активность НАТО у границ России

RT на русскомвчера в 11:49
Lenta.ru

Россия заявила об усилении НАТО в 20 километрах от своих границ

Lenta.ruвчера в 11:34
Газета.Ru

Генштаб сообщил об усилении НАТО в 20 км от российской границы

Газета.Ruвчера в 13:37
ТАСС

В Минобороны заявили о военной активности НАТО в 20 км от границ России

ТАССвчера в 11:19
Российская газета

Генштаб: НАТО активизирует свою активность возле границ РФ

Российская газетавчера в 11:17

Математик доказал выдвинутую 224 года назад теорию «сотворения мира»

Профессор математики из Вустерского политехнического института (США) Майер Хуми заявил, что при помощи ограниченного набора уравнений ему удалось подтвердить предположение 224-летней давности о происхождении нашей Солнечной систем и подобных систем по всей Вселенной.
Математик доказал выдвинутую 224 года назад теорию «сотворения мира»
Российская газета24 сентября в 08:14
2

Климатолог назвал неприятные последствия долгого бабьего лета в России

Продолжительное бабье лето в России может привести к бесснежному и сырому декабрю, рассказал радио Sputnik директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы России Алексей Кокорин.
Известия18:31
8

Зампомощника Помпео обсудил ситуацию в Белоруссии с Тихановской

Вашингтон, 25 сентября 2020, 21:53 — REGNUM Ситуация в Белоруссии обсуждалась сегодня, 25 сентября, на встрече Джорджа Кента, заместителя американского госсекретаря, с белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской, сообщает её телеграм-канал «Пул Первой».
REGNUMвчера в 14:53
84

Джонсон призвал «прекратить безобразные распри» для борьбы с COVID-19

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН в субботу призовет страны к единству в борьбе с пандемией коронавируса и предложит собственный план международного сотрудничества.
РИА Новости17:42
2

Витамин D снижает риск тяжелой формы коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufa, ученые из Тегеранского медицинского университета и Медицинской школы Бостонского университета узнали, что люди, у которых уровень 25-гидроксивитамина D был 30 нг/мл или более, во время болезни коронавирусом испытывали меньше симптомов и рисков осложнений.
ToDay News Ufaвчера в 16:54

Минпромторг РФ заключил контракт с китайским автопроизводителем Haval

Специальный инвестиционный контракт с российским филиалом китайского автоконцерна Great Wall подписало Министерство промышленности и торговли РФ, сообщает 25 сентября пресс-служба ведомства.
ИА Красная Веснавчера в 15:47

Искусственный интеллект научили определять одиночество по речи

В новой проверочной статье, опубликованной 24 сентября 2020 г. в Американском журнале гериатрической психиатрии, команда, возглавляемая исследователями из Медицинской школы Сан-Диего Калифорнийского университета, использовала технологии искусственного интеллекта для анализа моделей естественного языка (НЛП), чтобы определить степень одиночества у пожилых людей.
РИА ОмскПрессвчера в 12:52
9