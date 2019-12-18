Поступательное и сбалансированное развитие Вооружённых Сил РФ нацелено для обеспечения мирного социально-экономического развития нашей страны.

с чего всё началось

Сценарии интенсивных военных учений НАТО указывают на целенаправленную подготовку альянса к крупномасштабному военному конфликту, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Валерий Герасимов, слова которого приводит газета "Красная звезда".

Генштаб заявил о подготовке войск НАТО к масштабному конфликту

Энергетика Госдума одобрила плавное повышение цен на газ в Крыму Государственная дума РФ во втором чтении приняла законопроект, регулирующий рост тарифов на газ в Республики Крым и Севастополе до 1 июля 2021 года.

Политика Зеленский предложил лишить Севастополь специального статуса Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать упоминание о специальном статусе Севастополя из конституции страны.

Политика Правительство США получило право на доходы от книги Сноудена Федеральный судья в городе Александрия (штат Виргиния, США) постановил, что правительство США имеет право на получение средств, вырученных от продажи книги "Личное дело" (Permanent Record), автором которой является бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден.

Политика Bloomberg: США признают бесполезность мер против «Северного потока-2» Агентство Bloomberg со ссылкой на источники из числа сотрудников американской администрации сообщило о признании властями США бессмысленности санкций, введенных против газопровода "Северный поток-2".

Общество Япония потребовала от России вернуть задержанные рыболовные суда Япония по дипломатическим каналам требует от России вернуть в порт приписки пять задержанных рыболовных судов вместе с экипажем, сообщило агентство «Киодо» со ссылкой на японский МИД.

Происшествия Жителя Ленинградской области подозревают в насилии над дочерью Житель частного дома в Гатчинском районе Ленинградской области задержан по подозрению в сексуальном насилии над своей несовершеннолетней дочерью, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ленинградской области.

Экономика Стали известны детали приватизации на 2020-2022 годы На совещании у первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова 10 декабря рассматривалась возможность отчуждения 25% акций РЖД и госкорпорации «ДОМ.РФ», а также 50% «Почты России» и Россельхозбанка («Известия» ознакомились с предложениями ведомств).

Политика Посол Великобритании рассказал о судьбе Скрипалей Скрипали, как утверждают британские власти, 4 марта 2018 года были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ.

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Общество Госдума одобрила ускоряющие расселение аварийного жилья поправки Госдума одобрила во втором чтении поправки, вносящие изменения в Жилищный кодекс РФ и закон о Фонде содействия реформированию ЖКХ в части переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Экономика Evraz приостановила экспорт угля через Украину По словам источников РБК, причина отказа в согласовании заявки Evraz заключается в том, что правительство РФ назначило единственным экспедитором при транзите угля с 1 декабря через территорию Украины компанию «Белказтранс Украина», у которой пока нет договора с «Украинской железной дорогой».

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