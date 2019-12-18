Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиГенштаб заявил о подготовке войск НАТО к масштабному конфликту

Сценарии интенсивных военных учений НАТО указывают на целенаправленную подготовку альянса к крупномасштабному военному конфликту, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Валерий Герасимов, слова которого приводит газета "Красная звезда".
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с чего всё началось

МО РФ открыто к равноправному диалогу по обеспечению военной безопасности

Поступательное и сбалансированное развитие Вооружённых Сил РФ нацелено для обеспечения мирного социально-экономического развития нашей страны.
Красная звездавчера в 17:11

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Эксперт назвал условие вступления России в ядерную войну с НАТО

News.ru03:02

Генштаб заявил о подготовке войск НАТО к масштабному конфликту

РИА Новости02:20

Эксперт оценил данные о подготовке НАТО к масштабному конфликту

RT на русском00:56

Генштаб предупредил о подготовке войск НАТО к масштабному конфликту

Газета.Ru01:57

Генштаб РФ считает, что НАТО готовится к военному конфликту

РЕН ТВвчера в 21:54

В Генштабе РФ считают, что НАТО готовится к крупномасштабному конфликту

ТАССвчера в 20:08

В Генштабе заявили о подготовке НАТО к крупномасштабному конфликту

РБКвчера в 17:43
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Общество

В Госдуме предложат уравнять агрегаторы такси с перевозчиками

В Госдуму в среду внесут законопроект, уравнивающий в ответственности агрегаторы такси и перевозчиков.
Известия 03:04
Общество

«Яндекс» назвал самые популярные запросы россиян в 2019 году

Президентские выборы на Украине лидируют по числу запросов россиян в поисковике в 2019 году, следует из исследования «Яндекса».
RT на русском 02:41
Энергетика

Госдума одобрила плавное повышение цен на газ в Крыму

Государственная дума РФ во втором чтении приняла законопроект, регулирующий рост тарифов на газ в Республики Крым и Севастополе до 1 июля 2021 года.
Российская газета 02:44
Политика

Зеленский предложил лишить Севастополь специального статуса

Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать упоминание о специальном статусе Севастополя из конституции страны.
Известия вчера в 22:32
Политика

Правительство США получило право на доходы от книги Сноудена

Федеральный судья в городе Александрия (штат Виргиния, США) постановил, что правительство США имеет право на получение средств, вырученных от продажи книги "Личное дело" (Permanent Record), автором которой является бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден.
Газета.Ru 02:14
Политика

Bloomberg: США признают бесполезность мер против «Северного потока-2»

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники из числа сотрудников американской администрации сообщило о признании властями США бессмысленности санкций, введенных против газопровода "Северный поток-2".
Российская газета вчера в 23:00
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк показали журналистов, преследующих актрису

Близкие Анастасии Заворотнюк пожаловались на преследование со стороны журналистов.
РИА Новости 01:37
Общество

Япония потребовала от России вернуть задержанные рыболовные суда

Япония по дипломатическим каналам требует от России вернуть в порт приписки пять задержанных рыболовных судов вместе с экипажем, сообщило агентство «Киодо» со ссылкой на японский МИД.
Коммерсантъ 00:25
Происшествия

Жителя Ленинградской области подозревают в насилии над дочерью

Житель частного дома в Гатчинском районе Ленинградской области задержан по подозрению в сексуальном насилии над своей несовершеннолетней дочерью, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ленинградской области.
ТАСС 16 декабря в 17:19
Общество

Телеканалы предъявили операторам ультиматум о вещании в интернете

В случае если оператор IPTV не подключится к «Витрине ТВ», распространение интернет-версии телеканала должно быть прекращено.
РБК вчера в 11:18
Происшествия

В музее объяснили инцидент с куполом над челябинским метеоритом

Купол над обломком челябинского метеорита в историческом музее Южного Урала мог самопроизвольно подняться 14 декабря из-за технического сбоя.
РБК 02:55
Экономика

Стали известны детали приватизации на 2020-2022 годы

На совещании у первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова 10 декабря рассматривалась возможность отчуждения 25% акций РЖД и госкорпорации «ДОМ.РФ», а также 50% «Почты России» и Россельхозбанка («Известия» ознакомились с предложениями ведомств).
Известия вчера в 16:59
Армия и оружие

ВСУ восемь раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР

РИА Новости 02:00
Происшествия

Мужчина погиб под поездом на станции метро «Коломенская» в Москве

Российская газета 01:19
Политика

Россия расширила список запрещенных товаров с Украины

Россия расширила перечень товаров, ввоз которых с Украины запрещен.
Lenta.ru вчера в 08:28
Политика

Посол Великобритании рассказал о судьбе Скрипалей

Скрипали, как утверждают британские власти, 4 марта 2018 года были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ.
Lenta.ru вчера в 10:14
Политика

РБК: Калужский губернатор Анатолий Артамонов уйдет в Совет Федерации

Глава Калужской области Анатолий Артамонов, полномочия которого истекают в 2020 году, после отставки перейдет на работу в Совет Федерации.
БИЗНЕС Online 01:34
Спорт

Сёмин стал лауреатом премии «Серебряная лань»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин стал обладателем награды «Серебряная лань» в номинации «Лучший тренер».
Евро-футбол.ру 02:49
Экономика

Россиянам предложили не копить на пенсию

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев рассказал РБК, почему новый вид накопительной пенсии, который теперь предлагают власти, вполне целесообразен.
Neva.Today 16 декабря в 04:41
Авто

Концерны Fiat Chrysler и Peugeot договорились о слиянии

News.ru 02:59
Происшествия

Адвокат сообщил о местонахождении экс-губернатора Сахалина Хорошавина

Экс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин находится в следственном изоляторе Южно-Сахалинска, сообщил РБК его адвокат Евгений Балабас.
РБК 02:46
Общество

«Росконтроль» назвал марки настоящего сливочного масла

Известия 00:59
Общество

Госдума одобрила ускоряющие расселение аварийного жилья поправки

Госдума одобрила во втором чтении поправки, вносящие изменения в Жилищный кодекс РФ и закон о Фонде содействия реформированию ЖКХ в части переселения граждан из аварийного жилищного фонда.
Строительная Газета вчера в 07:21
Экономика

Evraz приостановила экспорт угля через Украину

По словам источников РБК, причина отказа в согласовании заявки Evraz заключается в том, что правительство РФ назначило единственным экспедитором при транзите угля с 1 декабря через территорию Украины компанию «Белказтранс Украина», у которой пока нет договора с «Украинской железной дорогой».
Коммерсантъ 03:05
Экономика

Россия и Белоруссия договорились о компенсации за налоговый маневр

Ранее в декабре посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что лидеры двух стран Александр Лукашенко и Владимир Путин нашли подходы к решению вопроса о компенсации Минску потерь из-за налогового маневра.
Lenta.ru вчера в 23:42
Происшествия

Отца виновника громкого ДТП после подмены анализов проверяют военные

58-й военный следственный отдел СКР проводит доследственную проверку в отношении Андрея Васильева — отца жителя Екатеринбурга Владимира Васильева, обвиняемого в смертельном ДТП на перекрестке улиц Московская и Малышева.
Деловой квартал (Екатеринбург) 02:14
Общество

Выпуск «Красавы» о проблемах болельщиков в России удалили с Youtube

Выпуск канала «Красава» — «Фанат не преступник» блогера Евгения Савина — удален с видеохостинга YouTube.
РБК 00:55
Шоу-бизнес

Светлана Крючкова переписала завещание, узнав о наличии у нее опухоли

Актриса Светлана Крючкова переписала завещание после того, как узнала о своем диагнозе.
Дни24 02:52
Экономика

РЭК Омской области определилась с тарифами для населения на 2020 год

Накануне Региональная энергетическая комиссия Омской области обсудила и утвердила новые тарифы для населения и предприятий на 2020 год.
Байкал24 вчера в 16:45
Шоу-бизнес

77-летняя Ангелина Вовк выходит замуж за молодого возлюбленного

Михаил Куницын сделал телеведущей предложение руки и сердца. Ангелина Вовк порадовала своих поклонников новостями из личной жизни.
7Дней.ру вчера в 06:30
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Советский и российский военачальник. Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации - первый заместитель Министра обороны Российской Федерации с 9 ноября 2012 года, член Совета Безопасности Российской Федерации. Генерал армии, Герой Российской Федерации.
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